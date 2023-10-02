NASA ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຢູ່ທີ່ກາແລັກຊີໃກ້ຄຽງ NGC 6822

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA ໄດ້ນຳກ້ອງວົງຈອນ James Webb ໄປຫາ NGC 6822, ກາລັກຊີໃກ້ຄຽງທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ວ່າ "Barnard's Galaxy." ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ 1.5 ລ້ານປີແສງ, NGC 6822 ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມກາແລັກຊີທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb, ມີລັກສະນະເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອສັງເກດ ແລະສຶກສາວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດຂອງຈັກກະວານ. ໂດຍການສຸມໃສ່ເລນທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງມັນຢູ່ໃນ NGC 6822, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບ, ໂຄງສ້າງແລະການວິວັດທະນາການຂອງ galaxy.
NGC 6822 ຖືກຈັດປະເພດເປັນ galaxy dwarf ທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ສະແດງຮູບຮ່າງຂອງກ້ຽວວຽນຫຼືຮູບໄຂ່ທີ່ແຕກຕ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນ galaxies ປົກກະຕິກວ່າ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນມີຮູບຮ່າງທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີໂດຍບໍ່ມີຮູບແບບທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ການສຶກສາ galaxies ທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີເຊັ່ນ NGC 6822 ສະເຫນີໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາຂອງ galaxies ໂດຍທົ່ວໄປ.
ການສັງເກດການຂອງ NGC 6822 ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງດາວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂະບວນການທາງເຄມີທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ galaxies. ໂດຍການວິເຄາະອົງປະກອບແລະທາດປະສົມທີ່ມີຢູ່ໃນດາວຂອງ galaxy ແລະກາງລະຫວ່າງດາວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຄົ້ນພົບຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງ galaxy ແລະກົນໄກທີ່ຂັບເຄື່ອນການວິວັດທະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງມັນ.
ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ໃນລະຫວ່າງການສັງເກດການຂອງ NGC 6822 ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະກາລັກຊີທີ່ຢູ່ພາຍໃນມັນຕື່ມອີກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- (ບົດຄວາມທີ່ມາ)