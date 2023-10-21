International Observe the Moon Night: ສະເຫຼີມສະຫຼອງວິທະຍາສາດທາງດວງຈັນ ແລະ ການສຳຫຼວດ

International Observe the Moon Night ເປັນເຫດການປະຈໍາປີທີ່ເຊື້ອເຊີນປະຊາຊົນຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກມາຮ່ວມກັນແລະໃຫ້ກຽດເພື່ອນບ້ານດ້ານດາລາສາດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ດວງຈັນ. ເຫດການນີ້, ປົກກະຕິແລ້ວຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ ຫຼືເດືອນຕຸລາ ໃນໄລຍະໄຕມາດທໍາອິດຂອງດວງຈັນ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປຸກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ແລະພາລະກິດສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງ NASA ໃນຂະນະທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ບຸກຄົນຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບດາວທຽມທໍາມະຊາດຂອງພວກເຮົາ.
ຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນ International Observe the Moon Night ແມ່ນໂດຍການຍ່າງອອກໄປຂ້າງນອກແລະສັງເກດດວງຈັນດ້ວຍມື. ໂດຍທີ່ດວງຈັນຈະສະຫວ່າງເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງໃນຊ່ວງໄຕມາດທຳອິດຂອງມັນ, ລັກສະນະທີ່ສັງເກດເຫັນຫຼາຍອັນຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນສາມາດເຫັນໄດ້, ພ້ອມກັບຈຸດນັດພົບທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງດວງຈັນ ແລະ ກາງຄືນຕາມດວງຈັນທີ່ເອີ້ນວ່າ terminator.
ນອກເຫນືອຈາກການສັງເກດການສ່ວນຕົວ, NASA ໄດ້ລວບລວມບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນທົ່ວໂລກເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນດວງຈັນເຊື່ອມຕໍ່ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດວງຈັນ. ໂດຍການຄົ້ນຫາໂດຍອີງໃສ່ສະຖານທີ່, ບຸກຄົນສາມາດຊອກຫາເຫດການທີ່ຢູ່ໃກ້ພວກເຂົາແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະຫລອງ.
ດວງຈັນເຮັດໃຫ້ມະນຸດສະໜິດສະໜົມສະເໝີ, ເປັນຮູບດາວທີ່ໃກ້ກັບໂລກທີ່ສຸດ. ມັນວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະທາງສະເລ່ຍ 238,860 ໄມ (382,500 ກິໂລແມັດ) ແລະມີ 1.2% ຂອງມະຫາຊົນຂອງໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ມັນມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງຂະຫນາດຂອງໂລກໃນແງ່ຂອງເສັ້ນຜ່າກາງ, ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແມ່ນບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້.
ຖ້າເຈົ້າສົນໃຈໃນການສັງເກດດວງເດືອນລະຫວ່າງການສັງເກດດວງເດືອນສາກົນ (ຫຼືກາງຄືນອື່ນໆ), ໃຫ້ພິຈາລະນາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼື ກ້ອງສ່ອງທາງໄກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເບິ່ງໃກ້ໆ. ຊັບພະຍາກອນເຊັ່ນ: ຄູ່ມືກ່ຽວກັບ telescopes ແລະ binoculars ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການສັງເກດການດວງຈັນສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການເລືອກອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢາກຈະບັນທຶກຄວາມງາມຂອງດວງຈັນໂດຍຜ່ານການຖ່າຍຮູບ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການຖ່າຍຮູບດວງຈັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄໍາແນະນໍາສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະທັດສະນະທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຖ່າຍຮູບທາງອາວະກາດ, ສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ຢ່າລັງເລທີ່ຈະແບ່ງປັນຮູບພາບດວງຈັນທີ່ງົດງາມຂອງເຈົ້າກັບຜູ້ອ່ານຂອງ Space.com ໂດຍການສົ່ງພວກມັນໄປທີ່ [email protected].
International Observe the Moon Night ເປັນໂອກາດສໍາລັບປະຊາຊົນທຸກໄວແລະພື້ນຖານການມາຮ່ວມກັນແລະຊື່ນຊົມຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງດວງຈັນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເລືອກທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມນອກ, ຢູ່ເຮືອນ, ຫຼືອອນໄລນ໌, ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫນອງໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດດວງຈັນໃນຂະນະທີ່ສ້າງຄວາມສໍາພັນສ່ວນບຸກຄົນກັບເພື່ອນຮ່ວມຊັ້ນສູງຂອງໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ພາລະກິດວິທະຍາສາດ ແລະສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງອົງການ NASA
- ໂຄງການ Artemis ຂອງ NASA
- ຮູບພາບ Getty / LeonardoFernndezLzaro
– ຄຳແນະນຳຂອງ Space.com ກ່ຽວກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ການຖ່າຍຮູບດາວເຄາະ