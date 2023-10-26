Jaffa Cakes ລົງທະບຽນ Bonnie Tyler ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງ Eclipse ດວງຈັນ

Bonnie Tyler ນັກຮ້ອງຊາວເວລ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັບເພງດັງຂອງນາງ “Total Eclipse of the Heart,” ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Jaffa Cakes ຂອງ McVitie ເພື່ອສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນປະກົດການທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງດວງຈັນ eclipse. ໂຄສະນາ “ທັງໝົດ eclipse” ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຈາກປີ 1999 ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່, ຄັ້ງນີ້ມີ Tyler ແນະນຳຜູ້ຊົມລຸ້ນໃໝ່ຜ່ານປະສົບການມະຫັດສະຈັນ.
ໃນການໂຄສະນາຕົ້ນສະບັບ, ຄູສອນໂຮງຮຽນໃຊ້ Jaffa Cake ເພື່ອອະທິບາຍໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງດວງຈັນກັບຫ້ອງຮຽນຂອງນາງ. ດຽວນີ້, ດ້ວຍ Bonnie Tyler ຢູ່ເທິງເຮືອ, ໂຄສະນາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົດຊື່ນໃນການເດີນທາງດ້ານການສຶກສານີ້. ໂດຍການລວມເອົາການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງນາງກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ eclipse, Tyler ຫວັງວ່າຈະເລິກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນສໍາລັບປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດອັງກິດ.
ໃນຂະນະທີ່ພາລະກິດເພື່ອສຶກສາປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງປະກົດການດວງຈັນແມ່ນຫນ້າຊົມເຊີຍ, ມັນຕັ້ງຄໍາຖາມ: Jaffa Cakes ຖືກຈັດປະເພດເປັນ biscuits ຫຼື cakes ແທ້ໆບໍ? ການໂຕ້ວາທີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກສັບສົນຫລາຍປີ.
FAQ:
ຖາມ: ຈັນທະຄາດແມ່ນຫຍັງ?
ກ: ຈັນທະຄາດເກີດຂື້ນເມື່ອໂລກມາລະຫວ່າງດວງອາທິດກັບດວງຈັນ ເຮັດໃຫ້ດວງຈັນຖືກເຊື່ອງຢູ່ໃນເງົາຂອງໂລກ.
ຖາມ: ໂຄສະນານໍາໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ Bonnie Tyler ກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ eclipse ແນວໃດ?
A: ໂຄສະນາສະແດງໃຫ້ Tyler ສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງດວງຈັນ eclipses, ການນໍາໃຊ້ຊື່ສຽງຂອງນາງແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ "Total Eclipse of the Heart" ເພື່ອດຶງດູດຜູ້ຊົມ.
ຖາມ: ການຈັດປະເພດຂອງ Jaffa Cakes ເປັນ biscuits ຫຼື cakes ມີຄວາມສໍາຄັນບໍ?
A: ການຈັດປະເພດໄດ້ເປັນຈຸດຂອງການຂັດແຍ້ງແລະຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ນໍາໄປສູ່ການໂຕ້ວາທີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງ Jaffa Cakes.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດເບິ່ງໂຄສະນາໃຫມ່ໄດ້ຢູ່ໃສ?
A: ທ່ານສາມາດເບິ່ງໂຄສະນາໃໝ່ທີ່ສະແດງໂດຍ Bonnie Tyler ແລະ Jaffa Cakes lunar eclipse campaign ໃນ [ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ McVitie](https://www.mcvities.co.uk/).