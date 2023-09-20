ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບວິທີໃໝ່ເພື່ອວັດແທກອັດຕາການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານ

ນັກດາລາສາດໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງຍາວນານເພື່ອເຂົ້າໃຈອັດຕາທີ່ຈັກກະວານຂະຫຍາຍອອກໄປ, ແຕ່ໄດ້ພົບກັບຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການວັດແທກຂອງມັນ. ວິທີການໂດຍກົງຂອງການວັດແທກອັດຕາການຂະຫຍາຍໂດຍການສັງເກດເບິ່ງວິທີການທີ່ວັດຖຸຈະຫຼຸດລົງຈາກພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບປະມານ 9% ສູງກວ່າຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາສັນຍານຈາກຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ ແລະນໍາໄປສູ່ການປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານຄືນໃໝ່.
ເພື່ອເອົາຊະນະບັນຫານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຊອກຫາວິທີໃຫມ່ເພື່ອວັດແທກອັດຕາການຂະຫຍາຍທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການແກ້ໄຂທີ່ມີທ່າແຮງອັນຫນຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ "ທຽນໄຂມາດຕະຖານ" ຄືກັບປະເພດ Ia supernovae, ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດພາຍໃນທີ່ຮູ້ຈັກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສັງເກດເຫດການທີ່ຫາຍາກເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນໄລຍະໄກທີ່ສຸດແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ.
ໂຊກດີ, ມີການບຸກທະລຸ. ບໍ່ດົນມານີ້ ດຣ. Brenda Frye ແລະທີມງານຂອງນາງໄດ້ຄົ້ນພົບ supernova ປະເພດ Ia ທີ່ປະກົດຕົວເພີ່ມຂຶ້ນສາມເທົ່າໃນເລນ gravitational ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມ galaxy ດ້ານຫນ້າ. ການສັງເກດການທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການວັດແທກອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຖືກຕ້ອງກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ປະເພດ Ia supernovae ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະທາງເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມສະຫວ່າງແລະຄຸນສົມບັດມາດຕະຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂດຍການວິເຄາະເສັ້ນໂຄ້ງແສງສະຫວ່າງຂອງປະເພດ Ia supernova ແລະກໍານົດ redshift ຂອງມັນ, ນັກດາລາສາດສາມາດກໍານົດໄລຍະຫ່າງຂອງມັນແລະນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອວັດແທກອັດຕາການຂະຫຍາຍໂດຍກົງ.
ເລນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ, ການໂຄ້ງຂອງແສງໂດຍການມີມະຫາຊົນຢູ່ທາງຫນ້າ, ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ເມື່ອວັດຖຸດ້ານໜ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຂະຫຍາຍກາແລັກຊີພື້ນຫຼັງຜ່ານເລນ, ການວັດແທກຄວາມລ່າຊ້າເວລາແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງເຫດການຊົ່ວຄາວພາຍໃນຮູບພາບທີ່ມີເລນສາມາດຖືກໃຊ້ເພື່ອປະເມີນອັດຕາການຂະຫຍາຍໄດ້.
ການຄົ້ນພົບເລນແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ແຂງແຮງທີ່ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ໄກ, ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະເປັນຮູບດາວຖືເປັນຄໍາສັນຍາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການເຂົ້າໃຈອັດຕາການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານ. ການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມແລະການວັດແທກໃນໄລຍະເວລາອາດຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບລັກສະນະພື້ນຖານຂອງ cosmology ນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວິທະຍາສາດອາເມລິກາ, Space.com