Mitsubishi Heavy Industries ເປີດຕົວ XRISM ແລະ SLIM ໃນ Rocket H-IIA F47

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ສຳເລັດການເປີດຕົວພາລະກິດການຖ່າຍພາບ X-ray ແລະ Spectroscopy (XRISM) ແລະ Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) ໃນຍານ H-IIA Launch ໝາຍເລກ 47 (H-IIA F47) ຈາກ ສູນອາວະກາດ Tanegashima. ການເປີດຕົວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 8:42:11 ໂມງຂອງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2023 ຕາມເວລາມາດຕະຖານຍີ່ປຸ່ນ. ທັງສອງພາລະກິດໄດ້ແຍກອອກຈາກຍານພາຫະນະເປີດຕົວຕາມແຜນການ.
XRISM ແມ່ນພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນທີ່ນໍາພາໂດຍອົງການອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນ JAXA, ສຸມໃສ່ການສຶກສາການປ່ອຍອາຍພິດ X-ray ຈາກວັດຖຸຊັ້ນສູງ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງມັນແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງ ແລະວິວັດທະນາການຂອງຈັກກະວານໄດ້ດີຂຶ້ນໂດຍການສັງເກດ X-rays ຈາກຮູດຳ, ດາວນິວຕຣອນ ແລະກຸ່ມກາລັກຊີ. XRISM ສົມທົບການຮູບພາບ ແລະ spectroscopy ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານເຂົ້າໄປໃນໂດເມນວິທະຍາສາດຕ່າງໆ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, SLIM ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຳຫຼວດພື້ນຜິວດວງຈັນ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການລົງຈອດທີ່ຊັດເຈນ. ໂດຍການບັນລຸລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍາສູງໃນການລົງຈອດຕາມດວງຈັນ, SLIM ສາມາດປູທາງໃຫ້ແກ່ການສືບສວນວິທະຍາສາດທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ ແລະວາງສະຖານທີ່ປອດໄພຂອງລູກເຮືອ ແລະນັກລົງຈອດທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີລູກເຮືອໃນອະນາຄົດໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ລວມເອົາການຊີ້ນໍາຂັ້ນສູງ, ການນໍາທາງ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີການຄວບຄຸມເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການອຸປະສັກໃນລະຫວ່າງການສືບເຊື້ອສາຍ.
ສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ມີຈຸດປະສົງຂອງ SLIM ແມ່ນເຂດ Procellarum KREEP Terrane ຢູ່ເທິງດວງຈັນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈທາງວິທະຍາສາດເນື່ອງຈາກມີຫີນຕາມດວງຈັນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງທີ່ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາພູເຂົາໄຟຂອງດວງຈັນແລະປະຫວັດສາດທາງທໍລະນີສາດ. ການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດຂອງ SLIM ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເນັ້ນໜັກຂອງ JAXA ໃນພາລະກິດສຳຫຼວດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະສະຫຼາດ, ເປັນຕົວແບບສຳລັບພາລະກິດດວງຈັນຂະໜາດນ້ອຍໃນອະນາຄົດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເປີດຕົວ XRISM ແລະ SLIM ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນການເຂົ້າໃຈການປ່ອຍແສງ X-ray ຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງ ແລະ ການສຳຫຼວດພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການລົງຈອດທີ່ຊັດເຈນ.
ນິຍາມ:
– XRISM: ພາລະກິດການຖ່າຍພາບ X-ray ແລະ Spectroscopy, ພາລະກິດໃນອາວະກາດທີ່ສຸມໃສ່ການສຶກສາການປ່ອຍອາຍພິດ X-ray ຈາກວັດຖຸຊັ້ນສູງ.
– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, ພາລະກິດທີ່ແນໃສ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດລົງຈອດເທິງດວງຈັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
– JAXA: ອົງການສຳຫຼວດອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນ, ອົງການອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນຮັບຜິດຊອບກິດຈະກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາອາວະກາດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະການສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບໍລິສັດ ມິດຊູບິຊິ ເຮວີ ອຸດສາຫະກຳ ຈຳກັດ (MHI)
- ອົງການສໍາຫຼວດອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA)