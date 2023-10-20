ການຄົ້ນພົບສາຍນ້ຳjet ຄວາມໄວສູງໃນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ: ການສັງເກດການຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST), ປະຕິບັດການໂດຍອົງການ NASA, ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດພາຍໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ. ໂດຍໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃກ້ອິນຟາເຣດ (NIRCam), JWST ໄດ້ຈັບພາບທີ່ເປີດເຜີຍປະກົດການທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ: ກະແສລົມຄວາມໄວສູງທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນຄວາມກວ້າງກວ່າ 3,000 ໄມລ໌ ເໜືອຊັ້ນເມກຕົ້ນຕໍໃກ້ກັບເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວພະຫັດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຍາກາດທີ່ປັ່ນປ່ວນຂອງດາວພະຫັດແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Webb ໃນການສຶກສາລັກສະນະບັນຍາກາດດັ່ງກ່າວ.
ການສັງເກດການຂອງ JWST ກ່ຽວກັບດາວພະຫັດໄດ້ຖືກເຮັດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການວິທະຍາສາດການປ່ອຍຕົວກ່ອນໄວອັນຄວນ, ໂດຍສຸມໃສ່ການຈັບພາບໃນໄລຍະຫ່າງຂອງ 10 ຊົ່ວໂມງ, ເທົ່າກັບຫນຶ່ງມື້ Jupiter. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຕົວກອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກສາມາດກໍານົດການປ່ຽນແປງໃນລັກສະນະບັນຍາກາດຂະຫນາດນ້ອຍໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ກວດເບິ່ງຊັ້ນຊັ້ນລຸ່ມແລະເລິກຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ, JWST ໂດດເດັ່ນໂດຍການເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນ spectrum ໃກ້ກັບອິນຟາເລດ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນສຶກສາຊັ້ນຊັ້ນສູງຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ, ປະມານ 15-30 ໄມເຫນືອການປົກຫຸ້ມຂອງເມກຂອງດາວເຄາະ. ໃນຮູບພາບທີ່ໃກ້ກັບອິນຟາເຣດເຫຼົ່ານີ້, ໝອກຄວັນຊັ້ນເທິງທີ່ປົກກະຕິປະກົດວ່າເປັນມົວທີ່ບໍ່ຊັດເຈນໃນປັດຈຸບັນເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ລະອຽດກວ່າ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ອ້ອມຮອບເຂດເສັ້ນສູນສູດ.
ກະແສລົມທີ່ຖືກລະບຸຕົວໃໝ່ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂອງດາວພະຫັດໃນຄວາມໄວທີ່ໂດດເດັ່ນປະມານ 320 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເປັນສອງເທົ່າຂອງຄວາມໄວລົມທີ່ຍືນຍົງຂອງພະຍຸເຮີຣິເຄນປະເພດ 5 ໃນໂລກ. ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຊັ້ນເມກຂອງດາວພະຫັດປະມານ 25 ໄມລ໌, ພາຍໃນສະຕຣາໂຕສະເຟຍລຸ່ມ, ກະແສລົມຄວາມໄວສູງນີ້ສະເໜີໃຫ້ສຶກສາວິຊາທີ່ໜ້າສົນໃຈ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວລົມກັບລະດັບຄວາມສູງແລະການປະກົດຕົວຂອງລົມແຮງ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ປຽບທຽບຮູບແບບຂອງລົມທີ່ JWST ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງກວ່າທີ່ກວດພົບໂດຍ Hubble Space Telescope ໃນຊັ້ນເລິກຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ. ການປຽບທຽບນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕິດຕາມການພັດທະນາຂອງພະຍຸ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງສາມມິຕິຂອງເມກພະຍຸ.
ໂດຍການລວມເອົາຄວາມລະອຽດພິເສດ ແລະຄວາມຍາວຄື້ນກວ້າງຂອງ JWST ດ້ວຍການສັງເກດທີ່ສຳຄັນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble, ທີມວິໄຈສາມາດກຳນົດ ແລະຕິດຕາມລັກສະນະເມກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກສຳລັບກະແສລົມຄວາມໄວສູງ. ການສັງເກດເຫຼົ່ານີ້ຍັງໄດ້ສະຫນອງສະພາບການທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການເຂົ້າໃຈບັນຍາກາດເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວພະຫັດແລະພະຍຸ convective ເກີດຂຶ້ນເປັນເອກະລາດຂອງສາຍນ້ໍາ jet.
ເພື່ອສືບສວນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງ jet stream, ທີມຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະດຳເນີນການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມໂດຍໃຊ້ກ້ອງເລນສະຫຼັກອະວະກາດ James Webb. ການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາວ່າຄວາມໄວແລະຄວາມສູງຂອງສາຍນ້ໍາ jet ມີການປ່ຽນແປງໃດໆໃນໄລຍະເວລາ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ສັງເກດເຫັນກະແສລົມຄວາມໄວສູງເທິງດາວພະຫັດ. (ນາຊາ)