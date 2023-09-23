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Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover ຂອງອິນເດຍຍັງຄົງຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບ

ByRobert Andrew

Sep 23, 2023
Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover ຂອງອິນເດຍຍັງຄົງຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບ

ຍານອະວະກາດ Vikram ແລະ Pragyan rover ຂອງອິນເດຍ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດ Chandrayaan-3, ຍັງຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບຢູ່ຈຸດ Shiv Shakti ເທິງໜ້າດວງຈັນ, ເນື່ອງຈາກອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ບໍ່ໄດ້ຮັບສັນຍານໃດໆຈາກພວກມັນຕັ້ງແຕ່ຄືນດວງຈັນ. ສິ້ນສຸດລົງ. ສອງອາທິດກ່ອນຫນ້ານີ້, ທັງ Lander ແລະ rover ໄດ້ຖືກຈັດໃສ່ໃນໂຫມດນອນ, ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະຕື່ນຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນຂະນະທີ່ດວງອາທິດຂຶ້ນເທິງຈຸດ Shiv Shakti.

ໂໝດນອນຫຼັບແມ່ນເປັນສະຖານະພະລັງງານຕໍ່າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ລົງຈອດ ແລະ ໂລເວີສາມາດປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ລອດຊີວິດຈາກອຸນຫະພູມທີ່ໜາວເຢັນທີ່ສຸດທີ່ປະສົບໃນເວລາກາງຄືນຕາມດວງຈັນ. ມັນຍັງຊ່ວຍປົກປ້ອງເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືເທິງເຮືອຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເອົາຍານອະວະກາດເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບການນອນແມ່ນໄດ້ເຮັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ລອດແລະອາຍຸຍືນຂອງພວກເຂົາ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂາດສັນຍານຈາກຜູ້ລົງຈອດ ແລະ ຍານສຳຫຼວດຫຼັງຄືນດວງຈັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດ ISRO. ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບການນອນແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອອັດຕະໂນມັດແລະຍານອະວະກາດຄວນຈະຕື່ນນອນຕາມແຜນການ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເຕັກນິກບາງຢ່າງໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນ.

ທ່ານ S Somanath ປະທານ ISRO ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປຸກຄົນຂຶ້ນບົກ ແລະຍານສຳຫຼວດ. ລາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າການຕື່ນຂຶ້ນຂອງຍານອະວະກາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສືບຕໍ່ການທົດລອງວິທະຍາສາດແລະການເກັບຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນຂະບວນການທີ່ສັບສົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງການສື່ສານກັບຍານອະວະກາດ, ກວດເບິ່ງສຸຂະພາບຂອງມັນ, ແລະຮັບປະກັນວ່າລະບົບທັງຫມົດເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ນັກວິທະຍາສາດຂອງ ISRO ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງການສື່ສານກັບ Lander ແລະ rover. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ Vikram lander ແລະ Pragyan rover ຈະ​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້​ແລະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ດ້ານ​ດວງ​ຈັນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: NDTV ແລະ ISRO

By Robert Andrew

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