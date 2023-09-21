ຍານ Juno ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດາວພະຫັດ ແລະດວງຈັນພູເຂົາໄຟ Io

ຍານອາວະກາດ Juno ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງໄດ້ໂຄຈອນຮອບດາວພະຫັດເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 53 ປີແລ້ວ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງແກ໊ສຍັກຢູ່ຂ້າງດວງຈັນຂອງພູເຂົາໄຟ Io. ຮູບພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຖ່າຍໃນລະຫວ່າງການບິນໃກ້ກັບດາວພະຫັດຄັ້ງທີ 31 ຂອງ Juno ໃນວັນທີ XNUMX ກໍລະກົດ.
ຮູບພາບ, ປະມວນຜົນໂດຍນັກວິທະຍາສາດພົນລະເມືອງ Alain Mirón Velázquez ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນດິບຂອງ JunoCam, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄົມຊັດ, ສີ, ແລະຄວາມຄົມຊັດຂອງສອງອົງເທິງຊັ້ນສູງ. Juno ຫ່າງຈາກ Io ປະມານ 51,770 ກິໂລແມັດ ແລະ 395,000 ກິໂລແມັດ ເໜືອເທິງເມກຂອງດາວພະຫັດ ໃນເວລາຖ່າຍຮູບ. ນີ້ເປັນການພົບປະກັນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດລະຫວ່າງ Juno ກັບ Io ໃນຂະນະນີ້, ໂດຍມີການວາງແຜນບິນທີ່ໃກ້ຈະຮອດທ້າຍປີນີ້ແລະໃນປີ 2024.
ໄອໂອ, ເປັນວົງເດືອນຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດຂອງດາວພະຫັດ, ປະສົບກັບກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນມະຫາສານຈາກດາວພະຫັດ ແລະ ດວງຈັນທີ່ເອື້ອຍຂອງມັນຄື Europa ແລະ Ganymede. ແຮງດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງນີ້ເຮັດໃຫ້ດວງເດືອນຍືດຕົວ ແລະບີບຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟສູງ. Io ຖືກພິຈາລະນາເປັນຕົວຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະບົບແສງຕາເວັນທັງຫມົດ, ເປັນເຈົ້າພາບຫຼາຍຮ້ອຍຂອງພູເຂົາໄຟແລະທະເລສາບຂອງ lava silicate molten ເທິງຫນ້າດິນຂອງມັນ.
ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້ຂອງ Io, ນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ (SwRI) ຈະໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ແລະ James Webb ເພື່ອສັງເກດດວງຈັນ Jovian ຈາກໄລຍະໄກ. ການສັງເກດເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການພູເຂົາໄຟຂອງ Io ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA
ນິຍາມ:
– ຍານອາວະກາດ Juno: ເປັນຍານອະວະກາດທີ່ອົງການ NASA ເປີດຕົວໃນປີ 2011 ດ້ວຍພາລະກິດສຶກສາອົງປະກອບຂອງດາວພະຫັດ, ສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, ແລະແມ່ເຫຼັກຂົ້ວໂລກ.
– ໄອໂອ: ເປັນໜຶ່ງໃນດວງເດືອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງດາວພະຫັດ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ຮຸນແຮງ ແລະລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດທີ່ເປັນເອກະລັກ.
– ດາວພະຫັດ: ເປັນດາວເຄາະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັບພະຍຸທີ່ມີສີສັນ, ລວມທັງຈຸດສີແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.
- ນັກວິທະຍາສາດພົນລະເມືອງ: ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ມັກຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີສາທາລະນະຫຼືປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາເປັນນັກວິທະຍາສາດທີ່ບໍ່ແມ່ນມືອາຊີບ.