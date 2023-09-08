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ຍີ່​ປຸ່ນ​ສົ່ງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ​ເພື່ອ​ລົງ​ຈອດ​ເທິງ​ໜ້າ​ດວງ​ຈັນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ຍີ່​ປຸ່ນ​ສົ່ງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ​ເພື່ອ​ລົງ​ຈອດ​ເທິງ​ໜ້າ​ດວງ​ຈັນ

ອົງ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຍີ່​ປຸ່ນ (JAXA) ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ, ໂດຍ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ XNUMX ທີ່​ຈະ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ຕາມ​ດວງ​ຈັນ. ຈະຫຼວດ H-IIA ໄດ້ບິນຂຶ້ນຈາກສູນອາວະກາດ Tanegashima ຫຼັງຈາກມີການຊັກຊ້າຫຼາຍຄັ້ງ ຍ້ອນສະພາບອາກາດ. ຢູ່ເທິງເຮືອຈະຫຼວດແມ່ນຍານ Lander Smart Lander ສໍາລັບການສືບສວນດວງຈັນ (SLIM) ແລະພາລະກິດການຖ່າຍຮູບ X-ray ແລະ Spectroscopy (XRISM), ເຊິ່ງທັງສອງໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງສໍາເລັດຜົນຫຼັງຈາກການເປີດຕົວ.

SLIM, ນັກລົງຈອດຕາມດວງຈັນ, ມຸ່ງໜ້າຈະລົງຈອດດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ພາຍໃນ 100 ແມັດຂອງເປົ້າໝາຍຂອງມັນ, ແທນທີ່ຈະລົງຈອດເທິງດວງຈັນທົ່ວໄປ. JAXA ຫວັງວ່າການສາທິດຄັ້ງນີ້ຈະເປີດປະຕູໃຫ້ວິທີການລົງຈອດແບບໃໝ່ໃນພາລະກິດຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດ ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ໃນດາວເຄາະອື່ນໆ. SLIM ຄາດວ່າຈະໄປເຖິງດວງຈັນໃນຕົ້ນປີ 2024 ເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດນ້ຳມັນ.

ຖ້າ​ຫາກ​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ຣັດ​ເຊຍ, ຈີນ, ​ແລະ ອິນ​ເດຍ ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ. ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ XNUMX ທີ່​ບັນລຸ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ຕາມ​ດວງ​ຈັນ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ເຂດ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້.

ນອກເຫນືອຈາກ SLIM, ພາລະກິດ XRISM ຖືກກໍານົດໃຫ້ດໍາເນີນການສັງເກດການເປັນນັກສັງເກດການໃນອາວະກາດ. ພ້ອມກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ເຄື່ອງຖ່າຍຮູບ X-ray, ແລະ spectrometer, XRISM ຈະວັດແທກອົງປະກອບໃນດວງດາວ ແລະກາແລັກຊີ ແລະສຶກສາ plasma ໃນອາວະກາດ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງໂຄງສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງ.

ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ໃນ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ດວງ​ຈັນ. ປະເທດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດຕົວພາລະກິດ OMOTENASHI ໃນການຮ່ວມມືກັບພາລະກິດຂອງອົງການ NASA Artemis I, ແຕ່ການສື່ສານໄດ້ສູນເສຍ, ນໍາໄປສູ່ການຂັດຂືນການປະຕິບັດການຟື້ນຕົວ. ພາລະກິດສ່ວນຕົວອີກອັນໜຶ່ງໂດຍ Hakuto-R ກໍ່ລົ້ມເຫລວໃນການລົງຈອດ.

(ອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ, ສູນອາວະກາດ Tanegashima, SLIM, XRISM, ການລົງຈອດຕາມດວງຈັນ, ພາລະກິດຂອງດວງຈັນ, Luna-25, OMOTENASHI, ພາລະກິດ Artemis I, ພາລະກິດ Hakuto-R)

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຍີ່​ປຸ່ນ (JAXA​)
- ຮູບພາບ Getty

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