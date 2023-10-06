ສະຫຼຸບ: Joey ແລະ Jonah ບໍ່ເຄີຍຄາດຫວັງວ່າຈະລ້ຽງລູກແມວດ້ວຍການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສດັ່ງກ່າວ. ເມື່ອພວກເຂົາພົບເຫັນ Zorro, ເປັນແຖບສີຂີ້ເຖົ່າທີ່ຂີ້ອາຍແລະບໍ່ມີລາຍລະອຽດ, ພວກເຂົາທັນທີຕົກຢູ່ໃນຄວາມຮັກກັບຮູບລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລາວ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ເຄື່ອງຫມາຍ tabby ຂອງ Zorro ຫາຍໄປ, ແລະໃບຫນ້າຂອງລາວກາຍເປັນສີດໍາຫມົດ, ເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບຊື່ຫຼິ້ນວ່າ "werewolf." ໃນມື້ນີ້, Zorro ຍັງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງແລະແປກໃຈເຈົ້າຂອງຂອງລາວດ້ວຍຮູບລັກສະນະທີ່ພັດທະນາຕະຫຼອດການແລະບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ມີລັກສະນະຫຼີ້ນ.
Joey ແລະ Jonah ໄດ້ຊອກຫາການເພີ່ມເຕີມໃຫມ່ໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເຫຍື້ອຂອງລູກແມວໃນ barn ທີ່ຕ້ອງການເຮືອນ. ເມື່ອພວກເຂົາມາຮອດ, ມີລູກແມວໂຕດຽວທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກມອງຂ້າມຈາກຄົນອື່ນ, ແຕ່ແທັບບີ້ສີຂີ້ເຖົ່າຂີ້ອາຍໂຕນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງວ່າຈະມີເສື້ອຄຸມທີ່ແປກປະຫຼາດແລະບໍ່ສົນໃຈກັບການຕິດຕໍ່ຂອງມະນຸດ, Joey ໄດ້ຖືກດຶງດູດເອົາລູກແມວນ້ອຍທີ່ຄ້າຍຄືກັບ raccoon, ມີແຖບຕາສີຂາວແລະຫາງທີ່ມີເສັ້ນດ່າງ, ແລະພວກເຂົາຕັດສິນໃຈຕັ້ງຊື່ໃຫ້ເຂົາວ່າ Zorro.
ໃນຂະນະທີ່ Zorro ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນໃຫມ່ຂອງລາວ, ບຸກຄະລິກກະພາບຂອງລາວໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ແລະຮູບລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງລາວກໍ່ເລີ່ມປ່ຽນແປງ. ຂົນຕາຂອງລາວຫາຍໄປ, ແລະໃບຫນ້າຂອງລາວກາຍເປັນສີດໍາ. ໝູ່ເພື່ອນກໍ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບລັກສະນະທີ່ພົບເຫັນໃໝ່ຂອງລາວກັບໝາປ່າ. ແມວນ້ອຍທີ່ເຄີຍເບິ່ງທຳມະດາໄດ້ປ່ຽນເປັນແມວທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະ ເປັນເອກະລັກ, ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງຂອງມັນແປກໃຈກັບການປ່ຽນແປງແຕ່ລະຄັ້ງ.
ໃນມື້ນີ້, ເຄື່ອງຫມາຍ tabby ຂອງ Zorro ໄດ້ຫາຍໄປເກືອບຫມົດ, ແລະລາວໄດ້ກາຍເປັນແມວສີຂີ້ເຖົ່າແຂງທີ່ມີໃບຫນ້າຊ້ໍາ. Joey ແລະ Jonah ຍອມຮັບການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງວິວັດທະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງສັດລ້ຽງທີ່ຮັກແພງຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອອາຍຸປະມານ 5 ເດືອນ, Zorro ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເປັນໄວລຸ້ນທີ່ມັກຫຼີ້ນ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ, ແລະສຽງຮ້ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງຂອງລາວຫຍຸ້ງຢູ່ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ.
Joey ແລະ Jonah ຮູ້ສຶກວ່າໂຊກດີຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ໄດ້ເອົາລູກແມວທີ່ໂດດເດັ່ນແລະປ່ຽນສີດັ່ງກ່າວໂດຍບັງເອີນ. ພວກເຂົາເຈົ້າແບ່ງປັນການເດີນທາງຂອງ Zorro ໃນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມເຊັ່ນ TikTok ແລະ Instagram, ບ່ອນທີ່ເລື່ອງຂອງລາວຍັງສືບຕໍ່ດຶງດູດແລະດົນໃຈຄົນຮັກແມວທົ່ວໂລກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Dodo.