ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

NASA ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຢູ່ທີ່ກາແລັກຊີໃກ້ຄຽງ NGC 6822

ByRobert Andrew

Oct 2, 2023
NASA ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຢູ່ທີ່ກາແລັກຊີໃກ້ຄຽງ NGC 6822

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຂອງ​ອົງ​ການ NASA ໄດ້​ນຳ​ກ້ອງ​ວົງ​ຈອນ James Webb ໄປ​ຫາ NGC 6822, ກາ​ລັກ​ຊີ​ໃກ້​ຄຽງ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ຊື່​ວ່າ "Barnard's Galaxy." ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ 1.5 ລ້ານປີແສງ, NGC 6822 ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມກາແລັກຊີທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາ.

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb, ມີລັກສະນະເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອສັງເກດ ແລະສຶກສາວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດຂອງຈັກກະວານ. ໂດຍການສຸມໃສ່ເລນທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງມັນຢູ່ໃນ NGC 6822, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບ, ໂຄງສ້າງແລະການວິວັດທະນາການຂອງ galaxy.

NGC 6822 ຖືກຈັດປະເພດເປັນ galaxy dwarf ທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ສະແດງຮູບຮ່າງຂອງກ້ຽວວຽນຫຼືຮູບໄຂ່ທີ່ແຕກຕ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນ galaxies ປົກກະຕິກວ່າ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນມີຮູບຮ່າງທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີໂດຍບໍ່ມີຮູບແບບທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ການສຶກສາ galaxies ທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີເຊັ່ນ NGC 6822 ສະເຫນີໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາຂອງ galaxies ໂດຍທົ່ວໄປ.

ການສັງເກດການຂອງ NGC 6822 ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງດາວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂະບວນການທາງເຄມີທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ galaxies. ໂດຍການວິເຄາະອົງປະກອບແລະທາດປະສົມທີ່ມີຢູ່ໃນດາວຂອງ galaxy ແລະກາງລະຫວ່າງດາວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຄົ້ນພົບຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງ galaxy ແລະກົນໄກທີ່ຂັບເຄື່ອນການວິວັດທະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງມັນ.

ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ໃນລະຫວ່າງການສັງເກດການຂອງ NGC 6822 ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະກາລັກຊີທີ່ຢູ່ພາຍໃນມັນຕື່ມອີກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- (ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​)

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ພາ​ລະ​ກິດ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຈີນ​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ວາງ​ແຜນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສຳຫຼວດ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ​ສະ​ຖາ​ນີ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ

Oct 4, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

Athena: ລະບົບການສ້າງແບບຈໍາລອງໄຟ AI-Powered ຕໍ່ສູ້ກັບ Bushfires ໃນ NSW

Oct 4, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວປະຫວັດສາດສູ່ໂລກ

Oct 4, 2023 Mampho Brescia

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ພາ​ລະ​ກິດ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຈີນ​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ວາງ​ແຜນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສຳຫຼວດ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ​ສະ​ຖາ​ນີ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ

Oct 4, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Athena: ລະບົບການສ້າງແບບຈໍາລອງໄຟ AI-Powered ຕໍ່ສູ້ກັບ Bushfires ໃນ NSW

Oct 4, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວປະຫວັດສາດສູ່ໂລກ

Oct 4, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຮູບພາບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ NGC 4654: Galaxy Spiral ລະດັບປານກາງຢູ່ໃນກຸ່ມ Virgo

Oct 4, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ