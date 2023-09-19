ພາລະກິດສຳຫຼວດແສງອາທິດຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ ປະສົບຜົນສຳເລັດໄປເຖິງຈຸດ Sun-Earth L1

ອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ປະກາດວ່າ ຍານສຳຫຼວດດວງອາທິດດວງທຳອິດ Aditya-L1 ໄດ້ປະຕິບັດການຊ້ອມຮົບ Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) ຢ່າງສຳເລັດຜົນ ແລະ ຕອນນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຈຸດ Sun-Earth L1. . ນີ້ເປັນເທື່ອທີ XNUMX ຕິດຕໍ່ກັນທີ່ ISRO ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງໄປສູ່ຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງ ຫຼືທີ່ຕັ້ງໃນອາວະກາດ.
ຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນຈາກສະຖານີອະວະກາດ Satish Dhawan ໃນລັດ Andhra Pradesh, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ. ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມື Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS) ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມວັດແທກລະດັບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ພະລັງງານ ແລະ ອິເລັກໂທຣນິກ Supra ຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງຫຼາຍກວ່າ 50,000 ກິໂລແມັດຈາກໂລກ. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດວິເຄາະພຶດຕິກໍາຂອງອະນຸພາກທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບໂລກ.
ໃນເວລາປະມານ 110 ມື້, ຍານອະວະກາດຈະຖືກສີດເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນຮອບຈຸດ Sun-Earth L1 ໂດຍຜ່ານການ manoeuvre. ພາລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ ISRO ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງອິນເດຍໃນເຕັກໂນໂລຢີອະວະກາດແລະຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສໍາຫຼວດດວງອາທິດແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຢູ່ໃນໂລກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ISRO, Gadgets 360