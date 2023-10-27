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ທ່າແຮງຂອງ Spin Waves ແລະ Superconductors ໃນ Quantum Computing ແລະເຕັກໂນໂລຊີປະສິດທິພາບພະລັງງານ

ByRobert Andrew

Oct 27, 2023
ທ່າແຮງຂອງ Spin Waves ແລະ Superconductors ໃນ Quantum Computing ແລະເຕັກໂນໂລຊີປະສິດທິພາບພະລັງງານ

ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເທກໂນໂລຍີ Delft ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການຄວບຄຸມແລະການຈັດການຄື້ນຟອງດ້ວຍ superconductors. ຄື້ນຟອງສະປິນ, ເຊິ່ງເປັນຄື້ນຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກ, ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງເປັນການທົດແທນເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກແບບດັ້ງເດີມ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອົງປະກອບໃນຄອມພິວເຕີ້ quantum.

ຄື້ນຟອງສະປິນສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ແລະເມື່ອປະສົມປະສານກັບຕົວນໍາຊຸບເປີ, ພວກມັນຈະສ້າງກະແສໄຟຟ້າ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ electrode superconducting ເປັນບ່ອນແລກປ່ຽນຄວາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຊ້າລົງແລະ manipulate ຄື້ນຟອງໄດ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍ. ຫນ້າສົນໃຈ, ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຟອງໄດ້ປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນວ່າພວກມັນຜ່ານພາຍໃຕ້ electrode superconducting, ຊ່ວຍໃຫ້ການຄວບຄຸມຄື້ນທີ່ຊັດເຈນໂດຍການປັບອຸນຫະພູມຂອງ electrode.

ທີມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັ້ນແມ່ເຫຼັກບາງໆທີ່ເອີ້ນວ່າ yttrium iron garnet (YIG) ເປັນວັດສະດຸພື້ນຖານ, ຕິດຕາມດ້ວຍ electrode superconducting ແລະ electrode ເພີ່ມເຕີມເພື່ອກະຕຸ້ນຄື້ນຟອງ. ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງ electrode ກັບອຸນຫະພູມຕ່ໍາທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າສູ່ສະຖານະ superconducting, ນໍາໄປສູ່ການສັງເກດຂອງຄື້ນ spin ຊ້າລົງ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງ superconductors ແລະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດ.

ການທົດລອງໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີເຊັນເຊີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ນຳໃຊ້ເອເລັກໂຕຣນິກເພັດເພື່ອວັດແທກສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງຄື້ນສະປິນ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຖ່າຍຮູບ ແລະວິເຄາະໄດ້. ເທກໂນໂລຍີນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດດ້ານຕ່າງໆ, ຄ້າຍຄືກັບວິທີການສະແກນ MRI ສະຫນອງຮູບພາບພາຍໃນຂອງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ.

ໃນຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ spin wave, ຍັງມີຫຼາຍວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດ. ເພື່ອສ້າງຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບພະລັງງານໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີນີ້, ວົງຈອນຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສາມາດປະຕິບັດການຄິດໄລ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບທີ່ເຮັດໂດຍທີມງານມະຫາວິທະຍາໄລ Delft ເປີດໂລກຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້. superconducting electrodes ປູທາງໃຫ້ແກ່ການສ້າງວົງຈອນ spin-wave ໃຫມ່ນັບບໍ່ຖ້ວນແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານ.

ການປະສົມປະສານຂອງຄື້ນ spin ແລະ superconductors ຍັງຖືສັນຍາສໍາລັບການອອກແບບອຸປະກອນທີ່ຜະລິດຄວາມຮ້ອນແລະຄື້ນຟອງສຽງຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນການກັ່ນຕອງຄວາມຖີ່ spintronics, resonators, transistors, ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ qubits ໃນຄອມພິວເຕີ quantum ແມ່ນພຽງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ໝູນໃຊ້ຄື້ນສະປິນດ້ວຍຕົວນຳຊຸບເປີຄອນດອຍດັກເຕີ້ ມີທ່າແຮງໃນການປະຕິວັດຂະແໜງຄອມພິວເຕີ quantum ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ຄື້ນຟອງແມ່ນຫຍັງ?

ຄື້ນ​ສະ​ປິນ​ແມ່ນ​ຄື້ນ​ທີ່​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ວັດ​ສະ​ນະ​ແມ່​ເຫຼັກ​. ພວກເຂົາຖືທ່າແຮງເປັນການທົດແທນເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກແບບດັ້ງເດີມເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານຫນ້ອຍ.

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ superconductors ໃນການຄວບຄຸມຄື້ນ spin?

superconductors ອະນຸຍາດໃຫ້ການຄວບຄຸມປະສິດທິພາບແລະການຫມູນໃຊ້ຂອງຄື້ນ spin. ໂດຍການນໍາໃຊ້ electrode superconducting ເປັນກະຈົກ, ຄວາມໄວແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄື້ນຟອງ spin ສາມາດ manipulated ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆເຊັ່ນ: quantum ຄອມພິວເຕີແລະເຕັກໂນໂລຊີປະສິດທິພາບພະລັງງານ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຄວບຄຸມຄື້ນຟອງໂດຍໃຊ້ຕົວນໍາຊຸບເປີຄອນເທວເຕີແນວໃດ?

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ electrode superconducting ເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຜະລິດໂດຍຄື້ນ spin. ໂດຍການປັບອຸນຫະພູມຂອງ electrode, ພວກເຂົາສາມາດຄວບຄຸມຄວາມຍາວຂອງຄື້ນແລະຄວາມກວ້າງຂອງຄື້ນທີ່ຊັດເຈນ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຄຸນສົມບັດຂອງ superconductors.

ເທັກໂນໂລຍີເຊັນເຊີໃດທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກຄື້ນຟອງ?

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຊັນເຊີທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ນໍາໃຊ້ເອເລັກໂຕຣນິກເພັດເພື່ອວັດແທກພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງຄື້ນຟອງ. ເທກໂນໂລຍີນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຮູບພາບແລະການວິເຄາະຂອງຄື້ນຟອງ spin, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງຄື້ນ spin ແລະ superconductors ແມ່ນຫຍັງ?

ການປະສົມປະສານຂອງຄື້ນ spin ແລະ superconductors ຖືທ່າແຮງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ, ລວມທັງການພັດທະນາຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ຕົວກອງຄວາມຖີ່, resonators, transistors, ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໃນຄອມພິວເຕີ quantum. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສະຫນອງໂອກາດໃນການອອກແບບອຸປະກອນທີ່ຜະລິດຄວາມຮ້ອນແລະຄື້ນຟອງສຽງຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະການຄົ້ນຄວ້າ.

By Robert Andrew