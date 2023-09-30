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ຮູບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈເປີດເຜີຍເສັ້ນທາງດາວຢູ່ທີ່ຫໍສັງເກດການ Paranal ຂອງ ESO

ByMampho Brescia

Sep 30, 2023
ຮູບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈເປີດເຜີຍເສັ້ນທາງດາວຢູ່ທີ່ຫໍສັງເກດການ Paranal ຂອງ ESO

ອົງການສັງເກດການພາກໃຕ້ຂອງເອີຣົບ (ESO) ໄດ້ແບ່ງປັນຮູບພາບອັນໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ທີ່ບັນທຶກເສັ້ນທາງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດວງດາວໃນທົ່ວທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ. ຖ່າຍຢູ່ທີ່ຫໍສັງເກດການ Paranal ຂອງ ESO ໃນທະເລຊາຍ Atacama ຂອງ Chilean, ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມງາມຂອງການຖ່າຍຮູບທີ່ມີແສງຍາວ.

ຫໍສັງເກດການ Paranal ແມ່ນບ່ອນຢູ່ຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ (VLT), ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ XNUMX ໜ່ວຍ Telescopes ແລະ ສີ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ. ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຮູບ, ຄົນເຮົາສາມາດເຫັນກ້ອງເລນສະໂຄບເສີມທີ່ນ້ອຍກວ່າ, ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້. ນັກດາລາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການ exposure ຍາວເພື່ອຖ່າຍຮູບທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນໃນໄລຍະຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບທາງຫລັງທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ແສງດາວປະກົດວ່າ arcs ໃນໄລຍະ telescopes ຂອງ observatory ໄດ້.

ໃນຮູບພາບ, ເລເຊີສີສົ້ມສອງດວງສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກໜ່ວຍໜຶ່ງ. ເລເຊີເຫຼົ່ານີ້, ເອີ້ນວ່າດາວນໍາທາງເລເຊີ, ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການແກ້ໄຂການບິດເບືອນຂອງແສງດາວທີ່ເກີດຈາກບັນຍາກາດທີ່ປັ່ນປ່ວນຂອງໂລກ. ໂດຍອະຕອມໂຊດຽມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຢູ່ໃນຊັ້ນເທິງຂອງບັນຍາກາດ, lasers ສ້າງດາວທຽມທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຈຸດອ້າງອີງສໍາລັບ telescopes ພື້ນດິນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດຊົດເຊີຍຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງບັນຍາກາດ ແລະໄດ້ຮັບພາບທີ່ຄົມຊັດຂອງທ້ອງຟ້າ.

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ESO ອະທິບາຍວ່າລໍາແສງເລເຊີແມ່ນມຸ້ງໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາການເປີດເຜີຍທີ່ຍາວນານ, ໃນໄລຍະທີ່ telescope ໄດ້ຖືກປ່ຽນຕໍາແຫນ່ງເພື່ອສັງເກດເຫັນເປົ້າຫມາຍຕ່າງໆໃນທ້ອງຟ້າ. ເລເຊີທີ່ໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ພະລັງງານ 22 ວັດທີ່ປະທັບໃຈ, ປະມານ 4000 ເທົ່າຂອງພະລັງງານສູງສຸດຂອງຕົວຊີ້ເລເຊີ.

ຮູບ​ພາບ​ໃໝ່​ນີ້​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ເຕືອນ​ເຖິງ​ການ​ໝູນ​ວຽນ​ຄົງ​ທີ່​ຂອງ​ໂລກ​ຮອບ​ແກນ​ຂອງ​ມັນ. ໃນຂະນະທີ່ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາຮັບຮູ້ດວງດາວເປັນຈຸດໆຂອງແສງສະຫວ່າງ, ເສັ້ນທາງດາວທີ່ອະທິບາຍຢູ່ທີ່ນີ້ຈະຈັບພາບການເຄື່ອນທີ່ຂອງທ້ອງຟ້າທີ່ສົມທຽບກັບສາກຫຼັງຂອງດາວ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຮູບພາບຈາກຫໍສັງເກດການ Paranal ຂອງ ESO ສະເໜີໃຫ້ເຫັນພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈໃນຄວາມງົດງາມຂອງທ້ອງຟ້າຍາມກາງຄືນ. ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ການຖ່າຍຮູບທີ່ມີແສງຍາວແລະດາວນໍາທາງເລເຊີ, ນັກດາລາສາດນໍາທາງໄປສູ່ບັນຍາກາດທີ່ປັ່ນປ່ວນຂອງໂລກເພື່ອບັນທຶກພາບທີ່ຊັດເຈນແລະຄົມຊັດຂອງສະພາບແວດລ້ອມຊັ້ນສູງຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການສັງເກດການພາກໃຕ້ເອີຣົບ (ESO)
- ຄໍາຖະແຫຼງຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ESO

By Mampho Brescia

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