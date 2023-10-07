ທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ໄດ້ປະຕິວັດດາລາສາດ, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຈັກກະວານ. ໃນຖານະເປັນ telescope ຍານອະວະກາດທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານແລະມີອໍານາດຫຼາຍທີ່ສຸດ, JWST ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງແລະຄວາມອ່ອນໄຫວສູງເພື່ອສັງເກດວັດຖຸຊັ້ນສູງໂດຍໃຊ້ດາລາສາດອິນຟາເລດ.
ປະຫວັດຂອງດາລາສາດອິນຟາເຣດມີມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1830 ເມື່ອນັກດາລາສາດຊາວເຢຍລະມັນ-ອັງກິດ William Herschel ຄົ້ນພົບແສງອິນຟາເຣດ. ການອອກແບບສໍາລັບ JWST ໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນປີ 1996 ເປັນຜູ້ສືບທອດຂອງ Hubble Space Telescope (HST) ເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານ optical ຂອງມັນ.
NASA, ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA), ແລະອົງການອະວະກາດການາດາ (CSA) ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການອອກແບບ ແລະເປີດຕົວ JWST. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ຖືກພັດທະນາຢູ່ທີ່ສູນການບິນອະວະກາດ Goddard ຂອງອົງການ NASA, ໂດຍມີ Northrop Grumman ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຫຼັກ. ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ Telescope Space ດໍາເນີນການ telescope.
ການນໍາໃຊ້ກ້ອງວົງຈອນອະວະກາດເຊັ່ນ JWST ເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພາະກ້ອງຈຸລະທັດຢູ່ເທິງພື້ນດິນຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບການແຊກແຊງຂອງບັນຍາກາດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພາບທີ່ມົວແລະບິດເບືອນ. ໂດຍການວາງ JWST ຢູ່ໃນອາວະກາດ, ມັນສາມາດຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ແລະສະຫນອງການສັງເກດທີ່ຊັດເຈນແລະລະອຽດກວ່າ.
ພາລະກິດຂອງ JWST ແມ່ນເພື່ອຄົ້ນຫາລັກສະນະຕ່າງໆຂອງປະຫວັດສາດຂອງ cosmic, ຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງຈັກກະວານໃນລະຫວ່າງຍຸກຊ້ໍາຈົນເຖິງການປະກອບຂອງກາລັກຊີ, ການເກີດຂອງດາວແລະລະບົບດາວເຄາະ, ແລະການສຶກສາບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະເພື່ອເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງກາລັກຊີ. ຊີວິດ.
JWST ໄດ້ຖືກເປີດຕົວໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2021, ແລະໄປຮອດຈຸດ Lagrange 2 (L2), ຕໍາແຫນ່ງທີ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນອາວະກາດ, ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2022. ສະຖານທີ່ປັດຈຸບັນຂອງມັນຢູ່ໃນອາວະກາດຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດສັງເກດສິ່ງຂອງຕ່າງໆໃນທົ່ວລະບົບສຸລິຍະໄດ້.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ເປັນຈຸດສຳຄັນໃນການສະແຫວງຫາຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ ແລະເຂົ້າໃຈຕົ້ນກຳເນີດຂອງພວກເຮົາ. ມັນສັນຍາວ່າຈະສະໜອງການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະກົດການຊັ້ນສູງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/main/index.html