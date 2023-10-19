ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ເປີດເຜີຍກະແສລົມໃໝ່ ຢູ່ເທິງເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວພະຫັດ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ James Webb (JWST) ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ໃຫ້ພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ນອກເຫນືອຈາກການຈັບພາບທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດາວເຄາະເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຮົາ, ບໍ່ດົນມານີ້ JWST ໄດ້ຄົ້ນພົບສາຍນ້ໍາຂອງເຮືອບິນຄວາມໄວສູງເທິງດາວພະຫັດ, ເປັນດາວທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກດີ.
ຮູບພາບທີ່ບັນທຶກໄວ້ໂດຍ JWST ໃນປີກາຍນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍນ້ໍາຂອງຍົນຢູ່ເທິງດາວພະຫັດທີ່ມີຄວາມກວ້າງຫຼາຍກວ່າ 3,000 ໄມແລະເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 320 mph. ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າປະຫລາດໃຈ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າຍັງມີຫຼາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເມກແລະລົມຂອງດາວພະຫັດ.
ການປະກົດຕົວຂອງກະແສລົມນີ້, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເທິງເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວພະຫັດ, ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບບັນຍາກາດທີ່ປັ່ນປ່ວນຂອງໂລກ. ໂດຍການວິເຄາະຮູບພາບແລະການຕິດຕາມລັກສະນະຂອງການຫມຸນໄວຂອງດາວເຄາະ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຮູບແບບສະພາບອາກາດທີ່ສັບສົນຂອງອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ນີ້.
ການສັງເກດການຂອງ JWST ກ່ຽວກັບບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດຈະຖືກປຽບທຽບກັບຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າກ່ຽວກັບລະບົບສະພາບອາກາດຂອງດາວເຄາະ. ການປຽບທຽບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດກໍານົດວິທີການປ່ຽນຄວາມໄວລົມກັບລະດັບຄວາມສູງແລະສ້າງແຮງດັນຂອງລົມ, ເຊິ່ງແມ່ນ gradients ຂອງຄວາມໄວລົມໃນໄລຍະສັ້ນ.
ໂດຍການສຶກສາສາຍນ້ໍາ jet ແລະພະຍຸອື່ນໆໃນພາກພື້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າພວກເຂົາສາມາດສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບການສັງເກດການໃນອະນາຄົດແລະອາດຈະຄາດຄະເນວ່ານ້ໍາ jet ຈະແຕກຕ່າງກັນແນວໃດໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງຂອງ JWST ທີ່ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ຄົ້ນຫາພາກສ່ວນທີ່ຫ່າງໄກຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການເປີດເຜີຍສິ່ງມະຫັດສະຈັນໃຫມ່ຢູ່ໃນເຂດ cosmic ຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ກວດພົບຫຼັກຖານທຳອິດຂອງຄາບອນເທິງດວງເດືອນ Icy Moon Europa ຂອງດາວພະຫັດໂດຍ NASA/JPL-Caltech – ເຜີຍແຜ່ໃນ Space.com ໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 22.
- ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ເປີດເຜີຍກະແສລົມຄວາມໄວສູງໃນເຂດ Equatorial ຂອງດາວພະຫັດໂດຍ ESA/STScI - ຈັດພີມມາໃນ SciTechDaily ໃນເດືອນຕຸລາ 21, 2022