ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ISRO ຈະດໍາເນີນການທົດສອບການເອົາລູກອອກໃນຖ້ຽວບິນສໍາລັບລະບົບການຫນີລູກເຮືອຂອງ Gaganyaan

ByMampho Brescia

Oct 5, 2023
ISRO ຈະດໍາເນີນການທົດສອບການເອົາລູກອອກໃນຖ້ຽວບິນສໍາລັບລະບົບການຫນີລູກເຮືອຂອງ Gaganyaan

ISRO, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ, ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດສອບການຍົກເລີກການບິນຂອງລະບົບການຫນີລູກເຮືອສໍາລັບໂຄງການການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດ Gaganyaan ຂອງຕົນ. ການທົດສອບຈະດໍາເນີນໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາໂດຍນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະການທົດສອບທີ່ພັດທະນາໂດຍສະເພາະສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້. ຜູ້ອໍານວຍການສູນອາວະກາດ Vikram Sarabhai, S Unnikrishnan Nair, ກ່າວວ່າການກະກຽມກໍາລັງດໍາເນີນ, ໂດຍມີລະບົບຍານພາຫະນະທັງຫມົດຢູ່ Sriharikota, ທ່າເຮືອອາວະກາດຕົ້ນຕໍຂອງອິນເດຍ. ການປະກອບສຸດທ້າຍແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຄືບຫນ້າ, ແລະທີມງານກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວ.

ລະບົບການຫລົບຫນີຂອງລູກເຮືອແມ່ນຖືວ່າເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງພາລະກິດ Gaganyaan. ການເປີດຕົວລົດທົດລອງທີ່ຈະມາເຖິງ, TV-D1, ຈະເປັນຂີດໝາຍອັນທຳອິດຂອງສີ່ພາລະກິດຂອງການຍົກເລີກທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສຳລັບໂຄງການ. ມັນຈະຖືກປະຕິບັດຕາມໂດຍພາລະກິດ TV-D2 ແລະພາລະກິດ uncrewed ທໍາອິດຂອງ Gaganyaan (LVM3-G1). ພາລະກິດການທົດສອບຍານພາຫະນະເພີ່ມເຕີມແລະພາລະກິດທີ່ມີ payload ຫຸ່ນຍົນແມ່ນຍັງວາງແຜນ. ພາລະກິດຂອງລູກເຮືອຈະອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງພາລະກິດການທົດສອບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເຫຼົ່ານີ້.

ຍານພາຫະນະທົດສອບແມ່ນເປັນບັ້ງໄຟຂັບໄລ່ຂອງແຫຼວໄລຍະດຽວ, ອອກແບບມາເພື່ອກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງລະບົບການໜີລູກເຮືອທີ່ຕົວເລກ Mach ທີ່ສຳຄັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Nair ໄດ້ກ່າວວ່າມັນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວອະວະກາດ. ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ສະ​ພາບ​ການ transonic​, ຂ້າມ Mach ເລກ​ຫນຶ່ງ​ແລະ​ໄປ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສູງ​ປະ​ມານ 12 ກິ​ໂລ​ແມັດ​. ລະບົບຫລົບຫນີຈະຖືກເປີດໃຊ້, ຂັບເຄື່ອນຍານພາຫະນະໄປປະມານ 20 ກິໂລແມັດ, ໃນຈຸດນັ້ນ, ໂມດູນລູກເຮືອຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ.

ໂມດູນລູກເຮືອໃນ Gaganyaan ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມຄ້າຍຄືໂລກສໍາລັບລູກເຮືອ. ມັນປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງໂລຫະທີ່ມີຄວາມກົດດັນແລະໂຄງສ້າງພາຍນອກທີ່ບໍ່ມີຄວາມກົດດັນທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ລູກ​ເຮືອ​, ລະ​ບົບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຊີ​ວິດ​, avionics​, ແລະ​ລະ​ບົບ deceleration​. ໂຄງການ Gaganyaan ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງອິນເດຍທີ່ຈະສົ່ງລູກເຮືອສອງຫາສາມຄົນໄປສູ່ວົງໂຄຈອນທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 400 ກິໂລແມັດຮອບໂລກສໍາລັບພາລະກິດທີ່ແກ່ຍາວເຖິງຫນຶ່ງຫາສາມມື້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລູກເຮືອຈະກັບຄືນສູ່ໂລກຢ່າງປອດໄພໂດຍການລົງຈອດໃນສະຖານທີ່ກໍານົດໃນນ້ໍາທະເລອິນເດຍ. ພາລະກິດ Gaganyaan ຈະຖືກເປີດຕົວໂດຍໃຊ້ Human Rated LVM3 (HLVM3), ການຕັ້ງຄ່າຂອງບັ້ງໄຟ LVM3 ທີ່ຖືກດັດແປງໂດຍສະເພາະເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການການຈັດອັນດັບຂອງມະນຸດ.

ທີ່ມາ: PTI

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ການ​ສຶກ​ສາ​ໃຫມ່​ສ່ອງ​ແສງ​ກ່ຽວ​ກັບ Galaxies ຕົ້ນ​ໃນ​ຈັກ​ກະ​ວານ

Oct 7, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

Scientists Discover Possible Ancient DNA in Fossilized Turtle Shell

Oct 7, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ການຫຼຸດລົງຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ Methane ໃນ Los Angeles ຊ້າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້

Oct 7, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການ​ສຶກ​ສາ​ໃຫມ່​ສ່ອງ​ແສງ​ກ່ຽວ​ກັບ Galaxies ຕົ້ນ​ໃນ​ຈັກ​ກະ​ວານ

Oct 7, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Scientists Discover Possible Ancient DNA in Fossilized Turtle Shell

Oct 7, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການຫຼຸດລົງຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ Methane ໃນ Los Angeles ຊ້າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້

Oct 7, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດການຄວາມມັກການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບຄຸກກີ້

Oct 7, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ