ນັກບິນອາວະກາດ Roscosmos ສໍາເລັດການຍ່າງ Space ປະສົບຜົນສໍາເລັດເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ

ນັກບິນອະວະກາດ Roscosmos, Oleg Kononenko ແລະ Nikolai Chub, ໄດ້ສໍາເລັດການຍ່າງທາງອາວະກາດໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະສົບກັບບັນຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ແລະບາງສ່ວນຂອງເຮືອແສງອາທິດ. ພາລະກິດ 7 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 41 ນາທີ ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການກວດສອບລັງສີຂອງ Nauka ແລະການປ່ອຍດາວທຽມນາໂນ.
ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ, Kononenko ແລະ Chub ໄດ້ກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະຖ່າຍຮູບລັງສີສຳຮອງພາຍນອກຢູ່ໃນໂມດູນ Nauka. ພວກເຂົາເຈົ້າແຍກລັງສີຈາກລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ, ແຕ່ໃນລະຫວ່າງການກວດກາ, ຟອງຂອງ coolant ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາຢູ່ທີ່ບ່ອນຮົ່ວ. ນັກບິນອະວະກາດທີ່ອຸທິດຕົນຕ້ອງໄດ້ເຊັດຊຸດຂອງພວກເຂົາລົງກ່ອນທີ່ຈະສືບຕໍ່ພາລະກິດ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການກວດກາລັງສີແລ້ວ, ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ປ່ອຍດາວທຽມນາໂນດາວທຽມເພື່ອທົດສອບເຕັກໂນໂລຊີການເດີນເຮືອແສງຕາເວັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຮືອແສງຕາເວັນຂອງ nanosatellite ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່. ນັກບິນອະວະກາດຍັງໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບການສື່ສານ radar ສັງເຄາະ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫນຶ່ງໃນຄະນະຂອງລະບົບ radar ບໍ່ສາມາດຖືກປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນລະຫວ່າງການຍ່າງອາວະກາດ.
ຫຼັງຈາກການຍ່າງທາງອາວະກາດ, Kononenko ແລະ Chub ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຍ່າງທາງອາວະກາດ, ກວດເບິ່ງຊຸດແລະເຄື່ອງມືຂອງພວກເຂົາສໍາລັບອາການຂອງ coolant ແລະເຊັດອອກຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ການລະມັດລະວັງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາສິ່ງປົນເປື້ອນເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມສະຖານີອາວະກາດ. ບັນຍາກາດພາຍໃນສະຖານີຈະຖືກກັ່ນຕອງເພີ່ມເຕີມເພື່ອກໍາຈັດຮ່ອງຮອຍຂອງສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນ ໜ້າ ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ, ພາລະກິດໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດ. Oleg Kononenko, ດ້ວຍການຍ່າງອະວະກາດທັງໝົດ 268 ຄັ້ງພາຍໃຕ້ສາຍແອວຂອງລາວ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງລາວ, ໃນຂະນະທີ່ Nikolai Chub ໄດ້ສໍາເລັດການຍ່າງອະວະກາດຄັ້ງທໍາອິດຂອງລາວ. ພາລະກິດນີ້ເປັນຂີດໝາຍການເດີນທາງອະວະກາດຄັ້ງທີ XNUMX ທີ່ອຸທິດຕົນໃຫ້ແກ່ການປະກອບ, ການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະການປັບປຸງສະຖານີອະວະກາດ.
ຍານອະວະກາດທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນວັນຈັນທີ 30 ຕຸລານີ້, ມີນັກບິນອາວະກາດ Loral O'Hara ແລະ Jasmin Moghbeli ຂອງອົງການ NASA. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະດໍາເນີນການ spacewalk ເພື່ອເອົາກ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ faulty ຈາກວົງເລັບເສົາອາກາດການສື່ສານແລະທົດແທນຫນຶ່ງໃນສິບສອງ Trundle Bearing Assemblies ໃນ port truss Solar Alpha Rotary Joint.
ຄໍາຖາມ
1. ແມ່ນຫຍັງຄືວຽກງານຕົ້ນຕໍທີ່ສໍາເລັດໃນລະຫວ່າງການຍ່າງອາວະກາດ Roscosmos?
ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ, ນັກບິນອະວະກາດ Roscosmos ໄດ້ກວດກາເຄື່ອງລັງສີໂມດູນ Nauka, ປ່ອຍດາວທຽມ nanosatellite ເພື່ອທົດສອບເທັກໂນໂລຍີການເດີນເຮືອແສງຕາເວັນ, ແລະຕິດຕັ້ງລະບົບການສື່ສານ radar ສັງເຄາະ.
2. ເຮືອແສງຕາເວັນຂອງ nanosatellite ໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດບໍ?
ບໍ່, ເຮືອແສງຕາເວັນຂອງ nanosatellite ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່ເທົ່າທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບສາມາດຕິດຕາມການອອກຈາກສະຖານີໄດ້.
3. ນັກບິນອະວະກາດຮັບປະກັນວ່າສະພາບແວດລ້ອມສະຖານີອາວະກາດຍັງຄົງສະອາດແນວໃດ?
ຫຼັງຈາກຍານອະວະກາດ, ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຍ່າງທາງອາວະກາດ, ກວດເບິ່ງຊຸດແລະເຄື່ອງມືຂອງພວກເຂົາສໍາລັບສິ່ງທີ່ຕົກຄ້າງຂອງ coolant ແລະເຊັດອອກຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ການຕອງເພີ່ມເຕີມຍັງຈະຖືກນໍາໃຊ້ພາຍໃນສະຖານີອາວະກາດເພື່ອກໍາຈັດຮ່ອງຮອຍທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງສິ່ງປົນເປື້ອນ.
4. ຈຸດປະສົງຂອງການຍ່າງທາງອາວະກາດທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດນີ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກບິນອາວະກາດຂອງອົງການ NASA?
ການຍ່າງທາງໃນອາວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການເອົາກ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຜິດພາດອອກຈາກວົງເລັບເສົາອາກາດການສື່ສານແລະການທົດແທນຫນຶ່ງໃນສິບສອງ Trundle Bearing Assemblies ໃນ port truss Solar Alpha Rotary Joint.