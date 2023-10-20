ແຫວນຕົ້ນໄມ້ບູຮານເປີດເຜີຍຫຼັກຖານຂອງພະຍຸແສງຕາເວັນທີ່ແຮງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Edouard Bard ຈາກ Collège de France ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານຂອງສິ່ງທີ່ອາດຈະເປັນພະຍຸລັງສີແສງຕາເວັນທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍກວດພົບ. ທີມວິໄຈໄດ້ວິເຄາະລະດັບຄາບອນ-14 ໃນຕົ້ນແປກທີ່ຝັງໄວ້ ແລະກວດສອບແຫຼ່ງທີ່ມາໂດຍໃຊ້ໄອໂຊໂທບ beryllium-10 ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນແກນກ້ອນ Greenland. ແຫວນຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງດວງອາທິດໃນອະດີດທີ່ຫ່າງໄກ.
ການເພີ່ມຂື້ນຂອງລະດັບຄາບອນ-14 ທີ່ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນຕົ້ນແປກທີ່ຝັງໄວ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີຢູ່ຂອງພະຍຸລັງສີແສງຕາເວັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ພາຍຸລັງສີແສງຕາເວັນແມ່ນເກີດຈາກແປວໄຟແສງຕາເວັນ ແລະ ກະແສລົມໂຄຈອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະຍຸລັງສີແສງຕາເວັນທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ສະແດງເຖິງການປະກົດຕົວຂອງເຫດການສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.
ນອກເຫນືອຈາກການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ກໍານົດເຫດການອື່ນໃນຂໍ້ມູນວົງແຫວນຕົ້ນໄມ້ຂອງພວກເຂົາ. ເຫດການນີ້, ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຮ້າຍແຮງເທົ່າທີ່ເກີດຈາກ 14,300 ປີ, ແຕ່ໄດ້ແກ່ຍາວເຖິງປະມານ 100 ປີຈາກ 14,000 ຫາ 13,900 ປີກ່ອນ. ທີມງານ theorizes ວ່າເຫດການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນຕ່ໍາສຸດໃນກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນ, ຄ້າຍຄືກັນກັບຕໍາ່ສຸດທີ່ Maunder ສັງເກດເຫັນໃນສະຕະວັດທີ 17th.
ການເພີ່ມຂື້ນຂອງລະດັບຄາບອນ-14 ໃນຊ່ວງເວລາເຫຼົ່ານີ້ເຊື່ອວ່າເປັນຜົນມາຈາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແສງຕາເວັນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫນ້ອຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຮັງສີ cosmic galactic ທີ່ມີພະລັງງານສູງເຂົ້າໄປໃນລະບົບແສງຕາເວັນ. ໃນເວລາທີ່ຮັງສີ cosmic ເຫຼົ່ານີ້ພົວພັນກັບບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຮັງສີ cosmic ແສງຕາເວັນ.
ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນວົງແຫວນຂອງຕົ້ນໄມ້ໂດຍສົມທົບກັບແກນກ້ອນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການວັດແທກການເຄື່ອນໄຫວຂອງແສງຕາເວັນໂດຍກົງແມ່ນມີພຽງແຕ່ຕັ້ງແຕ່ສະຕະວັດທີ 17, ແຫວນຕົ້ນໄມ້ແລະແກນກ້ອນເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງດວງອາທິດໃນອະດີດທີ່ຫ່າງໄກຫຼາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຖະແຫຼງຂ່າວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Leeds
- ການສຶກສານໍາພາໂດຍ Edouard Bard ຈາກ Collège de France