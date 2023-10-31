Ganymede: ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງດວງຈັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Jupiter

Ganymede, ດວງຈັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງດາວພະຫັດ, ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມາດົນນານກັບດ້ານນອກທີ່ເປັນກ້ອນຂອງມັນ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມະຫາສະໝຸດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວຂອງມັນ. ການຄົ້ນພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຈາກຍານອາວະກາດ Juno ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນດວງຈັນອັນໃໝ່ທີ່ມະຫັດສະຈັນດວງນີ້, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການປະກົດຕົວຂອງເກືອແຮ່ ແລະທາດປະສົມອິນຊີ.
ໃນລະຫວ່າງການບິນໃກ້ໆຂອງ Ganymede ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021, Jovian InfraRed Aural Mapper (JIRAM) spectrometer ຂອງ Juno ໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ. ຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງ Ganymede ແລະພູມສັນຖານຂອງມັນ.
ຜົນໄດ້ຮັບແນະນໍາການປະກົດຕົວຂອງ sodium chloride hydrated, ammonium chloride, sodium bicarbonate, ແລະອາດຈະເປັນ aliphatic aldehydes ໃນ Ganymede. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ Ganymede ອາດຈະມີວັດສະດຸສະສົມທີ່ເຢັນພຽງພໍທີ່ຈະ condense ammonia ໃນລະຫວ່າງການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນ. ເກືອກາກບອນທີ່ກວດພົບອາດຈະເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນ້ຳກ້ອນທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ຂໍ້ມູນຍັງເປີດເຜີຍວ່າບາງສ່ວນຂອງຫນ້າດິນຂອງ Ganymede ຖືກປ້ອງກັນໂດຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນ. ການປົກປ້ອງນີ້ຂະຫຍາຍເຖິງເສັ້ນຂະຫນານປະມານ 40 ອົງສາ, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດຂອງເກືອແລະອິນຊີ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າຫຼັກຖານນີ້ອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງການປະກົດຕົວຂອງນໍ້າທະເລເລິກທີ່ເຄີຍປົກຄຸມພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ເຮັດໂດຍ Juno ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງ Ganymede ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບລະບົບແສງຕາເວັນ. ດ້ວຍຂະໜາດ ແລະ ທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມັນສຳລັບການເປັນເຈົ້າພາບມະຫາສະໝຸດໃຕ້ດິນ, Ganymede ສະເໜີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ໜ້າຢ້ານສຳລັບການສຳຫຼວດໃນອະນາຄົດ ແລະ ການຄົ້ນຫາຊີວິດນອກເໜືອໂລກ.
FAQ:
ຖາມ: Juno ຄົ້ນພົບຫຍັງຢູ່ໃນ Ganymede?
A: spectrometer JIRAM ຂອງ Juno ໄດ້ກໍານົດເກືອແຮ່ແລະທາດປະສົມອິນຊີຢູ່ເທິງຫນ້າດິນຂອງ Ganymede.
ຖາມ: ມີອຸປະກອນສະເພາະໃດແດ່ທີ່ກວດພົບ?
A: ວັດສະດຸທີ່ກວດພົບປະກອບມີ hydrated sodium chloride, ammonium chloride, sodium bicarbonate, ແລະອາດຈະເປັນ aliphatic aldehydes.
ຖາມ: ການປະກົດຕົວຂອງວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ແນະນໍາແນວໃດ?
A: ການປະກົດຕົວຂອງເກືອ ammonia ແນະນໍາວ່າ Ganymede ອາດຈະມີວັດສະດຸສະສົມທີ່ເຢັນພຽງພໍທີ່ຈະ condense ammonia ໃນລະຫວ່າງການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນ. ເກືອກາກບອນທີ່ພົບເຫັນອາດຈະເປັນທີ່ເຫຼືອຂອງນ້ຳກ້ອນທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊ.
ຖາມ: ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງ Ganymede ມີບົດບາດແນວໃດ?
A: ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Ganymede ປ້ອງກັນບາງສ່ວນຂອງພື້ນຜິວຂອງມັນຈາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ Jupiter. ການປົກປ້ອງນີ້ຂະຫຍາຍເຖິງເສັ້ນຂະຫນານປະມານ 40 ອົງສາ, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດຂອງເກືອແລະອິນຊີ.
ຖາມ: ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນໃນອະນາຄົດ?
A: ການຄົ້ນພົບທີ່ເຮັດໂດຍ Juno ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງ Ganymede ແລະທ່າແຮງຂອງມັນສໍາລັບການເປັນເຈົ້າພາບມະຫາສະຫມຸດໃຕ້ດິນ. ພາລະກິດໃນອະນາຄົດສາມາດສືບສວນຄວາມລຶກລັບຂອງດວງຈັນແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດນອກໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA: www.nasa.gov
– ພາລະກິດ Juno: www.jpl.nasa.gov/missions/juno/