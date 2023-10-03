ຮູບພາບທີ່ງົດງາມຂອງ Orion Nebula ຖືກຖ່າຍໂດຍ James Webb Space Telescope

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ໄດ້ບັນທຶກພາບ mosaics ກວ້າງ 1,344 ອັນຂອງ Orion Nebula ທີ່ງົດງາມ. Orion Nebula, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກລະບົບສຸລິຍະພຽງແຕ່ XNUMX ປີແສງ, ເປັນເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງການເກີດດາວແລະຖືວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນສວນກ້າດາວທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກ.
mosaics ທີ່ສວຍງາມເຫຼົ່ານີ້, ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຮູບພາບສ່ວນບຸກຄົນ, ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນແອັບຯ ESASky ຂອງອົງການອາວະກາດເອີຣົບ, ໃຫ້ສາທາລະນະຊົນກັບແຜນທີ່ທັງຫມົດໃນທ້ອງຟ້າແບບໂຕ້ຕອບເພື່ອເບິ່ງຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້ຖືກບັນທຶກໂດຍ JWST ແລະ Hubble Space Telescope.
ພາຍໃນ Orion Nebula, ມີດາວຫນຸ່ມປະມານ 2,800 ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າມີຢູ່, ມີ embryos ຂອງດາວຫຼາຍນັບບໍ່ຖ້ວນທີ່ຫຸ້ມຢູ່ພາຍໃນຜ້າມ່ານຂອງອາຍແກັສແລະຂີ້ຝຸ່ນ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບອິນຟາເຣດໃກ້ (NIRCam) ຂອງ JWST ມີຄວາມສາມາດໃນການປຽບທຽບອາຍແກັສແລະຝຸ່ນນີ້, ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ສັບສົນເຊັ່ນ: ແຜ່ນ proto-stellar, ການໄຫຼອອກຈາກດາວທີ່ເກີດໃຫມ່, ແລະແມ້ກະທັ້ງດາວເຄາະທີ່ເລື່ອນໄດ້.
mosaic ທີສອງ, ຈັບໂດຍຊ່ອງທາງຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ NIRCam, ສະແດງອາຍແກັສ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະໂມເລກຸນພາຍໃນ Nebula ດ້ວຍຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນອິນຟາເລດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ແມ່ນຕ່ໍາໃນຮູບນີ້, ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະອົງປະກອບຂອງ Orion Nebula.
ກຸ່ມ Trapezium, ກຸ່ມດາວຫນຸ່ມຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີແສງຂອງ nebula, ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າເປັນວັດຖຸ fuzzy ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສາມດາວປະກອບເປັນ Belt of the Orion constellation. ດາວຂະໜາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຊີວິດທີ່ຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ, ມີອາຍຸພຽງແຕ່ສອງສາມລ້ານປີກ່ອນທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການລະເບີດຂອງຊຸບເປີໂນວາ.
ກຸ່ມ Trapezium ຍັງປະກອບດ້ວຍດາວ fainter ເຖິງຫນຶ່ງພັນດາວ, ບາງອັນມີແຜ່ນຮູບດາວທີ່ລະເຫີຍ - ແຜ່ນອາຍແກັສແລະຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະ. ການສັງເກດການທີ່ຜ່ານມາໂດຍ JWST ໄດ້ລະບຸປະມານ 40 ຄູ່ຂອງດາວເຄາະອາຍແກັສທີ່ລອຍຕົວແບບບໍ່ເສຍຄ່າ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Jupiter Mass Binary Objects (JuMBOs), ໃນ Orion Nebula. ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ JuMBOs ເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເປັນຄໍາຖາມວິທະຍາສາດທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ນັກດາລາສາດສົງໄສວ່າພວກມັນສ້າງຂື້ນໂດຍກົງຈາກອາຍແກັສໃນ Nebula ຫຼືຖືກຈັບຈາກລະບົບດາວເຄາະອື່ນໆ.
mosaics ທີ່ຖືກຈັບໂດຍ JWST ກວມເອົາຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂມເຊກຄື້ນສັ້ນ, ຮູບພາບໂດຍຊ່ອງຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນຂອງ NIRCam, ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດອັນດີຂອງກິດຈະກໍາການສ້າງດາວພາຍໃນ Nebula. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, mosaic ທີ່ມີຄວາມຍາວຍາວກວ່າ, ຖືກຈັບໂດຍຊ່ອງທາງຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ຍາວກວ່າຂອງ NIRCam, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄືອຂ່າຍທີ່ສັບສົນຂອງຂີ້ຝຸ່ນແລະສານປະກອບອິນຊີທີ່ເອີ້ນວ່າ hydrocarbons ທີ່ມີກິ່ນຫອມ polycyclic (PAHs). PAHs ເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງດາວແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມອຸດົມສົມບູນແລະຄຸນລັກສະນະຂອງພວກມັນສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການນໍາມາໃຊ້ຄືນຂອງຂີ້ຝຸ່ນລະຫວ່າງດາວ.
ຍານ Orion Nebula ເປັນວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ຈັບອົກຈັບໃຈທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບການສັງເກດການໂດຍໃຜຜູ້ຫນຶ່ງ, ຕັ້ງແຕ່ stargazers ທໍາມະດາໄປຫາ telescopes ອະວະກາດກ້າວຫນ້າ. ເມື່ອລະດູໜາວໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ, ໃຫ້ຖືໂອກາດເບິ່ງຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ Orion Nebula, ເນບູລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທ້ອງຟ້າ.
ນິຍາມ:
– James Webb Space Telescope (JWST): ເປັນຫໍສັງເກດການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອາວະກາດທີ່ຕັ້ງໄວ້ຈະເປີດຕົວໃນປີ 2021 ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າອັນສຳຄັນໃນການສຶກສາຈັກກະວານຜ່ານຄວາມຍາວຄື້ນຕ່າງໆ.
– Orion Nebula: ເປັນເຂດອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງການສ້າງດາວທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Orion, ເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າເປັນວັດຖຸທີ່ຫຼົງໄຫຼ.
– NIRCam: ກ້ອງໃກ້ອິນຟາເຣດ, ເຄື່ອງມືໃນ JWST ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັບພາບໃນຂອບເຂດໃກ້ອິນຟາເຣດ.
– Trapezium Cluster: ກຸ່ມດາວຫນຸ່ມໃຫຍ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Orion Nebula.
– Jupiter Mass Binary Objects (JuMBOs) : ດາວເຄາະອາຍແກັສທີ່ລອຍຕົວໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ Orion Nebula.
– Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs): ໂມເລກຸນທີ່ໃຊ້ຄາບອນທີ່ປະກອບເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງຂີ້ຝຸ່ນລະຫວ່າງດາວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອົງການ NASA, ESA, CSA / ວິທະຍາສາດນໍາພາແລະການປະມວນຜົນຮູບພາບ: M. McCaughrean, S. Pearson.