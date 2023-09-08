ອົງການສຳຫຼວດຍານອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂຶ້ນສູ່ດວງຈັນຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດທີ XNUMX ທີ່ຈະສຳເລັດການລົງຈອດຕາມດວງຈັນ. ຈະຫຼວດ H-IIA ໄດ້ບິນຂຶ້ນຈາກສູນອາວະກາດ Tanegashima ຫຼັງຈາກມີການຊັກຊ້າຫຼາຍຄັ້ງ ຍ້ອນສະພາບອາກາດ. ຢູ່ເທິງເຮືອຈະຫຼວດແມ່ນຍານ Lander Smart Lander ສໍາລັບການສືບສວນດວງຈັນ (SLIM) ແລະພາລະກິດການຖ່າຍຮູບ X-ray ແລະ Spectroscopy (XRISM), ເຊິ່ງທັງສອງໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງສໍາເລັດຜົນຫຼັງຈາກການເປີດຕົວ.
SLIM, ນັກລົງຈອດຕາມດວງຈັນ, ມຸ່ງໜ້າຈະລົງຈອດດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ພາຍໃນ 100 ແມັດຂອງເປົ້າໝາຍຂອງມັນ, ແທນທີ່ຈະລົງຈອດເທິງດວງຈັນທົ່ວໄປ. JAXA ຫວັງວ່າການສາທິດຄັ້ງນີ້ຈະເປີດປະຕູໃຫ້ວິທີການລົງຈອດແບບໃໝ່ໃນພາລະກິດຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດ ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ໃນດາວເຄາະອື່ນໆ. SLIM ຄາດວ່າຈະໄປເຖິງດວງຈັນໃນຕົ້ນປີ 2024 ເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດນ້ຳມັນ.
ຖ້າຫາກປະສົບຜົນສຳເລັດ, ຍີ່ປຸ່ນຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບອາເມລິກາ, ຣັດເຊຍ, ຈີນ, ແລະ ອິນເດຍ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ເທິງດວງຈັນ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ອິນເດຍໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ XNUMX ທີ່ບັນລຸການລົງຈອດຕາມດວງຈັນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້.
ນອກເຫນືອຈາກ SLIM, ພາລະກິດ XRISM ຖືກກໍານົດໃຫ້ດໍາເນີນການສັງເກດການເປັນນັກສັງເກດການໃນອາວະກາດ. ພ້ອມກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ເຄື່ອງຖ່າຍຮູບ X-ray, ແລະ spectrometer, XRISM ຈະວັດແທກອົງປະກອບໃນດວງດາວ ແລະກາແລັກຊີ ແລະສຶກສາ plasma ໃນອາວະກາດ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງໂຄງສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທໍາອິດຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນການລົງຈອດດວງຈັນ. ປະເທດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດຕົວພາລະກິດ OMOTENASHI ໃນການຮ່ວມມືກັບພາລະກິດຂອງອົງການ NASA Artemis I, ແຕ່ການສື່ສານໄດ້ສູນເສຍ, ນໍາໄປສູ່ການຂັດຂືນການປະຕິບັດການຟື້ນຕົວ. ພາລະກິດສ່ວນຕົວອີກອັນໜຶ່ງໂດຍ Hakuto-R ກໍ່ລົ້ມເຫລວໃນການລົງຈອດ.
(ອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ, ສູນອາວະກາດ Tanegashima, SLIM, XRISM, ການລົງຈອດຕາມດວງຈັນ, ພາລະກິດຂອງດວງຈັນ, Luna-25, OMOTENASHI, ພາລະກິດ Artemis I, ພາລະກິດ Hakuto-R)
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການສໍາຫຼວດອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA)
- ຮູບພາບ Getty
ຫມາຍເຫດ: URLs ສໍາລັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍ.