ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ກວດພົບຄາບອນໄດອອກໄຊເທິງດວງຈັນ Europa ຂອງດາວພະຫັດ, ເຊິ່ງຊີ້ບອກເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດ.

ການຄົ້ນພົບຄາບອນໄດອອກໄຊເທິງດວງຈັນ Europa ຂອງດາວພະຫັດ ໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຈັນອາດມີເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມກັບຊີວິດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນອງຫຼັກຖານຂອງການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຫນ້າດິນກ້ອນຂອງ Europa ແລະມະຫາສະຫມຸດໃຕ້ດິນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງດວງຈັນສໍາລັບພາລະກິດການສໍາຫຼວດອາວະກາດໃນອະນາຄົດ.
ຢູໂຣປາ ເປັນໂລກທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ທີ່ມີນ້ຳເຄັມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳຂອງມະຫາສະໝຸດ ທີ່ສາມາດບັນຈຸນ້ຳໄດ້ຫຼາຍເທົ່າສອງເທົ່າຂອງມະຫາສະໝຸດທັງໝົດຂອງໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມະຫາສະຫມຸດຂອງດວງຈັນມີສານເຄມີທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດ, ໂດຍສະເພາະຄາບອນ. ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ນັກດາລາສາດໄດ້ຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງຄາບອນຢູ່ພື້ນຜິວຂອງ Europa, ເຊິ່ງມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກມະຫາສະໝຸດໃຕ້ດິນຂອງມັນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນມະຫາສະຫມຸດເອີຣົບ.
ການກວດພົບຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊໃນພື້ນຜິວຂອງ Europa ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ Tara Regio, ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ພູມສັນຖານທີ່ວຸ່ນວາຍ" ເນື່ອງຈາກດ້ານທໍລະນີສາດທີ່ຍັງອ່ອນແລະຖືກລົບກວນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ມີການແລກປ່ຽນວັດຖຸລະຫວ່າງມະຫາສະໝຸດໃຕ້ດິນຂອງຢູໂຣປາ ແລະ ນ້ຳກ້ອນພື້ນຜິວຂອງມັນ.
ຄາບອນແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດຊີວະພາບໃນໂລກ, ແລະການປະກົດຕົວຂອງມັນຢູ່ໃນ Europa ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມະຫາສະຫມຸດ Europa. ການສືບສວນແລະການສໍາຫຼວດເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດວ່າ Europa ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້.
ອົງການ NASA ມີແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວຍານອາວະກາດ Europa Clipper ໃນເດືອນຕຸລາ 2024, ເຊິ່ງຈະດໍາເນີນການບິນໃກ້ໆຫຼາຍໆຄັ້ງຂອງ Europa ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະຄົ້ນຫາທ່າແຮງຂອງດວງຈັນສໍາລັບການເປັນເຈົ້າພາບຂອງຊີວິດ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການກວດຫາຄາບອນໄດອອກໄຊເທິງພື້ນຜິວຂອງ Europa ໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງ NASA ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຈັນອາດມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ຊີວິດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສໍາຫຼວດແລະການສືບສວນຕື່ມອີກເພື່ອກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມະຫາສະຫມຸດໃຕ້ດິນຂອງ Europa.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA
- ຍານອາວະກາດ Europa Clipper
- ແຫຼ່ງບົດຄວາມ: NASA, ESA, CSA, Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC), Samantha K Trumbo (ວິທະຍາໄລ Cornell), Alyssa Pagan (STScI)