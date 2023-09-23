Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover ຂອງອິນເດຍຍັງຄົງຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບ

ຍານອະວະກາດ Vikram ແລະ Pragyan rover ຂອງອິນເດຍ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດ Chandrayaan-3, ຍັງຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບຢູ່ຈຸດ Shiv Shakti ເທິງໜ້າດວງຈັນ, ເນື່ອງຈາກອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ບໍ່ໄດ້ຮັບສັນຍານໃດໆຈາກພວກມັນຕັ້ງແຕ່ຄືນດວງຈັນ. ສິ້ນສຸດລົງ. ສອງອາທິດກ່ອນຫນ້ານີ້, ທັງ Lander ແລະ rover ໄດ້ຖືກຈັດໃສ່ໃນໂຫມດນອນ, ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະຕື່ນຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນຂະນະທີ່ດວງອາທິດຂຶ້ນເທິງຈຸດ Shiv Shakti.
ໂໝດນອນຫຼັບແມ່ນເປັນສະຖານະພະລັງງານຕໍ່າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ລົງຈອດ ແລະ ໂລເວີສາມາດປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ລອດຊີວິດຈາກອຸນຫະພູມທີ່ໜາວເຢັນທີ່ສຸດທີ່ປະສົບໃນເວລາກາງຄືນຕາມດວງຈັນ. ມັນຍັງຊ່ວຍປົກປ້ອງເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືເທິງເຮືອຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເອົາຍານອະວະກາດເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບການນອນແມ່ນໄດ້ເຮັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ລອດແລະອາຍຸຍືນຂອງພວກເຂົາ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂາດສັນຍານຈາກຜູ້ລົງຈອດ ແລະ ຍານສຳຫຼວດຫຼັງຄືນດວງຈັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດ ISRO. ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບການນອນແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອອັດຕະໂນມັດແລະຍານອະວະກາດຄວນຈະຕື່ນນອນຕາມແຜນການ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເຕັກນິກບາງຢ່າງໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານ S Somanath ປະທານ ISRO ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປຸກຄົນຂຶ້ນບົກ ແລະຍານສຳຫຼວດ. ລາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າການຕື່ນຂຶ້ນຂອງຍານອະວະກາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສືບຕໍ່ການທົດລອງວິທະຍາສາດແລະການເກັບຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນຂະບວນການທີ່ສັບສົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງການສື່ສານກັບຍານອະວະກາດ, ກວດເບິ່ງສຸຂະພາບຂອງມັນ, ແລະຮັບປະກັນວ່າລະບົບທັງຫມົດເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ນັກວິທະຍາສາດຂອງ ISRO ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງການສື່ສານກັບ Lander ແລະ rover. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫວັງວ່າ Vikram lander ແລະ Pragyan rover ຈະຕື່ນຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ແລະກັບຄືນມາປະຕິບັດການຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ດ້ານດວງຈັນ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: NDTV ແລະ ISRO