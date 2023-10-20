ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ James Webb ເປີດເຜີຍສາຍນ້ຳ Jet Streams ທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈຢູ່ເທິງດາວພະຫັດ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈໃຫ້ກັບນັກວິທະຍາສາດອີກຄັ້ງດ້ວຍການຄົ້ນພົບຄັ້ງລ່າສຸດ - ຮູບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດາວພະຫັດ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນກະແສນ້ຳບິນທີ່ໄວຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອທີ່ແລ່ນຜ່ານເສັ້ນສູນສູດຂອງອາຍແກັສຍັກ. ດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ເກີນ 320 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (515 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ແລະຜ່ານໄລຍະຫ່າງຫຼາຍກວ່າ 3,000 ໄມລ໌ (4,800 ກິໂລແມັດ), ກະແສນໍ້າ jet ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນເທິງດາວພະຫັດ.
ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, Ricardo Hueso, ສະແດງຄວາມປະຫລາດໃຈໃນຄວາມໄວທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງສາຍນ້ໍາ jet ເຫຼົ່ານີ້. ຫລາຍປີຂອງການຕິດຕາມຟັງເມກແລະລົມຂອງດາວພະຫັດບໍ່ໄດ້ກະກຽມນັກຄົ້ນຄວ້າສໍາລັບຂະຫນາດແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້. ລົມເຫຼົ່ານີ້ມີກຳລັງແຮງຫຼາຍຈົນວ່າຖ້າມັນເກີດຂຶ້ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ພວກມັນສາມາດທຳລາຍເມືອງທັງໝົດໄດ້ໂດຍໄວ.
ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Astronomy, ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ jet streams ສຸດ Jupiter ອາດຈະແຂ່ງຂັນກັບຄວາມແຮງຂອງ hurricane ປະເພດ 5 ເທິງດາວຂອງພວກເຮົາ. ນີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນຂອງລັກສະນະ turbulent ຂອງບັນຍາກາດຂອງ Jupiter.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດການວ່າຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການສ້າງເມກແລະຮູບແບບສະພາບອາກາດເທິງດາວພະຫັດ. ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກການສະແຕມເວລາສະເພາະແລະຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເກດການ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຢ່າງໄວວາຂອງເມກພະຍຸເຫຼົ່ານີ້.
ດາວພະຫັດແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຝູງເມກ, ໝອກຄວັນ, ແລະຮູບແບບລົມແຮງ. ນັກວິທະຍາສາດຄາດການວ່າລົມຄວາມໄວສູງເຫຼົ່ານີ້ຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນສອງຫາສີ່ປີຂ້າງຫນ້າ, ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຄວາມສັບສົນຂອງບັນຍາກາດຂອງອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດທີ່ເຮັດໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ James Webb ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຄື່ອນໄຫວພິເສດ ແລະ ກໍາລັງຢູ່ໃນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ. ຄວາມຮູ້ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ການຄົ້ນພົບຄວາມລຶກລັບຂອງອາຍແກັສທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານດາລາສາດທໍາມະຊາດ