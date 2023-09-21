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ຍານ Juno ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດາວພະຫັດ ແລະດວງຈັນພູເຂົາໄຟ Io

ByRobert Andrew

Sep 21, 2023
ຍານ Juno ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດາວພະຫັດ ແລະດວງຈັນພູເຂົາໄຟ Io

ຍານອາວະກາດ Juno ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງໄດ້ໂຄຈອນຮອບດາວພະຫັດເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 53 ປີແລ້ວ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງແກ໊ສຍັກຢູ່ຂ້າງດວງຈັນຂອງພູເຂົາໄຟ Io. ຮູບ​ພາບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ຖ່າຍ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ບິນ​ໃກ້​ກັບ​ດາວ​ພະ​ຫັດ​ຄັ້ງ​ທີ 31 ຂອງ Juno ໃນ​ວັນ​ທີ XNUMX ກໍ​ລະ​ກົດ.

ຮູບພາບ, ປະມວນຜົນໂດຍນັກວິທະຍາສາດພົນລະເມືອງ Alain Mirón Velázquez ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນດິບຂອງ JunoCam, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄົມຊັດ, ສີ, ແລະຄວາມຄົມຊັດຂອງສອງອົງເທິງຊັ້ນສູງ. Juno ຫ່າງຈາກ Io ປະມານ 51,770 ກິໂລແມັດ ແລະ 395,000 ກິໂລແມັດ ເໜືອເທິງເມກຂອງດາວພະຫັດ ໃນເວລາຖ່າຍຮູບ. ນີ້​ເປັນ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ໃກ້​ທີ່​ສຸດ​ລະຫວ່າງ Juno ກັບ Io ​ໃນ​ຂະນະ​ນີ້, ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ບິນ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ຮອດ​ທ້າຍ​ປີ​ນີ້​ແລະ​ໃນ​ປີ 2024.

ໄອໂອ, ເປັນວົງເດືອນຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດຂອງດາວພະຫັດ, ປະສົບກັບກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນມະຫາສານຈາກດາວພະຫັດ ແລະ ດວງຈັນທີ່ເອື້ອຍຂອງມັນຄື Europa ແລະ Ganymede. ແຮງດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງນີ້ເຮັດໃຫ້ດວງເດືອນຍືດຕົວ ແລະບີບຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟສູງ. Io ຖືກພິຈາລະນາເປັນຕົວຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະບົບແສງຕາເວັນທັງຫມົດ, ເປັນເຈົ້າພາບຫຼາຍຮ້ອຍຂອງພູເຂົາໄຟແລະທະເລສາບຂອງ lava silicate molten ເທິງຫນ້າດິນຂອງມັນ.

ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້ຂອງ Io, ນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ (SwRI) ຈະໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ແລະ James Webb ເພື່ອສັງເກດດວງຈັນ Jovian ຈາກໄລຍະໄກ. ການສັງເກດເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການພູເຂົາໄຟຂອງ Io ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈນີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA

ນິຍາມ:
– ຍານອາວະກາດ Juno: ເປັນຍານອະວະກາດທີ່ອົງການ NASA ເປີດຕົວໃນປີ 2011 ດ້ວຍພາລະກິດສຶກສາອົງປະກອບຂອງດາວພະຫັດ, ສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, ແລະແມ່ເຫຼັກຂົ້ວໂລກ.
– ໄອໂອ: ເປັນໜຶ່ງໃນດວງເດືອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງດາວພະຫັດ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ຮຸນແຮງ ແລະລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດທີ່ເປັນເອກະລັກ.
– ດາວພະຫັດ: ເປັນດາວເຄາະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັບພະຍຸທີ່ມີສີສັນ, ລວມທັງຈຸດສີແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.
- ນັກວິທະຍາສາດພົນລະເມືອງ: ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ມັກຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີສາທາລະນະຫຼືປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາເປັນນັກວິທະຍາສາດທີ່ບໍ່ແມ່ນມືອາຊີບ.

By Robert Andrew

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