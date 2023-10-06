Laser Gyroscope ຕິດຕາມການເຫນັງຕີງຂອງການຫມຸນຂອງໂລກໃນເວລາຈິງ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດເຢຍລະມັນແລະນິວຊີແລນໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງ gyroscope ເລເຊີທີ່ສາມາດຕິດຕາມການເຫນັງຕີງຂອງການຫມຸນຂອງໂລກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເວລາໃກ້ຄຽງ. ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວແມ່ນງ່າຍດາຍກວ່າວິທີການໃນປະຈຸບັນແລະສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະກົດການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຫນັງຕີງ, ເຊັ່ນການປ່ຽນແປງຂອງກະແສນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດ.
ການຫມູນວຽນຂອງໂລກປະສົບກັບຄວາມຜັນຜວນເລັກນ້ອຍໃນອັດຕາ ແລະທິດທາງຂອງມັນ. ບາງສ່ວນຂອງການເຫນັງຕີງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີ, ເຊັ່ນວ່າເກີດມາຈາກກໍາລັງ tidal ຂອງດວງຈັນແລະແສງຕາເວັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄົນອື່ນ, ຄືກັບສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນແຮງດັນລະຫວ່າງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ແຂງແກ່ນແລະສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງມັນ, ບໍ່ເຂົ້າໃຈດີ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເກີດຂື້ນຈາກເຫດການສະພາບອາກາດເຊັ່ນ El Niño, ເຊິ່ງປ່ຽນແປງກະແສນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດ. ການວັດແທກການເໜັງຕີງເຫຼົ່ານີ້ໃນການຫມຸນຂອງໂລກສາມາດເປີດເຜີຍຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນໃນບັນຍາກາດ.
ການສຶກສາການຫມູນວຽນສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລວມຂໍ້ມູນຈາກລະບົບນໍາທາງດາວທຽມທົ່ວໂລກ, ການສັງເກດທາງວິທະຍຸ-ດາລາສາດ, ແລະລະດັບເລເຊີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມສັບສົນຂອງການສົມທົບເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້, ການວັດແທກພຽງແຕ່ຫນຶ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ຕໍ່ມື້.
ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ວິທະຍາໄລດ້ານວິຊາການຂອງ Munich ໄດ້ສ້າງ gyroscope laser ທີ່ສາມາດວັດແທກການເຫນັງຕີງຂະຫນາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ເຄື່ອງມືຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທີ່ສາມາດເຫມາະເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຂະຫນາດໃຫຍ່, ປະກອບດ້ວຍຢູ່ຕາມໂກນແສງທີ່ນໍາພາແສງສະຫວ່າງໃນທາງສີ່ຫຼ່ຽມມົນ. beams ເລເຊີຖືກສົ່ງປະມານຢູ່ຕາມໂກນໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ, ການສ້າງ gyroscope laser ເປັນວົງ. ການຫມູນວຽນຂອງ gyroscope ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮູບແບບການແຊກແຊງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ສອງລໍາຖືກລວມເຂົ້າກັນ, ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດວັດແທກການເຫນັງຕີງຂອງການຫມຸນຂອງໂລກ.
ທີມງານໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນການພັດທະນາ laser gyroscope. ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວພຽງພໍທີ່ຈະແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງທີ່ລະອຽດອ່ອນເທົ່າກັບ 3 ສ່ວນຕໍ່ຕື້ຂອງຄວາມໄວການຫມຸນຂອງໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະພັດທະນາວິທີການແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດທີ່ນໍາສະເຫນີໂດຍທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແກນ rotational ຂອງໂລກ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນແລະໃນປັດຈຸບັນສາມາດຕິດຕາມອັດຕາການຫມຸນຂອງໂລກໄປສູ່ການແກ້ໄຂພຽງແຕ່ສອງສາມມິນລິວິນາທີໃນໄລຍະ 120 ມື້. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຕິດຕາມການປ່ຽນແປງໃນຄວາມຍາວຂອງມື້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ເປົ້າຫມາຍຕໍ່ໄປແມ່ນເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ gyroscope ຕື່ມອີກເພື່ອເກັບກໍາຜົນກະທົບຕາມລະດູການຂອງການໂອນກໍາລັງ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະຫນອງວິທີການໃຫມ່ແລະງ່າຍດາຍສໍາລັບການວັດແທກການເຫນັງຕີງຂອງການຫມຸນຂອງໂລກ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ມີຜົນກະທົບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາແລະບັນຍາກາດຂອງມັນ.
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