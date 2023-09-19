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ພາລະກິດສຳຫຼວດແສງອາທິດຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ ປະສົບຜົນສຳເລັດໄປເຖິງຈຸດ Sun-Earth L1

ByGabriel Botha

Sep 19, 2023
ພາລະກິດສຳຫຼວດແສງອາທິດຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ ປະສົບຜົນສຳເລັດໄປເຖິງຈຸດ Sun-Earth L1

ອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ປະກາດວ່າ ຍານສຳຫຼວດດວງອາທິດດວງທຳອິດ Aditya-L1 ໄດ້ປະຕິບັດການຊ້ອມຮົບ Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) ຢ່າງສຳເລັດຜົນ ແລະ ຕອນນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຈຸດ Sun-Earth L1. . ນີ້​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ XNUMX ​ຕິດຕໍ່​ກັນ​ທີ່ ISRO ​ໄດ້​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ວັດຖຸ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນທາງ​ໄປ​ສູ່​ຮ່າງກາຍ​ຊັ້ນ​ສູງ ຫຼື​ທີ່​ຕັ້ງ​ໃນ​ອາວະກາດ.

ຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນຈາກສະຖານີອະວະກາດ Satish Dhawan ໃນລັດ Andhra Pradesh, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ. ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມື Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS) ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມວັດແທກລະດັບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ພະລັງງານ ແລະ ອິເລັກໂທຣນິກ Supra ຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງຫຼາຍກວ່າ 50,000 ກິໂລແມັດຈາກໂລກ. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດວິເຄາະພຶດຕິກໍາຂອງອະນຸພາກທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບໂລກ.

ໃນເວລາປະມານ 110 ມື້, ຍານອະວະກາດຈະຖືກສີດເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນຮອບຈຸດ Sun-Earth L1 ໂດຍຜ່ານການ manoeuvre. ພາລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ ISRO ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງອິນເດຍໃນເຕັກໂນໂລຢີອະວະກາດແລະຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສໍາຫຼວດດວງອາທິດແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຢູ່ໃນໂລກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ISRO, Gadgets 360

By Gabriel Botha

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