ISRO ຈະດໍາເນີນການທົດສອບການເອົາລູກອອກໃນຖ້ຽວບິນສໍາລັບລະບົບການຫນີລູກເຮືອຂອງ Gaganyaan

ISRO, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ, ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດສອບການຍົກເລີກການບິນຂອງລະບົບການຫນີລູກເຮືອສໍາລັບໂຄງການການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດ Gaganyaan ຂອງຕົນ. ການທົດສອບຈະດໍາເນີນໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາໂດຍນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະການທົດສອບທີ່ພັດທະນາໂດຍສະເພາະສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້. ຜູ້ອໍານວຍການສູນອາວະກາດ Vikram Sarabhai, S Unnikrishnan Nair, ກ່າວວ່າການກະກຽມກໍາລັງດໍາເນີນ, ໂດຍມີລະບົບຍານພາຫະນະທັງຫມົດຢູ່ Sriharikota, ທ່າເຮືອອາວະກາດຕົ້ນຕໍຂອງອິນເດຍ. ການປະກອບສຸດທ້າຍແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຄືບຫນ້າ, ແລະທີມງານກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວ.
ລະບົບການຫລົບຫນີຂອງລູກເຮືອແມ່ນຖືວ່າເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງພາລະກິດ Gaganyaan. ການເປີດຕົວລົດທົດລອງທີ່ຈະມາເຖິງ, TV-D1, ຈະເປັນຂີດໝາຍອັນທຳອິດຂອງສີ່ພາລະກິດຂອງການຍົກເລີກທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສຳລັບໂຄງການ. ມັນຈະຖືກປະຕິບັດຕາມໂດຍພາລະກິດ TV-D2 ແລະພາລະກິດ uncrewed ທໍາອິດຂອງ Gaganyaan (LVM3-G1). ພາລະກິດການທົດສອບຍານພາຫະນະເພີ່ມເຕີມແລະພາລະກິດທີ່ມີ payload ຫຸ່ນຍົນແມ່ນຍັງວາງແຜນ. ພາລະກິດຂອງລູກເຮືອຈະອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງພາລະກິດການທົດສອບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເຫຼົ່ານີ້.
ຍານພາຫະນະທົດສອບແມ່ນເປັນບັ້ງໄຟຂັບໄລ່ຂອງແຫຼວໄລຍະດຽວ, ອອກແບບມາເພື່ອກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງລະບົບການໜີລູກເຮືອທີ່ຕົວເລກ Mach ທີ່ສຳຄັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Nair ໄດ້ກ່າວວ່າມັນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວອະວະກາດ. ຍານພາຫະນະຈະບັນລຸສະພາບການ transonic, ຂ້າມ Mach ເລກຫນຶ່ງແລະໄປເຖິງຄວາມສູງປະມານ 12 ກິໂລແມັດ. ລະບົບຫລົບຫນີຈະຖືກເປີດໃຊ້, ຂັບເຄື່ອນຍານພາຫະນະໄປປະມານ 20 ກິໂລແມັດ, ໃນຈຸດນັ້ນ, ໂມດູນລູກເຮືອຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ.
ໂມດູນລູກເຮືອໃນ Gaganyaan ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມຄ້າຍຄືໂລກສໍາລັບລູກເຮືອ. ມັນປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງໂລຫະທີ່ມີຄວາມກົດດັນແລະໂຄງສ້າງພາຍນອກທີ່ບໍ່ມີຄວາມກົດດັນທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ. ມັນເປັນການໂຕ້ຕອບລູກເຮືອ, ລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດ, avionics, ແລະລະບົບ deceleration. ໂຄງການ Gaganyaan ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງອິນເດຍທີ່ຈະສົ່ງລູກເຮືອສອງຫາສາມຄົນໄປສູ່ວົງໂຄຈອນທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 400 ກິໂລແມັດຮອບໂລກສໍາລັບພາລະກິດທີ່ແກ່ຍາວເຖິງຫນຶ່ງຫາສາມມື້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລູກເຮືອຈະກັບຄືນສູ່ໂລກຢ່າງປອດໄພໂດຍການລົງຈອດໃນສະຖານທີ່ກໍານົດໃນນ້ໍາທະເລອິນເດຍ. ພາລະກິດ Gaganyaan ຈະຖືກເປີດຕົວໂດຍໃຊ້ Human Rated LVM3 (HLVM3), ການຕັ້ງຄ່າຂອງບັ້ງໄຟ LVM3 ທີ່ຖືກດັດແປງໂດຍສະເພາະເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການການຈັດອັນດັບຂອງມະນຸດ.
ທີ່ມາ: PTI