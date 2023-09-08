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Mitsubishi Heavy Industries ເປີດຕົວ XRISM ແລະ SLIM ໃນ Rocket H-IIA F47

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Mitsubishi Heavy Industries ເປີດຕົວ XRISM ແລະ SLIM ໃນ Rocket H-IIA F47

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ສຳເລັດການເປີດຕົວພາລະກິດການຖ່າຍພາບ X-ray ແລະ Spectroscopy (XRISM) ແລະ Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) ໃນຍານ H-IIA Launch ໝາຍເລກ 47 (H-IIA F47) ຈາກ ສູນອາວະກາດ Tanegashima. ການເປີດຕົວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 8:42:11 ໂມງຂອງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2023 ຕາມເວລາມາດຕະຖານຍີ່ປຸ່ນ. ທັງສອງພາລະກິດໄດ້ແຍກອອກຈາກຍານພາຫະນະເປີດຕົວຕາມແຜນການ.

XRISM ແມ່ນພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນທີ່ນໍາພາໂດຍອົງການອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນ JAXA, ສຸມໃສ່ການສຶກສາການປ່ອຍອາຍພິດ X-ray ຈາກວັດຖຸຊັ້ນສູງ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງມັນແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງ ແລະວິວັດທະນາການຂອງຈັກກະວານໄດ້ດີຂຶ້ນໂດຍການສັງເກດ X-rays ຈາກຮູດຳ, ດາວນິວຕຣອນ ແລະກຸ່ມກາລັກຊີ. XRISM ສົມທົບການຮູບພາບ ແລະ spectroscopy ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານເຂົ້າໄປໃນໂດເມນວິທະຍາສາດຕ່າງໆ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, SLIM ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຳຫຼວດພື້ນຜິວດວງຈັນ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການລົງຈອດທີ່ຊັດເຈນ. ໂດຍການບັນລຸລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍາສູງໃນການລົງຈອດຕາມດວງຈັນ, SLIM ສາມາດປູທາງໃຫ້ແກ່ການສືບສວນວິທະຍາສາດທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ ແລະວາງສະຖານທີ່ປອດໄພຂອງລູກເຮືອ ແລະນັກລົງຈອດທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີລູກເຮືອໃນອະນາຄົດໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ລວມເອົາການຊີ້ນໍາຂັ້ນສູງ, ການນໍາທາງ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີການຄວບຄຸມເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການອຸປະສັກໃນລະຫວ່າງການສືບເຊື້ອສາຍ.

ສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ມີຈຸດປະສົງຂອງ SLIM ແມ່ນເຂດ Procellarum KREEP Terrane ຢູ່ເທິງດວງຈັນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈທາງວິທະຍາສາດເນື່ອງຈາກມີຫີນຕາມດວງຈັນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງທີ່ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາພູເຂົາໄຟຂອງດວງຈັນແລະປະຫວັດສາດທາງທໍລະນີສາດ. ການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດຂອງ SLIM ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເນັ້ນໜັກຂອງ JAXA ໃນພາລະກິດສຳຫຼວດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະສະຫຼາດ, ເປັນຕົວແບບສຳລັບພາລະກິດດວງຈັນຂະໜາດນ້ອຍໃນອະນາຄົດ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເປີດຕົວ XRISM ແລະ SLIM ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນການເຂົ້າໃຈການປ່ອຍແສງ X-ray ຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງ ແລະ ການສຳຫຼວດພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການລົງຈອດທີ່ຊັດເຈນ.

ນິຍາມ:
– XRISM: ພາລະກິດການຖ່າຍພາບ X-ray ແລະ Spectroscopy, ພາລະກິດໃນອາວະກາດທີ່ສຸມໃສ່ການສຶກສາການປ່ອຍອາຍພິດ X-ray ຈາກວັດຖຸຊັ້ນສູງ.
– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, ພາລະກິດທີ່ແນໃສ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດລົງຈອດເທິງດວງຈັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
– JAXA: ອົງ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຍີ່​ປຸ່ນ, ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ອາ​ວະ​ກາດ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ແລະ​ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບໍລິສັດ ມິດຊູບິຊິ ເຮວີ ອຸດສາຫະກຳ ຈຳກັດ (MHI)
- ອົງ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຍີ່​ປຸ່ນ (JAXA​)

By Mampho Brescia

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