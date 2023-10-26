ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງການລະເບີດຂອງແກມມາ-ເຣ ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍການສຶກສາຂອງອົງການ NASA

ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການ NASA, ທີມນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບພື້ນຖານກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການລະເບີດ gamma-ray (GRBs). ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງ GRB ທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງເປັນພິເສດ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ GRB 230307A, ໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໃນອາວະກາດ ແລະ ພື້ນດິນ, ລວມທັງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, Fermi Gamma-ray Space Telescope, ແລະ Neil Gehrels Swift Observatory, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບປະກົດການທີ່ໂດດເດັ່ນ. .
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ເຈາະເລິກຜົນສະທ້ອນຂອງການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນ ຊຶ່ງເປັນແຫຼ່ງເກີດຂອງການລະເບີດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການແຕກອອກຂອງລັງສີ gamma. ຜ່ານການສັງເກດໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກວດພົບອົງປະກອບທາງເຄມີ tellurium ໃນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງການລະເບີດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງ kilonova ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການລວມຕົວຂອງ neutron star.
ຜູ້ຂຽນຊັ້ນນໍາຂອງການສຶກສາ, Andrew Levan, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະກອບສ່ວນຂອງ James Webb Space Telescope ເພື່ອກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງອົງປະກອບໃນຈັກກະວານ. ໂດຍການກໍານົດສະຖານທີ່ຂອງດາວນິວຕຣອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລວມຕົວ, ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າພວກມັນອາໄສຢູ່ໃນກາລັກຊີກ້ຽວວຽນປະມານ 120,000 ປີແສງຫ່າງຈາກສະຖານທີ່ລວມ.
ໃນຂະນະທີ່ເຫດການ kilonova ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນແມ່ນຫາຍາກແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະສັງເກດເຫັນ, ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບລັກສະນະແລະລັກສະນະຂອງເຫດການເຫຼົ່ານີ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເຫນີຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຍາວນານວ່າອົງປະກອບຫນັກເກີນທາດເຫຼັກແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນ.
ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືນີ້ ປະກອບດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກຫຼາຍໜ່ວຍ ທັງຢູ່ໃນອາວະກາດ ແລະເທິງພື້ນດິນ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບ GRB 230307A. ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດການປ່ຽນແປງຂອງ telescopes ເຊັ່ນ James Webb Space Telescope ແລະເຄື່ອງມືໃນອະນາຄົດ, ເຊັ່ນ Nancy Grace Roman Space Telescope, ໃນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ, ໂດຍສະເພາະໂດຍການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາຂອງເຫດການທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນ kilonovae ແລະອົງປະກອບຂອງພວກມັນ. ຜະລິດ.
ຄໍາຖາມ
Q: ການລະເບີດຂອງ gamma-ray ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການລະເບີດຂອງ gamma-ray ແມ່ນການລະເບີດທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດທີ່ປ່ອຍລັງສີ gamma-ray ອອກມາ.
ຖາມ: ກິໂລໂນວາແມ່ນຫຍັງ?
A: A kilonova ແມ່ນຜົນມາຈາກການລະເບີດຂອງການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນ, ມີລັກສະນະການຜະລິດຂອງອົງປະກອບຫນັກ.
ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສາແນວໃດ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກວດສອບການປະກົດຕົວຂອງ tellurium, ອົງປະກອບ, ໃນສິ່ງທີ່ເຫຼືອຂອງການລະເບີດລວມຂອງດາວນິວຕອນ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງ kilonova.
ຖາມ: ຫຼັກຖານອັນໃດທີ່ການສຶກສາໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ການສ້າງອົງປະກອບຫນັກນອກເຫນືອຈາກທາດເຫຼັກ?
A: ການສຶກສາໄດ້ສະເຫນີຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງວ່າການລວມຕົວຂອງ neutron star ແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການສ້າງອົງປະກອບຫນັກເກີນທາດເຫຼັກ.
ຖາມ: ກາລັກຊີກ້ຽວວຽນຢູ່ໄກປານໃດບ່ອນທີ່ດາວນິວຕຣອນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລວມຕົວຢູ່?
A: ດາວນິວຕຣອນຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກບ່ອນລວມຕົວຢູ່ໃນກາລັກຊີກ້ຽວວຽນປະມານ 120,000 ປີແສງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
NASA - www.nasa.gov