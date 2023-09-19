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ຊ່າງຖ່າຍຮູບດາລາສາດແຫ່ງປີຊະນະເລີດສະແດງສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານ

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
ຊ່າງຖ່າຍຮູບດາລາສາດແຫ່ງປີຊະນະເລີດສະແດງສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານ

ຜູ້ຊະນະຂອງການແຂ່ງຂັນນັກຖ່າຍຮູບດາລາສາດປະຈຳປີ, ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍ Royal Observatory Greenwich, ໄດ້ຖືກປະກາດແລ້ວ. ການຄັດເລືອກຮູບຖ່າຍໃນປີນີ້ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ແລະຄວາມງາມຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ຈາກ nebulas ທີ່ມີຊີວິດຊີວາໄປສູ່ທິວທັດທີ່ງົດງາມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງ, ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ບັນທຶກລັກສະນະທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງອາວະກາດ.

ຫນຶ່ງໃນຮູບພາບທີ່ຫນ້າສັງເກດທີ່ໄດ້ຊະນະປະເພດຫນຸ່ມແມ່ນ Nebula ໄກ່ແລ່ນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ IC2944. ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ ແລະ ດາວເປັນຈຸດໆ, ຮູບນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມຈັບໃຈດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນທີ່ສົດໃສຂອງມັນ.

ຈຸດ​ເດັ່ນ​ອີກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ແມ່ນ​ດາວ​ທຽມ Rosette Nebula (NGC 2337), ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ຍ້ອງ​ຢ່າງ​ສູງ​ທີ່​ຖ່າຍ​ຜ່ານ​ກ້ອງ​ໂທ​ລະ​ທັດ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ Changzhou ປະ​ເທດ​ຈີນ. nebula ນີ້, ປະມານ 5,000 ປີແສງຫ່າງ, spans ປະທັບໃຈ 130 ປີແສງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ.

The Moon ຍັງເອົາຈຸດເດັ່ນໃນຮູບພາບທີ່ຊະນະຫຼາຍ. ຮູບຖ່າຍອັນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງແມ່ນໄດ້ບັນທຶກການຖ່າຍທອດຂອງດວງຈັນໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນສີຂອງມັນຈາກສີແດງທີ່ຂີ້ໝ້ຽງເປັນສີອອກເຫຼືອງອ່ອນໆ. ຮູບພາບອີກອັນໜຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນດາວອັງຄານທີ່ແນມອອກມາຈາກຫຼັງດວງຈັນ, ສ້າງຄວາມແຕກແຍກລະຫວ່າງດາວເຄາະສີແດງ ແລະ ດາວທຽມຂອງໂລກ.

The Pleiades, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Seven Sisters, ສ່ອງແສງຢ່າງມີຊີວິດຊີວາໃນຮູບຖ່າຍຮອງຊະນະເລີດ. ກຸ່ມດາວສີຟ້າສົດໆທີ່ໂດດເດັ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Taurus ສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າຈາກໂລກ.

ການແຂ່ງຂັນບໍ່ພຽງແຕ່ເນັ້ນໃສ່ວັດຖຸຊັ້ນສູງເທົ່ານັ້ນ. ມັນຍັງປະກອບມີປະເພດເຊັ່ນ: Skyscapes ແລະ People & Space. ຮູບພາບທີ່ຊະນະໃນໝວດ Skyscapes ບັນທຶກສະກາຍໂຕໃຫຍ່ທີ່ມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ພູເຂົາ Himalayan ທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍຫິມະ. Sprites ແມ່ນການປ່ອຍໄຟຟ້າທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະດັບສູງຂ້າງເທິງເມກຝົນຟ້າຮ້ອງ.

ຜູ້ຊະນະໃນປະເພດດາວເຄາະ, Comets & Asteroids ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ Venus ແລະ Jupiter. ຮູບພາບທີ່ຊະນະໃນໝວດດວງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາມີແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງດວງອາທິດ, ໃນຂະນະທີ່ຮູບຮອງຊະນະເລີດສະແດງວ່າດວງອາທິດໄດ້ປີ້ນກັບຈຸດປະສານງານຂົ້ວໂລກ, ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.

ໃນໝວດດວງຈັນຂອງພວກເຮົາ, ຮູບພາບທີ່ຊະນະແມ່ນໄດ້ບັນທຶກດວງຈັນເຕັມດວງສຸດທ້າຍຂອງປີ 2022, ໂດຍມີໂຄໂຣນາຂອງດວງຈັນທີ່ເກີດຈາກການບິດເບືອນຂອງແສງເດືອນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ຮູບ​ພາບ​ອັນ​ດັບ​ອັນ​ດັບ​ໜຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ອຸບ​ປະ​ກອນ Plato, ເປັນ​ຈຸດ​ເດັ່ນ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ດວງ​ຈັນ.

ຮູບຖ່າຍທີ່ຊະນະເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະຄວາມສັບສົນຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ເຂົາເຈົ້າເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານທີ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ ແລະສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານຢຳໃນຄວາມລຶກລັບຂອງອາວະກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Royal Observatory Greenwich

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