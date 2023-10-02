ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບ “ດາວເຄາະ” ຂະໜາດຂອງດາວພະຫັດທີ່ລອຍຢູ່ໃນອາວະກາດ

ນັກດາລາສາດທີ່ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈ: “ດາວເຄາະ” ຂະໜາດຂອງດາວພະຫັດທີ່ລອຍຢູ່ໃນອາວະກາດໄດ້ແບບເສລີ, ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບດາວໃດໆ. ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Jupiter Mass Binary Objects ຫຼື "JuMBOs," ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນການສໍາຫຼວດລາຍລະອຽດຂອງ Orion Nebula ທີ່ມີຊື່ສຽງ. ສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະແມ່ນວ່າ JuMBOs ເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຄືວ່າຈະເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຄູ່, ແລະປະຈຸບັນນັກດາລາສາດກໍາລັງພະຍາຍາມອະທິບາຍວ່າສິ່ງນີ້ອາດຈະເກີດຂື້ນໄດ້ແນວໃດ.
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືວ່າ ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນບໍລິເວນຂອງເນບບູລາ ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີວັດສະດຸພຽງພໍເພື່ອສ້າງຮູບດາວທັງໝົດ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນພວກມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃນເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ອ້ອມຮອບດວງດາວ ແລະຈາກນັ້ນຖືກຂັບໄລ່ອອກສູ່ອະວະກາດຂອງດາວໂດຍຜ່ານການພົວພັນຕ່າງໆ. ການສົມມຸດຕິຖານສຸດທ້າຍແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກນັກວິທະຍາສາດໃນປະຈຸບັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງສະເຫນີບາງຄໍາຖາມທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບ.
Orion Nebula, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ M42, ແມ່ນເຂດທີ່ເກີດດາວໃຫຍ່ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ມັນເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າເປັນຮອຍເປື້ອນໃນກຸ່ມດາວ Orion. ການສໍາຫຼວດຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍ JWST ສະຫນອງຂໍ້ມູນໃຫມ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບ nebula, ເພີ່ມສິ່ງທີ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນແລ້ວໂດຍ telescopes ເກົ່າເຊັ່ນ Hubble Space Telescope.
ການສໍາຫຼວດໄດ້ຜະລິດຮູບພາບ mosaic ລາຍລະອຽດຂອງ Orion Nebula, ປະກອບດ້ວຍ 700 views ທີ່ໄດ້ມາໂດຍ JWST ໃນໄລຍະຫນຶ່ງອາທິດຂອງການສັງເກດການ. ພາຍໃນຮູບນີ້, ສາມາດເຫັນດາວໜຸ່ມຫຼາຍພັນດວງ, ເຊິ່ງຫຼາຍດວງຖືກອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍແກັສ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງອັນໜາແໜ້ນທີ່ອາດຈະກາຍເປັນດາວເຄາະ.
ໃນບັນດາຂໍ້ມູນທັງຫມົດນີ້, ການຄົ້ນພົບຂອງ JuMBOs ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກດາລາສາດທັນທີ. ມັນທ້າທາຍຮູບແບບການສ້າງຕັ້ງລະບົບດາວເຄາະໃນປັດຈຸບັນ ແລະເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ດາວເຄາະຄູ່ຄູ່ມີຢູ່ໃນທຸກຂົງເຂດທີ່ເກີດເປັນດາວ. ຮູບພາບເຕັມຂອງ M42 ຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຢູ່ໃນປະຕູ EsaSky, ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໄດ້, ແລະເອກະສານເບື້ອງຕົ້ນທີ່ອະທິບາຍການສໍາຫຼວດແລະການຄົ້ນພົບ JuMBO ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງ arXiv pre-print.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: BBC News
ຄໍານິຍາມ: James Webb Space Telescope (JWST) - ເປັນ telescope ຍານອະວະກາດກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນປີ 2021, ອອກແບບມາເພື່ອເປັນຜູ້ສືບທອດຂອງ Hubble Space Telescope.
Orion Nebula (M42) - ພາກພື້ນທີ່ເກີດດາວໃຫຍ່ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກ, ສັງເກດເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າເປັນຮອຍເປື້ອນຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Orion.