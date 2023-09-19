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ອິນ​ເດຍ​ສົ່ງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Aditya-L1 ໄປ​ສຶກ​ສາ​ດວງ​ຕາ​ເວັນ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ອິນ​ເດຍ​ສົ່ງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Aditya-L1 ໄປ​ສຶກ​ສາ​ດວງ​ຕາ​ເວັນ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ

ວັນ​ທີ 2 ກັນຍາ​ນີ້, ອົງການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO) ​ໄດ້​ຍິງ​ສົ່ງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Aditya-L1, ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດດວງ​ຕາ​ເວັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ. ຍານອະວະກາດໄດ້ເລີ່ມການເດີນທາງເປັນເວລາ 110 ມື້ ໄປສູ່ຈຸດ Lagrange Point-1 ຂອງລະບົບ Sun-Earth ຫລັງຈາກການຊ້ອມຮົບໃສ່ Trans-Lagrangean Point ສຳເລັດຜົນ. ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ຂັບ​ຍົນ​ອອກ​ຈາກ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ໂລກ ​ແລະ ​ໄປ​ສູ່​ເສັ້ນທາງ​ສູ່​ຈຸດ L1 ຂອງ​ດວງ​ອາທິດ.

Lagrange Points, ຕາມທີ່ອົງການ NASA ກຳນົດໄວ້, ແມ່ນຕຳແໜ່ງໃນອາວະກາດທີ່ກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງລະບົບຮ່າງກາຍສອງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ດວງຕາເວັນ ແລະ ໜ່ວຍໂລກ ເຮັດໃຫ້ມີການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ແຮງດຶງດູດ. ຈຸດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍານອະວະກາດເປັນ "ບ່ອນຈອດລົດ" ເພື່ອຍັງຄົງຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຄົງທີ່ດ້ວຍການບໍລິໂພກນໍ້າມັນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ຈະຖືກວາງໄວ້ໃນວົງໂຄຈອນ halo ປະມານ L1, ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດ, ກວມເອົາພຽງແຕ່ 1% ຂອງໄລຍະຫ່າງຂອງໂລກ - ດວງອາທິດ. ຕໍາແຫນ່ງຍຸດທະສາດນີ້ຈະຮັບປະກັນການສັງເກດການຂອງດວງອາທິດທີ່ບໍ່ມີການຂັດຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຂອງອິນເດຍໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບສູນກາງຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.

ການໂອນເສັ້ນທາງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງ ISRO ໄປສູ່ໜ່ວຍໂລກ ຫຼືສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນອາວະກາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ. ພາລະກິດນີ້ປະຕິບັດຕາມການເດີນທາງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ຜ່ານມາຂອງ ISRO ໄປຫາດວງອາທິດແລະດວງຈັນ.

ຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີຂ້າງໜ້າ ເພື່ອສຶກສາດ້ານຕ່າງໆ ຂອງດວງອາທິດຈາກວົງໂຄຈອນຂອງມັນຮອບ LXNUMX. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ອຸທິດຕົນນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດວງອາທິດແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຢູ່ໃນໂລກ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວສະແດງເຖິງຂີດໝາຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດອາວະກາດຂອງອິນເດຍ ແລະເປີດປະຕູສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດຕື່ມອີກ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສົ່ງຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ການສົ່ງຍານອະວະກາດເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບອົງການອະວະກາດອິນເດຍ, ISRO. ພາລະກິດນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດອິນເດຍສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບດວງອາທິດແລະເຂົ້າໃຈເລິກກ່ຽວກັບສູນກາງຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO​)
- ອົງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ອາ​ກາດ​ແລະ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NASA​)

By Vicky Stavropoulou

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