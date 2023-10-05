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JuMBOs: ວັດຖຸຄູ່ແປກທີ່ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນອາວະກາດ

ByMampho Brescia

Oct 5, 2023
JuMBOs: ວັດຖຸຄູ່ແປກທີ່ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນອາວະກາດ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນ Orion Nebula – 42 ຄູ່ຂອງດາວພະຫັດ-ມະຫາຊົນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ JuMBOs. ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະເປັນດາວໄດ້, ແຕ່ພວກມັນມີຢູ່ເປັນຄູ່ ແລະ ບໍ່ໜ້າຈະເປັນດາວເຄາະຮ້າຍ. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມສົງໄສວ່າພວກມັນສ້າງຂື້ນມາໄດ້ແນວໃດ ແລະເປັນຫຍັງພວກມັນຈຶ່ງສືບຕໍ່ໂຄຈອນໄປມາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າກົນໄກການສ້າງຕັ້ງໃຫມ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກອາດຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສ້າງຂອງພວກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງມີການສືບສວນຕື່ມອີກ.

ຍານ JuMBOs ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າລອຍຜ່ານ Orion Nebula, ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ສ້າງຮູບດາວທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 1,344 ປີແສງ. ການສັງເກດການກ່ອນໜ້ານີ້ຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກທາງບົກໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງການປະກົດຕົວຂອງວັດຖຸລຶກລັບຢູ່ໃນເມກແກັສ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຕາມການສັງເກດການດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ເຊິ່ງຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງພວກມັນ.

ການ​ວິ​ເຄາະ​ວັດ​ຖຸ​ພິ​ເສດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ພວກ​ມັນ​ແມ່ນ​ອາຍ​ແກັສ​ຍັກ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ປະ​ມານ​ຫນຶ່ງ​ລ້ານ​ປີ​ແລະ​ມີ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ປະ​ມານ 1,300 ອົງ​ສາ​ຟາ​ເຣນ​ຮາດ (700 ອົງ​ສາ​ເຊນ​ຊຽດ​)​. ປະກອບດ້ວຍຄາບອນໂມໂນໄຊເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ມີເທນ, ແລະໄອນ້ໍາ, JuMBOs ດຶງດູດນັກດາລາສາດຍ້ອນລັກສະນະຂອງພວກມັນເປັນຄູ່. ໂດຍປົກກະຕິ, ດາວຕ່າງໆໃຊ້ເວລາຫຼາຍລ້ານປີເພື່ອພັດທະນາຈາກການລົ້ມລົງຂອງຂີ້ຝຸ່ນແລະເມກອາຍແກັສ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ກາຍເປັນວົງໂຄຈອນ plasma ຂະຫນາດໃຫຍ່. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້, ແຜ່ນດິດຂອງວັດສະດຸທີ່ເຫຼືອຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງບາງຄັ້ງສາມາດແຕກອອກກ່ອນໄວອັນຄວນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນດາວທີສອງ, ການສ້າງລະບົບຄູ່.

ການມີຢູ່ຂອງວັດຖຸທີ່ຈັບຄູ່ກັນເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ລະອັນມີມວນໃກ້ຄຽງກັບດາວພະຫັດ, ເປັນການທ້າທາຍຕໍ່ນັກວິທະຍາສາດ. ອີງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປັດຈຸບັນ, ວັດຖຸທີ່ຕໍ່າກວ່າສາມມະຫາຊົນຂອງດາວພະຫັດຄາດວ່າຈະເກີດຕິດກັບດາວ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະອະທິບາຍວິທີການທີ່ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນການພົວພັນຄູ່. JuMBO ອາດຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກດາວເຄາະ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າພວກເຂົາຈັດການແນວໃດເພື່ອຮັກສາວົງໂຄຈອນຄູ່ຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກລະບົບສຸລິຍະເດີມ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເລືອກແມ່ນວ່າພວກເຂົາເປັນຕົວແທນຂອງປະເພດໃຫມ່ຂອງດາວທີ່ລົ້ມເຫລວ, ແຕ່ຄວາມລຶກລັບຂອງຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍຂອງພວກເຂົາຍັງຄົງຢູ່.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບຂອງ JuMBOs ໃນ Orion Nebula ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສັບສົນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຄົ້ນຫາຄໍາອະທິບາຍ, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກົນໄກການສ້າງຕັ້ງໃຫມ່ຫຼືການປະສົມປະສານຂອງທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ການສືບສວນເພີ່ມເຕີມ ແລະການທົບທວນຄືນຈາກໝູ່ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອສ່ອງແສງເຖິງວັດຖຸທີ່ຈັບຄູ່ອັນລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້ທີ່ລອຍໄປມາໃນອາວະກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສັງເກດການຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ James Webb ກ່ຽວກັບກາແລັກຊີ 'ເປັນໄປບໍ່ໄດ້' ໃນເວລາອາລຸນຂອງເວລາສຸດທ້າຍອາດມີຄໍາອະທິບາຍ.
- [ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​]

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