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ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ກວດພົບຄາບອນໄດອອກໄຊເທິງດວງຈັນ Europa ຂອງດາວພະຫັດ, ເຊິ່ງຊີ້ບອກເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດ.

ByGabriel Botha

Sep 23, 2023
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ກວດພົບຄາບອນໄດອອກໄຊເທິງດວງຈັນ Europa ຂອງດາວພະຫັດ, ເຊິ່ງຊີ້ບອກເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດ.

ການຄົ້ນພົບຄາບອນໄດອອກໄຊເທິງດວງຈັນ Europa ຂອງດາວພະຫັດ ໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຈັນອາດມີເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມກັບຊີວິດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນອງຫຼັກຖານຂອງການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຫນ້າດິນກ້ອນຂອງ Europa ແລະມະຫາສະຫມຸດໃຕ້ດິນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງດວງຈັນສໍາລັບພາລະກິດການສໍາຫຼວດອາວະກາດໃນອະນາຄົດ.

ຢູໂຣປາ ເປັນໂລກທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ທີ່ມີນ້ຳເຄັມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳຂອງມະຫາສະໝຸດ ທີ່ສາມາດບັນຈຸນ້ຳໄດ້ຫຼາຍເທົ່າສອງເທົ່າຂອງມະຫາສະໝຸດທັງໝົດຂອງໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມະຫາສະຫມຸດຂອງດວງຈັນມີສານເຄມີທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດ, ໂດຍສະເພາະຄາບອນ. ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ນັກດາລາສາດໄດ້ຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງຄາບອນຢູ່ພື້ນຜິວຂອງ Europa, ເຊິ່ງມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກມະຫາສະໝຸດໃຕ້ດິນຂອງມັນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນມະຫາສະຫມຸດເອີຣົບ.

ການກວດພົບຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊໃນພື້ນຜິວຂອງ Europa ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ Tara Regio, ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ພູມສັນຖານທີ່ວຸ່ນວາຍ" ເນື່ອງຈາກດ້ານທໍລະນີສາດທີ່ຍັງອ່ອນແລະຖືກລົບກວນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ມີການແລກປ່ຽນວັດຖຸລະຫວ່າງມະຫາສະໝຸດໃຕ້ດິນຂອງຢູໂຣປາ ແລະ ນ້ຳກ້ອນພື້ນຜິວຂອງມັນ.

ຄາບອນແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດຊີວະພາບໃນໂລກ, ແລະການປະກົດຕົວຂອງມັນຢູ່ໃນ Europa ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມະຫາສະຫມຸດ Europa. ການສືບສວນແລະການສໍາຫຼວດເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດວ່າ Europa ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້.

ອົງການ NASA ມີແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວຍານອາວະກາດ Europa Clipper ໃນເດືອນຕຸລາ 2024, ເຊິ່ງຈະດໍາເນີນການບິນໃກ້ໆຫຼາຍໆຄັ້ງຂອງ Europa ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະຄົ້ນຫາທ່າແຮງຂອງດວງຈັນສໍາລັບການເປັນເຈົ້າພາບຂອງຊີວິດ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການກວດຫາຄາບອນໄດອອກໄຊເທິງພື້ນຜິວຂອງ Europa ໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງ NASA ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຈັນອາດມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ຊີວິດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສໍາຫຼວດແລະການສືບສວນຕື່ມອີກເພື່ອກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມະຫາສະຫມຸດໃຕ້ດິນຂອງ Europa.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA
- ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Europa Clipper​
- ແຫຼ່ງບົດຄວາມ: NASA, ESA, CSA, Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC), Samantha K Trumbo (ວິທະຍາໄລ Cornell), Alyssa Pagan (STScI)

By Gabriel Botha

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