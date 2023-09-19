ວັນທີ 2 ກັນຍານີ້, ອົງການຄົ້ນຄ້ວາອາວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO) ໄດ້ຍິງສົ່ງຍານອາວະກາດ Aditya-L1, ເປັນຂີດໝາຍການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຍານສຳຫຼວດດວງຕາເວັນຄັ້ງທຳອິດຂອງອິນເດຍ. ຍານອະວະກາດໄດ້ເລີ່ມການເດີນທາງເປັນເວລາ 110 ມື້ ໄປສູ່ຈຸດ Lagrange Point-1 ຂອງລະບົບ Sun-Earth ຫລັງຈາກການຊ້ອມຮົບໃສ່ Trans-Lagrangean Point ສຳເລັດຜົນ. ການຊ້ອມຮົບຄັ້ງນີ້ໄດ້ຂັບຍົນອອກຈາກວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ ແລະ ໄປສູ່ເສັ້ນທາງສູ່ຈຸດ L1 ຂອງດວງອາທິດ.
Lagrange Points, ຕາມທີ່ອົງການ NASA ກຳນົດໄວ້, ແມ່ນຕຳແໜ່ງໃນອາວະກາດທີ່ກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງລະບົບຮ່າງກາຍສອງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ດວງຕາເວັນ ແລະ ໜ່ວຍໂລກ ເຮັດໃຫ້ມີການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ແຮງດຶງດູດ. ຈຸດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍຍານອະວະກາດເປັນ "ບ່ອນຈອດລົດ" ເພື່ອຍັງຄົງຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຄົງທີ່ດ້ວຍການບໍລິໂພກນໍ້າມັນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.
ຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ຈະຖືກວາງໄວ້ໃນວົງໂຄຈອນ halo ປະມານ L1, ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດ, ກວມເອົາພຽງແຕ່ 1% ຂອງໄລຍະຫ່າງຂອງໂລກ - ດວງອາທິດ. ຕໍາແຫນ່ງຍຸດທະສາດນີ້ຈະຮັບປະກັນການສັງເກດການຂອງດວງອາທິດທີ່ບໍ່ມີການຂັດຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຂອງອິນເດຍໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບສູນກາງຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ການໂອນເສັ້ນທາງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງ ISRO ໄປສູ່ໜ່ວຍໂລກ ຫຼືສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນອາວະກາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ. ພາລະກິດນີ້ປະຕິບັດຕາມການເດີນທາງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ຜ່ານມາຂອງ ISRO ໄປຫາດວງອາທິດແລະດວງຈັນ.
ຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີຂ້າງໜ້າ ເພື່ອສຶກສາດ້ານຕ່າງໆ ຂອງດວງອາທິດຈາກວົງໂຄຈອນຂອງມັນຮອບ LXNUMX. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ອຸທິດຕົນນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດວງອາທິດແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຢູ່ໃນໂລກ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວສະແດງເຖິງຂີດໝາຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດອາວະກາດຂອງອິນເດຍ ແລະເປີດປະຕູສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດຕື່ມອີກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສົ່ງຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ການສົ່ງຍານອະວະກາດເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບອົງການອະວະກາດອິນເດຍ, ISRO. ພາລະກິດນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດອິນເດຍສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບດວງອາທິດແລະເຂົ້າໃຈເລິກກ່ຽວກັບສູນກາງຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO)
- ອົງການບໍລິຫານອາກາດແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ (NASA)