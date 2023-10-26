ແມ່ນ້ຳ Martian: ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລະບົບນ້ຳບູຮານ

ການຄົ້ນພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຈາກຍານສຳຫຼວດ Curiosity ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງໃໝ່ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງດາວອັງຄານ ແລະທ່າແຮງທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້. ທີມງານຂອງນັກທໍລະນີສາດ, ປະກອບອາວຸດທີ່ມີຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດຂອງ Curiosity ແລະການຈໍາລອງຄອມພິວເຕີ, ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານຂອງລະບົບນ້ໍາວັດຖຸບູຮານພາຍໃນ craters Martian. ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈເຫຼົ່ານີ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການມີນ້ໍາຢູ່ເທິງດາວເຄາະແດງ.
ຂຸມຝັງສົບ Gale, ເປັນອ່າງເກັບນ້ໍາທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ດາວອັງຄານ, ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດນີ້. ໂດຍການສຶກສາຫີນຕະກອນລຸ່ມອ່າວເມັກຊິໂກແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງ Curiosity, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຮ່ອງຮອຍຂອງແມ່ນ້ໍາທີ່ເຄີຍໄຫຼຢູ່ເທິງດາວອັງຄານ. ການເປີດເຜີຍນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນ້ຳ Martian ແມ່ນກວ້າງຂວາງກວ່າທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ.
ບໍ່ຄືກັບໂລກ, ເຊິ່ງອີງໃສ່ແມ່ນ້ໍາສໍາລັບວົງຈອນເຄມີແລະຕະກອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດ, Mars ມັກຈະຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນບ່ອນທີ່ແຫ້ງແລ້ງແລະໂດດດ່ຽວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັກວິທະຍາສາດ Geoscientist Benjamin Cardenas, ຜູ້ຂຽນນໍາຫນ້າຂອງການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Penn State, ອະທິບາຍວ່າການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວອັງຄານສາມາດມີແມ່ນ້ໍາຫຼາຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາຄິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ສະຫນອງທັດສະນະໃນແງ່ດີຫຼາຍກ່ຽວກັບຊີວິດວັດຖຸບູຮານຢູ່ເທິງດາວເຄາະ.
ການຄົ້ນພົບຮູບແບບທີ່ດິນທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ຮູ້ຈັກເປັນລັກສະນະທີ່ນັ່ງ ແລະ ດັງໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບແມ່ນ້ໍາ Martian. ການສ້າງຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້, ກ່ອນຫນ້ານີ້ unnoticed ແລະພົບເຫັນຢູ່ໃນ craters ຂະຫນາດນ້ອຍ, ເປັນເງິນຝາກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນ້ໍາໄຫຼ. ລັກສະນະດັ່ງກ່າວອາດຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກລົມພັດແຮງແລະການເຊາະເຈື່ອນທີ່ເກີດຈາກແມ່ນ້ໍາ.
ເພື່ອຢືນຢັນບົດບາດຂອງນໍ້າໃນການສ້າງຮູບແບບທີ່ດິນເຫຼົ່ານີ້, Cardenas ແລະ Kaitlyn Stacey ຂອງ Penn State ໄດ້ຈ້າງການສ້າງແບບຈໍາລອງຄອມພິວເຕີ. ໂດຍການໃຊ້ຮູບພາບຂອງ Curiosity ແລະການສະແກນແບບ 3 ມິຕິຂອງຊັ້ນຕະກອນໃຕ້ທະເລອ່າວເມັກຊິໂກ, ພວກມັນຈຳລອງການເຊາະເຈື່ອນທີ່ເກີດຈາກແມ່ນ້ຳຕ່າງໆເພື່ອແຜ່ພັນຮູບຊົງຂອງບ່ອນນັ່ງ ແລະ ດັງ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງຮູບຊົງ Martian, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງນ້ໍາພາຍໃນ crater Gale. ການສັງເກດການກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງ Curiosity ໄດ້ຊີ້ບອກແລ້ວວ່າ ຂຸມຝັງສົບຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳຂອງແຫຼວ, ແລະການຄົ້ນພົບຮູບຊົງທີ່ສ້າງຂຶ້ນຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ກໍ່ສະໜັບສະໜູນການສົມມຸດຕິຖານນີ້ຕື່ມອີກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຫວັງວ່າດາວອັງຄານອາດຈະເປັນເຈົ້າພາບເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຊີວິດທີ່ຈະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນອະດີດ. ນີ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນແລະການສືບສວນກ່ຽວກັບດາວແດງ, ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາຊອກຫາທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມຈິງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງມັນແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດຈາກຍານສຳຫຼວດ Curiosity ຂອງອົງການ NASA ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຫຍັງ?
A: ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານຂອງລະບົບແມ່ນ້ໍາວັດຖຸບູຮານເທິງດາວອັງຄານ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວແດງຄັ້ງຫນຶ່ງມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຊີວິດ.
ຖາມ: ທີມນັກທໍລະນີສາດລະບຸສັນຍານຂອງແມ່ນໍ້າບູຮານເທິງດາວອັງຄານແນວໃດ?
A: ທີມງານໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດຂອງ Curiosity ແລະການຈຳລອງດ້ວຍຄອມພິວເຕີ, ພ້ອມກັບການກວດກາເບິ່ງຫີນຕະກອນຢູ່ໃຕ້ອ່າວເມັກຊິໂກ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຮູບແບບທີ່ດິນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນລັກສະນະເບນແລະດັງ, ເຊິ່ງເປັນເງິນຝາກທີ່ເກີດຈາກນ້ໍາໄຫຼ.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາເທິງດາວອັງຄານ?
A: ການຄົ້ນພົບແມ່ນ້ໍາວັດຖຸບູຮານເທິງດາວອັງຄານເຮັດໃຫ້ທັດສະນະໃນແງ່ດີຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບຊີວິດວັດຖຸບູຮານຢູ່ເທິງດາວເຄາະ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວອັງຄານອາດມີແມ່ນ້ໍາຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍເຊື່ອ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບຊີວິດ.
ຖາມ: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຢືນຢັນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງນ້ໍາຂອງຮູບຊົງຂອງ bench-and-nose landforms?
A: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ຕົວແບບຄອມພິວເຕີທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຮູບພາບຂອງ Curiosity ແລະການສະແກນ 3D ຂອງຊັ້ນຫີນຕະກອນຢູ່ໃຕ້ອ່າວເມັກຊິໂກ. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວໄດ້ຈຳລອງການເຊາະເຈື່ອນທີ່ເກີດຈາກແມ່ນ້ຳຕ່າງໆເພື່ອຜະລິດເປັນຮູບຊົງ ແລະ ດັງ, ຢືນຢັນແຫຼ່ງນ້ຳຂອງພວກມັນ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການສຳຫຼວດ ແລະ ສືບສວນຕໍ່ໄປເທິງດາວອັງຄານຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?
A: ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສືບຕໍ່ການສໍາຫຼວດແລະການສືບສວນກ່ຽວກັບດາວອັງຄານ. ໂດຍການສຶກສາປະຫວັດສາດຂອງດາວເຄາະແລະທ່າແຮງສໍາລັບການມີຊີວິດ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຊີວິດຢູ່ນອກເຫນືອໂລກ.