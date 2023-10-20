ການຄົ້ນພົບດາວພະຫັດ: James Webb Telescope ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງອາຍແກັສຍັກ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຕົກຕະລຶງດ້ວຍການຄົ້ນພົບຂອງມັນ, ຄັ້ງນີ້ໃຫ້ພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ. ການນໍາໃຊ້ວິໄສທັດພິເສດຂອງມັນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Webb ໄດ້ເປີດເຜີຍລັກສະນະທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດແປກໃຈ.
ການຄົ້ນພົບອັນໜຶ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກ້ອງໂທລະທັດ James Webb ແມ່ນການຖ່າຍພາບທີ່ພັນລະນາເຖິງກະແສກະແສໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງທີ່ວັດແທກຄວາມກວ້າງກວ່າ 4800 ກິໂລແມັດຢູ່ທີ່ເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວພະຫັດ. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ແລະນະໂຍບາຍຂອງອາຍແກສຍັກ. Ricardo Hueso ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລປະເທດ Basque ໃນເມືອງ Bilbao ປະເທດສະເປນ, ສະແດງຄວາມແປກໃຈຂອງລາວ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນສະເຫມີເປັນໝອກຄວັນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດໃນປັດຈຸບັນປະກົດວ່າເປັນລັກສະນະທີ່ຊັດເຈນທີ່ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມໄດ້ພ້ອມກັບການຫມຸນວຽນໄວຂອງດາວເຄາະ."
ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື NIRCam ຂອງມັນ, Webb Telescope ໄດ້ຖ່າຍຮູບຂອງດາວພະຫັດທຸກໆ 10 ຊົ່ວໂມງຕະຫຼອດມື້ຂອງດາວພະຫັດ 2022. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້, ຖ່າຍໃນສີ່ຕົວກອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງຂະຫນາດນ້ອຍໃນລັກສະນະຕ່າງໆໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດໃນ. ລາຍລະອຽດຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ແຕະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ສູງກວ່າລະດັບຊັ້ນສູງ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ 25-50 ກິໂລແມັດຂ້າງເທິງເມກຂອງດາວເຄາະ. ຄວາມໄວຂອງກະແສລົມທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ຖືກວັດແທກຢູ່ທີ່ປະມານ 515 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ໄວກວ່າເຮີຣິເຄນປະເພດ 5 ໃນໂລກ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີພະລັງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍສ້າງມາ, ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫໍສັງເກດການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອົງການ NASA. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອເກັບກໍາແລະສຸມໃສ່ແສງສະຫວ່າງ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນກັບຄືນໄປບ່ອນໃນໄລຍະທີ່ເຄີຍມີ. ຕັ້ງຢູ່ໃນຈຸດ L2 Lagrange, ຫ່າງຈາກໂລກ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Webb ສະຫນອງຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການສຶກສາວັດຖຸຊັ້ນສູງແລະປະກົດການ.
ຮູບພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈເຫຼົ່ານີ້ຂອງດາວພະຫັດທີ່ເກັບມາໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb, ບວກກັບຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງສ່ອງທາງທີ່ເຫັນໃນແສງອິນຟາເຣດ ແລະການຮ່ວມມືກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble, ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກວດຫາ ແລະຕິດຕາມກະແສລົມຂອງດາວພະຫັດເປັນເທື່ອທຳອິດ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານບັນຍາກາດຂອງອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ ແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮູ້ອັນກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA: James Webb Space Telescope: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html