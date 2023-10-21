ຄົ້ນຫາຊີວິດ: ການສຳຫຼວດ K Dwarf Star Systems

ການຊອກຫາດາວເຄາະທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລະບົບດາວອື່ນໆຫຼາຍຄັ້ງແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ດາວເຄາະທີ່ຄ້າຍຄືກັບດວງອາທິດເປັນຕົ້ນຕໍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫາຍາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກດາລາສາດກໍາລັງຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເພື່ອລວມເອົາດາວໃນປະເພດຕໍ່ໄປລົງ - ດາວ K dwarf. ດາວເຫຼົ່ານີ້ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ອ່ອນກວ່າ, ແລະອ່ອນກວ່າດວງອາທິດ, ແຕ່ພວກມັນຢູ່ໃນຈຸດສໍາຄັນຂອງຊີວິດຂອງພວກເຂົາແລະສາມາດຢູ່ໃນໄລຍະນີ້ເປັນເວລາຫຼາຍຕື້ປີ.
K dwarfs ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຜູ້ສະຫມັກທີ່ດີສໍາລັບການ harboring ຊີວິດເນື່ອງຈາກຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການຜະລິດຕ່ໍາຂອງລັງສີທີ່ທໍາລາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີໂລກທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບດາວ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການກວດພົບ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ນັກດາລາສາດໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ປະມານ 5,000 K dwarf ພາຍໃນ 50 parsecs (ປະມານ 165 ປີແສງ) ຂອງໂລກ. ດາວເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍສິບດວງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າມີດາວເຄາະ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີດາວເຄາະທີ່ຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຄ້າຍຄືກັບໂລກ ຫຼືມີເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຊີວິດທີ່ຄ້າຍຄືກັບໂລກ.
ລະບົບທີ່ໜ້າສົນໃຈອັນໜຶ່ງແມ່ນລະບົບ K-dwarf ຄູ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງກັນໜ້ອຍກວ່າ 12 ປີແສງ, ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັບ Deneb, ຫາງທີ່ສົດໃສຂອງກຸ່ມດາວ Cygnus. ລະບົບນີ້ປະກອບດ້ວຍດາວສອງດາວທີ່ຢູ່ຫ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງສໍາລັບດາວເຄາະທີ່ມີທ່າແຮງ. ເຖິງວ່າຈະມີທ່າແຮງເປັນອະສັງຫາລິມະສັບທີ່ສໍາຄັນ, ຍັງບໍ່ທັນມີດາວເຄາະໃດພົບເຫັນຢູ່ໃນລະບົບນີ້ເທື່ອ.
ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະການສໍາຫຼວດລະບົບດາວ K dwarf ມີຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການຄົ້ນພົບດາວເຄາະທີ່ຢູ່ອາໃສແລະອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງຊີວິດນອກໂລກ. ການຄົ້ນພົບເພີ່ມເຕີມໃນລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດທີ່ຈະຈະເລີນເຕີບໂຕເກີນກວ່າລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ແຫຼ່ງບົດຄວາມ
- ຄໍານິຍາມ: ດາວ K dwarf ເປັນດາວຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າເລັກນ້ອຍ, ສີມ້ານ, ແລະອ່ອນກວ່າດວງອາທິດ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດ. ການລ່າດາວເຄາະຫມາຍເຖິງການຄົ້ນຫາດາວເຄາະຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.