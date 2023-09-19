Kim Kardashian ເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວຂອງນາງຂອງແມງມຸມໃນຊຸດຂອງ AHS: ລະອຽດອ່ອນ

Kim Kardashian, ດາລາໂທລະພາບຄວາມເປັນຈິງແລະຜູ້ປະກອບການ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຢ້ານກົວຂອງນາງໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊຸດຂອງ American Horror Story: Delicate. ໃນການຖ່າຍຮູບໂປໂມຊັ່ນສໍາລັບການສະແດງ, Kardashian ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ posing ມີ tarantula ຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ torso ຂອງນາງ. ຮູບພາບດັ່ງກ່າວ, ຖືກແບ່ງປັນຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຢ້ານກົວ.
ໃນຄຳບັນຍາຍທີ່ມາພ້ອມກັບຮູບ, Kardashian ຍອມຮັບວ່າ, "ຂ້ອຍຢ້ານແມງມຸມຫຼາຍ." ການສາລະພາບຢ່າງກົງໄປກົງມານີ້ຈາກຄົນດັງທີ່ມີຜູ້ຕິດຕາມຫຼາຍລ້ານຄົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຢ້ານກົວທົ່ວໄປທີ່ຫຼາຍຄົນແບ່ງປັນ.
ການປະເຊີນຫນ້າກັບຄວາມຢ້ານກົວບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ງ່າຍ, ແລະສໍາລັບ Kardashian, ມັນຫມາຍເຖິງການປະເຊີນຫນ້າກັບ arachnophobia ຂອງນາງ. ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ tarantula ກວາດໃສ່ນາງ, ນາງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າຫານອັນໃຫຍ່ຫຼວງແລະຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຍູ້ຊາຍແດນຂອງນາງ.
ຮູບພາບທີ່ແປກປະຫຼາດນີ້ເປັນການເຕືອນທີ່ມີອໍານາດວ່າຄວາມຢ້ານກົວສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະກ້າວອອກຈາກເຂດສະດວກສະບາຍຂອງຄົນເຮົາ. ມັນ ເປັນ ການ ດົນ ໃຈ ສໍາ ລັບ ບຸກ ຄົນ ທີ່ ດີ້ນ ລົນ ກັບ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ຂອງ ຕົນ ເອງ ເພື່ອ ປະ ເຊີນ ກັບ ເຂົາ ເຈົ້າ ຫົວ.
ການຖ່າຍຮູບແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງ Kardashian ກ່ຽວກັບຄວາມຢ້ານກົວຂອງນາງໄດ້ກະຕຸ້ນການສົນທະນາກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຄວາມຢ້ານກົວແລະວິທີທີ່ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນກັບຄືນມາໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງຊີວິດ. ການເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວສາມາດນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຕົວສ່ວນບຸກຄົນແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ້າຫານຂອງ Kim Kardashian ໃນຊຸດຂອງ AHS: Delicate ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າການປະເຊີນຫນ້າກັບຄວາມຢ້ານກົວແມ່ນການກະທໍາທີ່ກ້າຫານທີ່ສາມາດດົນໃຈຄົນອື່ນໃຫ້ປະເຊີນຫນ້າກັບຄວາມຢ້ານກົວຂອງຕົນເອງແລະເອົາຊະນະພວກມັນ.
ນິຍາມ:
– Tarantula: ເປັນແມງມຸມໃຫຍ່, ມີຂົນທີ່ຄົນມັກຢ້ານຍ້ອນຮູບລັກສະນະຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Dailymail.com