Ganymede: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງດວງຈັນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ Jupiter

ທໍາມະຊາດມີວິທີການ defy ຊາຍແດນທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມບັງຄັບມັນ, ເຮັດໃຫ້ມົວສາຍລະຫວ່າງປະເພດ. ເອົາ Ganymede, ເດືອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Jupiter, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະບໍ່ໂຄຈອນດວງອາທິດຄືກັບດາວເຄາະແບບດັ້ງເດີມ, ມັນມີຄຸນລັກສະນະຄ້າຍຄືດາວເຄາະຫຼາຍຊະນິດທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ຈັບອົກຈັບໃຈ. ການສັງເກດການທີ່ຜ່ານມາໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມລັບອັນໃໝ່ກ່ຽວກັບພື້ນຜິວອັນເປັນຕາລຶກລັບຂອງ Ganymede, ສະເໜີຂໍ້ຄຶດທີ່ໜ້າຢ້ານກ່ຽວກັບອົງປະກອບ ແລະປະຫວັດສາດຂອງມັນ.
ຖ້າ Ganymede ຈະໂຄຈອນດວງອາທິດແທນທີ່ຈະເປັນດາວພະຫັດ, ມັນຈະແຍກອອກຈາກດາວເຄາະ. ມັນມີໂຄງສ້າງພາຍໃນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສໍາເລັດສົມບູນດ້ວຍຫຼັກການ molten ທີ່ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄດ້. ເສື້ອຄຸມຊິລິໂຄນຂອງມັນຄ້າຍກັບໂລກ, ແລະດ້ານລຸ່ມຂອງກ້ອນຫີນທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງມັນມີມະຫາສະໝຸດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ. ເຖິງວ່າຈະມີບັນຍາກາດບາງໆ, Ganymede ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ Mercury ແລະເກືອບຂະຫນາດຂອງດາວອັງຄານ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນແບບເດີມຂອງໂລກນ້ໍາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວົງເດືອນ colossal ນີ້, ຍັງມີຄໍາຖາມທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບ. ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຫົວຂໍ້ "ອົງປະກອບແລະຄຸນສົມບັດຄວາມຮ້ອນຂອງພື້ນຜິວຂອງ Ganymede ຈາກການສັງເກດການ JWST / NIRSpec ແລະ MIRI," ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື NIRSpec ແລະ MIRI ຂອງ JWST ເພື່ອກວດສອບລັກສະນະພື້ນຜິວຂອງ Ganymede. ນໍາພາໂດຍນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຝຣັ່ງ D. Bockelee-Morvan, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ກວມເອົາ Ganymede.
ພື້ນຜິວຂອງ Ganymede ສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍພູມສັນຖານສອງປະເພດ: ພື້ນທີ່ສົດໃສ, ມີນ້ຳກ້ອນທີ່ມີຮ່ອງ, ແລະພື້ນທີ່ມືດກວ່າ. ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງພື້ນຜິວຂອງມັນຖືກປົກຄຸມດ້ວຍພູມສັນຖານທີ່ສົດໃສ, ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນປົກຄຸມຢູ່ໃນເຂດທີ່ມືດກວ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງປະເພດແມ່ນວັດຖຸບູຮານ, ແຕ່ພື້ນທີ່ທີ່ມືດກວ່າແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ເກົ່າແກ່ແລະມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຂຸມຝັງສົບ. ຫນ້າສົນໃຈ, ທັງສອງພູມສັນຖານນີ້ intertwine, ຍ້ອນວ່າພາກພື້ນ brighter ຕັດໃນທົ່ວພູມສັນຖານ darker.
ພາລະກິດກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງ Galileo ແລະ Juno, ຄຽງຄູ່ກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງພື້ນດິນ, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທາງເຄມີຂອງ Ganymede. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາຖາມເປີດຫຼາຍກ່ຽວກັບລັກສະນະ, ຕົ້ນກໍາເນີດ, ແລະອົງປະກອບຂອງພື້ນຜິວຂອງມັນຍັງຄົງຢູ່. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະແມ່ນການສັງເກດການຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO2) ຢູ່ໃນ Ganymede, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນປະກົດວ່າຕິດຢູ່ໃນໂມເລກຸນອື່ນໆ. ໂດຍການສ້າງແຜນທີ່ການແຈກຢາຍ CO2, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະເປີດເຜີຍຕົວຕົນແລະຂະບວນການສ້າງຂອງໂມເລກຸນທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້.
ນ້ ຳ ກ້ອນຍັງມີຢູ່ໃນ Ganymede, ຕົ້ນຕໍໃນຮູບແບບ amorphous. ໂດຍຜ່ານແຜນທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງ JWST, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດແຖບການດູດຊຶມໃຫມ່ຢູ່ທີ່ 5.9 ໄມໂຄແມັດ (μm) ໃນ Ganymede. ການກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງແຖບທີ່ແປກປະຫຼາດນີ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ, ຍັງຄົງເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດສໍາລັບການສືບສວນໃນອະນາຄົດ.
ການສັງເກດການຂອງ JWST ໄດ້ເປີດເຜີຍຕື່ມອີກວ່າລະດັບອຸນຫະພູມຫນ້າດິນຂອງ Ganymede ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະມີນ້ໍາກ້ອນ CO2 ບໍລິສຸດ. ແທນທີ່ຈະ, ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ CO2 ປະກົດວ່າຖືກຕິດຢູ່ໃນນ້ໍາກ້ອນ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍພຽງແຕ່ປະມານ 1% ຂອງມະຫາຊົນຂອງດວງຈັນ. ເຊື່ອວ່າ CO2 ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ພາຍໃນແຮ່ທາດ ແລະເກືອຕ່າງໆ.
ກ່ຽວກັບນ້ຳກ້ອນ, ການຄົ້ນພົບຂອງ JWST ຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນນ້ຳກ້ອນຫຼາຍຂື້ນໃນເຂດຂົ້ວໂລກຂອງ Ganymede. ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ປະສົບກັບການຖິ້ມລະເບີດ ion ທີ່ມີພະລັງຂອງດາວພະຫັດ, ການສ້າງຮູບຊົງພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນໂດຍຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆເຊັ່ນຜົນກະທົບຂອງຈຸນລະພາກຂອງ meteoroid ແລະການ irradiation ion. ດັ່ງນັ້ນ, ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນນ້ຳກ້ອນຖືກປົກຄຸມດ້ວຍອາຍນ້ຳທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່, ປະກອບເປັນນ້ຳກ້ອນທີ່ບໍລິສຸດທີ່ຖືກກວດພົບໂດຍ JWST.
ການປະກົດຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງແຖບດູດຊຶມ 5.9 μmໃນ Ganymede, ເຖິງແມ່ນວ່າມີການປ່ຽນແປງໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັບສົນ. ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸອິນຊີທີ່ບໍ່ລະລາຍທີ່ສົ່ງໂດຍ chondrites carbonaceous ຫຼື comets ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າເປັນຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້, ໃນທີ່ສຸດຜູ້ຂຽນໄດ້ຍົກເວັ້ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ນີ້. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາສະເຫນີວ່າອາຊິດຊູນຟູຣິກ hydrates (H2SO4 + H2O) ສາມາດກວມເອົາແຖບ 5.9-μm enigmatic.
ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນພົບລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ແນ່ນອນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ນັກວິທະຍາສາດ, ການຕີຄວາມຫມາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນອາດຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງຝ່າຍນຳໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງຂອງ Ganymede, ຈັບພາບຈິນຕະນາການຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ໃນຄຸນສົມບັດຂອງສະເປກຕ້ອງການການສືບສວນຕື່ມອີກ, ຮາກຖານໃນການພົວພັນແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງ Ganymede ແລະພໍ່ແມ່ colossal, Jupiter.
ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີພະລັງອັນມະຫາສານຂອງດາວພະຫັດມີອິດທິພົນຕໍ່ Ganymede, ດວງຈັນດວງດຽວທີ່ມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ແມ່ເຫຼັກຂອງ Ganymede ມີປະຕິກິລິຍາກັບ plasma ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງດາວພະຫັດ, ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດແສງເງິນແສງທອງທີ່ງົດງາມ ແລະມີບົດບາດໃນການສ້າງທາງເຄມີຂອງພື້ນຜິວດວງຈັນ. ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ, ຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງ Ganymede ແລະ Jupiter ແມ່ນສັບສົນ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຄຶດທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວເພື່ອປົດລັອກຄວາມລຶກລັບທີ່ກວມເອົາໂລກທີ່ຈັບໃຈຂອງ Ganymede.
ການເດີນທາງຂອງ Ganymede ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງຢູ່ໃນ sub-nebula ຂອງ Jupiter ເມື່ອຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນໄດ້ແກະສະຫຼັກດວງຈັນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ເກືອບຂັດຂວາງການຈັດປະເພດ. ດ້ວຍມະຫາສະໝຸດໃຕ້ພື້ນດິນອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຊ່ວຍຊີວິດ ແລະ ເຄມີພື້ນຜິວທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ລໍຖ້າການບໍ່ເປີດເຜີຍ, Ganymede ຍັງສືບຕໍ່ຈັບຕົວນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກສະແດງດາວທຽມ. ໃນຂະນະທີ່ການສັງເກດການຂອງ JWST ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ, ຄໍາຖາມຈໍານວນຫຼາຍຍັງຄົງບໍ່ມີຄໍາຕອບ - ເປັນຄໍາເຕືອນທີ່ຍືນຍົງວ່າການຂຸດຄົ້ນວິທະຍາສາດແມ່ນການສະແຫວງຫາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມັກຈະບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ງ່າຍດາຍແລະແນ່ນອນ.
-