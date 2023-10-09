ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈລະຫວ່າງ cat Purring ແລະ Vocal Fry

ໃນທີ່ສຸດນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຟີຊິກຂອງ purr ຂອງແມວ. ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າແມວຜະລິດສຽງທີ່ຜ່ອນຄາຍຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສຽງດັງ, ເຊິ່ງມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບສຽງ croaky ໃນມະນຸດ.
ເປັນເວລາຫລາຍປີ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສົງໄສວ່າແມວ, ເຖິງວ່າຈະມີຂະ ໜາດ ນ້ອຍຂອງພວກມັນ, ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ purrs ເລິກແລະສຽງດັງ. ໂດຍປົກກະຕິ, ມີພຽງແຕ່ສັດທີ່ມີສາຍສຽງຍາວ, ເຊັ່ນຊ້າງ, ສາມາດສ້າງສຽງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ທິດສະດີທົ່ວໄປໄດ້ແນະນໍາວ່າແມວມີກົນໄກທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫົດຕົວຮອບວຽນແລະການຜ່ອນຄາຍຂອງກ້າມຊີ້ນຢູ່ໃນກ່ອງສຽງຂອງພວກເຂົາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ້ອນຂໍ້ມູນທາງປະສາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກສະຫມອງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍທ່ານດຣ Christian Herbst ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລວຽນນາໄດ້ເປີດເຜີຍຄໍາອະທິບາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງກ່ຽວກັບສາຍສຽງຂອງແມວແປດທີ່ໄດ້ຖືກ euthanized ເນື່ອງຈາກພະຍາດຢູ່ປາຍຍອດ. ໂດຍການເຈາະສາຍສຽງຂອງແມວ ແລະ ຖ່າຍທອດອາກາດທີ່ຊຸ່ມຊື່ນຜ່ານພວກມັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຈຳລອງກົນໄກທີ່ມະນຸດໃຊ້ໃນການເວົ້າ ແລະ ຜະລິດສຽງດັງ. ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ການຫມູນໃຊ້ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນແບບຍືນຍົງຫຼື purrs ຈາກກ່ອງສຽງທັງຫມົດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ purring ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ້ອນຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກສະຫມອງ.
ການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມໄດ້ເປີດເຜີຍມະຫາຊົນຂອງເນື້ອເຍື່ອເສັ້ນໃຍພາຍໃນສາຍສຽງ, ເຊິ່ງອາດຈະກວມເອົາຄວາມສາມາດຂອງແມວທີ່ຈະຜະລິດສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ຕ່ໍາລະຫວ່າງ 20-30 Hz. ຄວາມຖີ່ດັ່ງກ່າວຍັງຕໍ່າກວ່າສຽງເບດຕໍ່າສຸດທີ່ຜະລິດໂດຍສຽງຂອງມະນຸດ. ໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນແມວທີ່ຮ້ອງອອກມາເຊັ່ນສິງໂຕແລະເສືອ.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, ທິດສະດີເດັ່ນໄດ້ແນະນໍາວ່າແມວໄດ້ນໍາໃຊ້ກົນໄກທີ່ສະຫມອງຂອງພວກເຂົາສົ່ງສັນຍານການລະເບີດອອກຢ່າງໄວວາແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄປສູ່ກ້າມຊີ້ນຄໍ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຫົດຕົວ 30 ເທື່ອຕໍ່ວິນາທີແລະຜະລິດສຽງດັງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາໃຫມ່ສະເຫນີສຽງດັງເປັນຄໍາອະທິບາຍທາງເລືອກ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ແມວ 'purring' ເບິ່ງຄືວ່າຂຶ້ນກັບກົນໄກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການຄາດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການແມວຜະລິດ purrs ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການສື່ສານ feline ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດສຽງຂອງສັດຕ່າງໆ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Dr Christian Herbst, ມະຫາວິທະຍາໄລ Vienna, ອອສເຕີຍ (ຊີວະສາດໃນປະຈຸບັນ)