ສູງ Redshift Active Galaxies ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບຂຸມດໍາ supermassive

ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ນັກດາລາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ James Webb Space Telescope (JWST) ເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຂຸມດໍາ supermassive (SMBHs) ແລະ galaxies ເຈົ້າພາບຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ redshifts ສູງ. SMBHs ທີ່ຢູ່ໄກ, ຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະການເຕີບໃຫຍ່ຂອງສັດເດຍລະສານເຫຼົ່ານີ້.
ຫນຶ່ງໃນຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈ SMBHs ແມ່ນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກເຂົາ. ນັກດາລາສາດຍັງໂຕ້ວາທີກັນວ່າ ຂຸມດຳເຫຼົ່ານີ້ເກີດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງດວງດາວຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ຈາກການພັງລົງຂອງຂຸມດຳທີ່ພັງລົງໂດຍກົງທີ່ໜັກກວ່ານັ້ນ. ການຄົ້ນພົບ SMBH ທີ່ "ໃຫຍ່ເກີນໄປ" ກັບ JWST ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເມັດທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ແຕ່ການສຶກສາໂດຍອີງໃສ່ປະຊາກອນເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນເລື່ອງນີ້.
ການປິດສະໜາອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນຄວາມສຳພັນທີ່ແໜ້ນໜາລະຫວ່າງມະຫາຊົນຂອງ SMBH ແລະມວນດາວຂອງກາລັກຊີເຈົ້າພາບ. ການພົວພັນນີ້ແມ່ນສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນລະບົບໃກ້ຄຽງ, ແຕ່ການສຶກສາມັນຢູ່ທີ່ redshift ສູງແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍເນື່ອງຈາກຄວາມສະຫວ່າງຂອງ SMBHs ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບ galaxies ເຈົ້າພາບຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ JWST, ປະຈຸບັນນັກດາລາສາດສາມາດສຶກສາຄວາມສໍາພັນນີ້ຢູ່ທີ່ redshifts ສູງ.
ຜູ້ຂຽນຂອງການສຶກສານີ້ໄດ້ລວບລວມຕົວຢ່າງຂອງ 23 SMBHs ທີ່ມີສີແດງສູງຈາກຂໍ້ມູນ JWST. ແຕ່ລະແຫຼ່ງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ການປະກົດຕົວຂອງສາຍ Hα ກວ້າງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີ SMBH ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການພົວພັນລະຫວ່າງມະຫາຊົນ SMBH ແລະມະຫາຊົນ galaxy ຢູ່ທີ່ redshifts ສູງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການພົວພັນທ້ອງຖິ່ນ.
ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ, ຂຸມສີດໍາທີ່ມີສີແດງສູງໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍກ່ວາ galaxies ເຈົ້າພາບຂອງພວກເຂົາກ່ວາສິ່ງທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຈັກກະວານທ້ອງຖິ່ນ. ການຄົ້ນຫານີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຮ່ວມຂອງ SMBHs ແລະ galaxies ເຈົ້າພາບຂອງພວກເຂົາ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການພົວພັນທີ່ມີສີແດງສູງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີ SMBHs ຫຼາຍຢູ່ໃນການປ່ຽນແປງທີ່ສູງກ່ວາທີ່ຄາດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ການສຶກສາຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງສໍາລັບ galaxies ເຈົ້າພາບທີ່ຂ້ອນຂ້າງຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບ SMBHs ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ໂດຍ JWST.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂຸມດໍາ supermassive ແລະຄວາມສໍາພັນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ galaxies ເຈົ້າພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນເປີດຊ່ອງທາງສໍາລັບການສຶກສາຕື່ມອີກເພື່ອເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງສັດເດຍລະສານ cosmic ເຫຼົ່ານີ້ແລະອິດທິພົນຂອງມັນຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງກາແລັກຊີ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carnani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES Active Galaxies ທີ່ z = 4 − 7 ລະເມີດຄວາມສຳພັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ MBH− Mgal ທີ່ > 3σ: ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຂຸມດຳຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຮູບແບບການສືບພັນ. ສົ່ງໃຫ້ ApJL.