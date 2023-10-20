Ben Lamm ມຸ່ງໄປເຖິງການນໍາເອົາສິ່ງມີຊີວິດທີ່ສູນພັນໄປຄືນມາ

Ben Lamm, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Colossal Biosciences, ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະນຳເອົາຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນໄປແລ້ວກັບຄືນສູ່ຊີວິດພາຍໃນ XNUMX ປີຂ້າງໜ້າ. Lamm ແລະທີມງານຂອງລາວ, ຮ່ວມມືກັບ George Church ນັກພັນທຸກໍາຂອງ Harvard, ກໍາລັງສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສັດທີ່ສູນພັນເຊັ່ນ: mammoth ຂົນສັດ, ເສືອ Tasmanian, ແລະນົກ Dodo.
ຂະບວນການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງສັດທີ່ສູນພັນໄປແລ້ວນັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂ DNA ຂອງພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ກົງກັບ genome ຂອງສັດທີ່ສູນພັນແລ້ວ. ສໍາລັບ mammoth ຂົນສັດ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການນໍາໃຊ້ DNA ຂອງຊ້າງອາຊີ, mammoths ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດ. ໂດຍການເຮັດການແກ້ໄຂຕາມເປົ້າໝາຍຂອງ genome ຂອງຊ້າງ, ທີມງານຫວັງວ່າຈະສ້າງ embryo ທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃນແມ່ຕົວແທນທີ່ມີຊີວິດຢູ່, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການເກີດຂອງສັດທໍາອິດທີ່ສູນພັນ.
ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນເພື່ອປ່ອຍສັດທີ່ສູນພັນເຫຼົ່ານີ້ອອກສູ່ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຕາມທຳມະຊາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດ ແລະ ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຊະນິດຂອງ Keystone, ຄືກັບ mammoth ທີ່ມີຂົນສັດ, ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາແລະການນໍາມາໃຫມ່ຂອງພວກມັນສາມາດມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງພວກເຂົາ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຄິດທີ່ຈະເອົາສັດທີ່ສູນພັນໄປແລ້ວກັບຄືນມາມີຊີວິດເປັນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ, ນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າມັນອາດມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດແລະການຊ້າລົງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການນໍາ wolves ເຂົ້າໄປໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ Yellowstone, ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ພູມສັນຖານແລະມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີການພິຈາລະນາດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ຈະພິຈາລະນາ. ມະນຸດໄດ້ມີການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ລ່າສັດ mammoth ໃນປະຫວັດສາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍພັນປີຫຼັງຈາກການສູນພັນຂອງພວກມັນ. ບາງຄົນໂຕ້ຖຽງວ່າຍ້ອນຄວາມຮີບດ່ວນຂອງວິກິດການດິນຟ້າອາກາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕໍ່າຂອງຄວາມສໍາເລັດກໍ່ສາມາດສົມເຫດສົມຜົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສອກ: "ຜູ້ປະກອບການ Ben Lamm ໃນການນໍາເອົາສັດທີ່ສູນພັນໄປກັບຊີວິດ"
- ຮູບພາບ Getty
ນິຍາມ:
– De-extinct: ຂະບວນການນໍາເອົາຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນແລ້ວກັບຄືນມາມີຊີວິດໂດຍຜ່ານວິສະວະກໍາພັນທຸກໍາແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າ.
– Genome: ຊຸດຂອງພັນທຸກໍາຫຼືພັນທຸກໍາທີ່ມີຢູ່ໃນຈຸລັງຫຼືສິ່ງມີຊີວິດ.
– ຊະນິດ Keystone: ເປັນຊະນິດທີ່ມີຜົນກະທົບບໍ່ສົມສ່ວນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ ແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາໂຄງສ້າງ ແລະໜ້າທີ່ຂອງລະບົບນິເວດ.
– ລະບົບນິເວດ: ເປັນຊຸມຊົນຂອງສິ່ງມີຊີວິດພ້ອມກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບຂອງພວກມັນ, ມີປະຕິກິລິຍາເປັນລະບົບ.
– ຟື້ນຄືນຊີວິດ: ຟື້ນຄືນຊີວິດຫຼືຟື້ນຟູສິ່ງທີ່ຕາຍແລ້ວຫຼືສູນພັນ.