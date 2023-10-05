JuMBOs: ວັດຖຸຄູ່ແປກທີ່ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນອາວະກາດ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນ Orion Nebula – 42 ຄູ່ຂອງດາວພະຫັດ-ມະຫາຊົນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ JuMBOs. ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະເປັນດາວໄດ້, ແຕ່ພວກມັນມີຢູ່ເປັນຄູ່ ແລະ ບໍ່ໜ້າຈະເປັນດາວເຄາະຮ້າຍ. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມສົງໄສວ່າພວກມັນສ້າງຂື້ນມາໄດ້ແນວໃດ ແລະເປັນຫຍັງພວກມັນຈຶ່ງສືບຕໍ່ໂຄຈອນໄປມາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າກົນໄກການສ້າງຕັ້ງໃຫມ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກອາດຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສ້າງຂອງພວກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງມີການສືບສວນຕື່ມອີກ.
ຍານ JuMBOs ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າລອຍຜ່ານ Orion Nebula, ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ສ້າງຮູບດາວທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 1,344 ປີແສງ. ການສັງເກດການກ່ອນໜ້ານີ້ຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກທາງບົກໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງການປະກົດຕົວຂອງວັດຖຸລຶກລັບຢູ່ໃນເມກແກັສ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຕາມການສັງເກດການດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ເຊິ່ງຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງພວກມັນ.
ການວິເຄາະວັດຖຸພິເສດເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນແມ່ນອາຍແກັສຍັກທີ່ມີອາຍຸປະມານຫນຶ່ງລ້ານປີແລະມີອຸນຫະພູມປະມານ 1,300 ອົງສາຟາເຣນຮາດ (700 ອົງສາເຊນຊຽດ). ປະກອບດ້ວຍຄາບອນໂມໂນໄຊເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ມີເທນ, ແລະໄອນ້ໍາ, JuMBOs ດຶງດູດນັກດາລາສາດຍ້ອນລັກສະນະຂອງພວກມັນເປັນຄູ່. ໂດຍປົກກະຕິ, ດາວຕ່າງໆໃຊ້ເວລາຫຼາຍລ້ານປີເພື່ອພັດທະນາຈາກການລົ້ມລົງຂອງຂີ້ຝຸ່ນແລະເມກອາຍແກັສ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ກາຍເປັນວົງໂຄຈອນ plasma ຂະຫນາດໃຫຍ່. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້, ແຜ່ນດິດຂອງວັດສະດຸທີ່ເຫຼືອຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງບາງຄັ້ງສາມາດແຕກອອກກ່ອນໄວອັນຄວນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນດາວທີສອງ, ການສ້າງລະບົບຄູ່.
ການມີຢູ່ຂອງວັດຖຸທີ່ຈັບຄູ່ກັນເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ລະອັນມີມວນໃກ້ຄຽງກັບດາວພະຫັດ, ເປັນການທ້າທາຍຕໍ່ນັກວິທະຍາສາດ. ອີງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປັດຈຸບັນ, ວັດຖຸທີ່ຕໍ່າກວ່າສາມມະຫາຊົນຂອງດາວພະຫັດຄາດວ່າຈະເກີດຕິດກັບດາວ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະອະທິບາຍວິທີການທີ່ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນການພົວພັນຄູ່. JuMBO ອາດຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກດາວເຄາະ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າພວກເຂົາຈັດການແນວໃດເພື່ອຮັກສາວົງໂຄຈອນຄູ່ຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກລະບົບສຸລິຍະເດີມ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເລືອກແມ່ນວ່າພວກເຂົາເປັນຕົວແທນຂອງປະເພດໃຫມ່ຂອງດາວທີ່ລົ້ມເຫລວ, ແຕ່ຄວາມລຶກລັບຂອງຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍຂອງພວກເຂົາຍັງຄົງຢູ່.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບຂອງ JuMBOs ໃນ Orion Nebula ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສັບສົນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຄົ້ນຫາຄໍາອະທິບາຍ, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກົນໄກການສ້າງຕັ້ງໃຫມ່ຫຼືການປະສົມປະສານຂອງທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ການສືບສວນເພີ່ມເຕີມ ແລະການທົບທວນຄືນຈາກໝູ່ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອສ່ອງແສງເຖິງວັດຖຸທີ່ຈັບຄູ່ອັນລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້ທີ່ລອຍໄປມາໃນອາວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສັງເກດການຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ James Webb ກ່ຽວກັບກາແລັກຊີ 'ເປັນໄປບໍ່ໄດ້' ໃນເວລາອາລຸນຂອງເວລາສຸດທ້າຍອາດມີຄໍາອະທິບາຍ.
- [ບົດຄວາມທີ່ມາ]