ບົດຄວາມໃຫມ່: ການຂຸດຄົ້ນຄວາມລຶກລັບຂອງ Kilonovas ແລະອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກໃນຈັກກະວານ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Nature ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍການສັງເກດການພື້ນຖານທີ່ເຮັດໂດຍ James Webb Space Telescope (JWST) ຂອງ NASA ແລະ telescopes ພື້ນດິນ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກົດຕົວຂອງອົງປະກອບທີ່ໜັກໜ່ວງພາຍໃນວັດສະດຸທີ່ຖືກຂັບອອກມາຈາກການລະເບີດແກມມາ-ເຣດ (GRB), ທີ່ມີຊື່ວ່າ GRB 230307A. ການລະເບີດໂດຍສະເພາະນີ້ຖືກຈັດວ່າເປັນຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສອງທີ່ເຄີຍກວດພົບ, ດ້ວຍຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນລື່ນກາຍ GRBs ແບບດັ້ງເດີມເຖິງ 1000 ເທົ່າ.
ຈຸດເດັ່ນຂອງການສຶກສານີ້ແມ່ນການກວດພົບຂອງອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຫາຍາກ tellurium ພາຍໃນວັດສະດຸທີ່ຖືກໄລ່ອອກໃນໄລຍະ GRB. Tellurium, ຖືກຈັດປະເພດເປັນ metalloid ໃນຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ, ແມ່ນແຕ່ຫາຍາກກວ່າ platinum ໃນໂລກ. ມັນພົບເຫັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນອຸດສາຫະກໍາໂລຫະປະສົມຕ່າງໆເຊັ່ນ: semiconductors, ການກັ່ນນ້ໍາມັນ, ແລະຈຸລັງແສງຕາເວັນ. ຫນ້າສົນໃຈ, ນັກວິທະຍາສາດຍັງຄາດຄະເນການປະກົດຕົວຂອງອົງປະກອບອື່ນ, ທາດໄອໂອດິນ, ພາຍໃນລະເບີດ. ທາດໄອໂອດິນ, ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດໃນໂລກ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າຊ່ວຍບັນເທົາອາການອັກເສບແລະຄວາມກົດດັນໃນມະນຸດ.
GRB 230307A ແກ່ຍາວເປັນເວລາປະມານ 200 ວິນາທີ ແລະສະແດງຄຸນລັກສະນະຂອງດາວນິວຕຣອນທີ່ຮວມຕົວກັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງມັນ. ການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສ້າງກິໂລໂນວາ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າສ້າງອົງປະກອບທີ່ຫນັກແຫນ້ນກວ່າທາດເຫຼັກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫາຍາກທີ່ສຸດແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະກວດພົບ. ເພາະສະນັ້ນ, ເຄື່ອງມືການຖ່າຍຮູບກາງ IR ແລະ spectroscopy ຂອງ JWST ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນນີ້.
ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ນັກດາລາສາດຄາດຄະເນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສັງເກດການ kilonovas ຫຼາຍຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການຮ່ວມມືທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງນັກສັງເກດການພື້ນຖານແລະອາວະກາດ. ການກວດຫາແຫຼ່ງດາວນິວຕຣອນຂອງ GRB 230307A, ທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ 120,000 ປີແສງ, ຢູ່ນອກ Galaxy Milky Way ຂອງພວກເຮົາ, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບໄລຍະໄກອັນມະຫາສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້.
ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນ, JWST ຄາດວ່າຈະມີການຄົ້ນພົບທີ່ພິເສດຍິ່ງຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ທ່ານດຣ Ben Gompertz, ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Birmingham ແລະເປັນຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບທ່າແຮງສໍາລັບ Webb ທີ່ຈະເປີດເຜີຍອົງປະກອບທີ່ຫນັກກວ່ານັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກດາລາສາດສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຄວາມລຶກລັບຂອງ GRBs, kilonovas, ແລະອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກ, ອະນາຄົດຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ. ເວລາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ມີການເປີດເຜີຍຕື່ມອີກລໍຖ້າພວກເຮົາ. ໃຫ້ເຮົາສືບຕໍ່ເຈາະເລິກໃນພື້ນທີ່ວິທະຍາສາດ ແລະເບິ່ງດວງດາວດ້ວຍຄວາມປະຫຼາດໃຈຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືໄວ້.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
1. ການລະເບີດແກມມາ-ເຣດ (GRB) ແມ່ນຫຍັງ?
ການລະເບີດແກມມາ-ເຣດ (GRB) ເປັນການລະເບີດທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດທີ່ປ່ອຍລັງສີແກມມາ-ເຣດທີ່ຮຸນແຮງອອກ. ການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບາງເຫດການທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຈັກກະວານ.
2. ກິໂລໂນວາແມ່ນຫຍັງ?
A kilonova ແມ່ນປະກົດການທີ່ເກີດຈາກການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນສອງດວງ. ມັນຜະລິດການລະເບີດຂອງລັງສີໃນທົ່ວຄວາມຍາວຄື້ນຕ່າງໆ, ລວມທັງແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້.
3. ເປັນຫຍັງອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
ອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການທີ່ເກີດຂື້ນໃນຈັກກະວານ. ພວກເຂົາສາມາດແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງ, ການວິວັດທະນາການຂອງກາແລັກຊີ, ແລະອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງລະບົບດາວເຄາະ.
4. JWST ປະກອບສ່ວນແນວໃດຕໍ່ການຄົ້ນພົບທາງດາລາສາດ?
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ຂອງອົງການ NASA ມີອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສັງເກດຈັກກະວານດ້ວຍແສງອິນຟາເຣດ. ຄວາມສາມາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດສັງເກດປະກົດການຂອງຍານອະວະກາດຫ່າງໄກໄດ້ດ້ວຍລາຍລະອຽດແລະຄວາມຊັດເຈນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.