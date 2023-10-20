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ການຄົ້ນພົບດາວພະຫັດ: James Webb Telescope ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງອາຍແກັສຍັກ

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ການຄົ້ນພົບດາວພະຫັດ: James Webb Telescope ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງອາຍແກັສຍັກ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຕົກຕະລຶງດ້ວຍການຄົ້ນພົບຂອງມັນ, ຄັ້ງນີ້ໃຫ້ພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ. ການນໍາໃຊ້ວິໄສທັດພິເສດຂອງມັນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Webb ໄດ້ເປີດເຜີຍລັກສະນະທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດແປກໃຈ.

ການຄົ້ນພົບອັນໜຶ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກ້ອງໂທລະທັດ James Webb ແມ່ນການຖ່າຍພາບທີ່ພັນລະນາເຖິງກະແສກະແສໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງທີ່ວັດແທກຄວາມກວ້າງກວ່າ 4800 ກິໂລແມັດຢູ່ທີ່ເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວພະຫັດ. ຮູບ​ພາບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ແລະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ອາຍ​ແກ​ສ​ຍັກ. Ricardo Hueso ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລປະເທດ Basque ໃນເມືອງ Bilbao ປະເທດສະເປນ, ສະແດງຄວາມແປກໃຈຂອງລາວ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນສະເຫມີເປັນໝອກຄວັນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດໃນປັດຈຸບັນປະກົດວ່າເປັນລັກສະນະທີ່ຊັດເຈນທີ່ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມໄດ້ພ້ອມກັບການຫມຸນວຽນໄວຂອງດາວເຄາະ."

ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື NIRCam ຂອງມັນ, Webb Telescope ໄດ້ຖ່າຍຮູບຂອງດາວພະຫັດທຸກໆ 10 ຊົ່ວໂມງຕະຫຼອດມື້ຂອງດາວພະຫັດ 2022. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້, ຖ່າຍໃນສີ່ຕົວກອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງຂະຫນາດນ້ອຍໃນລັກສະນະຕ່າງໆໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດໃນ. ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ແຕະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ສູງກວ່າລະດັບຊັ້ນສູງ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ 25-50 ກິໂລແມັດຂ້າງເທິງເມກຂອງດາວເຄາະ. ຄວາມໄວຂອງກະແສລົມທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ຖືກວັດແທກຢູ່ທີ່ປະມານ 515 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ໄວກວ່າເຮີຣິເຄນປະເພດ 5 ໃນໂລກ.

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີພະລັງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍສ້າງມາ, ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫໍສັງເກດການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອົງການ NASA. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ມັນ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ເກັບ​ກໍາ​ແລະ​ສຸມ​ໃສ່​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສາ​ມາດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​. ຕັ້ງຢູ່ໃນຈຸດ L2 Lagrange, ຫ່າງຈາກໂລກ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Webb ສະຫນອງຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການສຶກສາວັດຖຸຊັ້ນສູງແລະປະກົດການ.

ຮູບພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈເຫຼົ່ານີ້ຂອງດາວພະຫັດທີ່ເກັບມາໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb, ບວກກັບຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງສ່ອງທາງທີ່ເຫັນໃນແສງອິນຟາເຣດ ແລະການຮ່ວມມືກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble, ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກວດຫາ ແລະຕິດຕາມກະແສລົມຂອງດາວພະຫັດເປັນເທື່ອທຳອິດ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານບັນຍາກາດຂອງອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ ແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮູ້ອັນກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA: James Webb Space Telescope: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html

By Gabriel Botha

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