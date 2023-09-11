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ການສະຫນອງ Helium ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈແລະຈໍາກັດ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ການສະຫນອງ Helium ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈແລະຈໍາກັດ

ສະຫຼຸບ: Helium, ເປັນອົງປະກອບທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະເປັນເອກະລັກ, ກໍາລັງກາຍເປັນທີ່ຂາດແຄນໃນໂລກ. ເຖິງວ່າຈະມີອົງປະກອບທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງໃນຈັກກະວານ, ແຕ່ຄວາມຫາຍາກຂອງມັນຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາແມ່ນຍ້ອນຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຫລົບຫນີໄປສູ່ອາວະກາດພາຍນອກ. Helium ຕົ້ນຕໍແມ່ນໄດ້ຮັບເປັນຜົນມາຈາກການຂຸດຄົ້ນອາຍແກັສທໍາມະຊາດ. ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຄວາມເຢັນທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ມີຄ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເຮັດໃຫ້ເຢັນເຄື່ອງ MRI ແລະຈະລວດໃນອາວະກາດ. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ helium ແມ່ນກວ້າງຂວາງ, ມາຈາກອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນອົງການ NASA, ການຢາ, ແລະພະແນກປ້ອງກັນປະເທດ. Federal Helium Reserve ໃນສະຫະລັດ, ຮັບຜິດຊອບໃນການສະຫນອງ 40% ຂອງ helium ຂອງໂລກ, ປະເຊີນກັບອະນາຄົດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະຖືກຂາຍໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາເອກະຊົນໃນໄວໆນີ້. ປະເທດອື່ນໆທີ່ມີແຫຼ່ງ helium ທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີກາຕາ, Tanzania, ແລະ Algeria. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະ​ຫນອງ helium ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​, ໂດຍ​ມີ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ທີ່​ມີ​ແຕ່​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ເປັນ 10 ປີ​ເຖິງ​ຫຼາຍ​ເຖິງ 200 ປີ​. ຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາອາດຈະມີຄວາມສໍາຄັນ, ປະສົມປະສານໂດຍລັກສະນະການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາ helium.

Helium, ອົງປະກອບທີ່ເດັກນ້ອຍມັກສໍາລັບຜົນກະທົບສຽງທີ່ມີສຽງສູງ, ມີຄຸນນະພາບແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນຈັກກະວານ, helium ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຂາດແຄນໃນໂລກ. ການຂາດແຄນນີ້ແມ່ນມາຈາກຄວາມສາມາດໃນການຫລົບຫນີຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກເນື່ອງຈາກຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້. ການຜະລິດ helium ເກີດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການທໍາລາຍທໍາມະຊາດຂອງ radioactive uranium ແລະ thorium, ເປັນຂະບວນການທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຕື້ປີ.

ໃນປັດຈຸບັນ, helium ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກເກັບກໍາຈາກຖົງອາຍແກັສທໍາມະຊາດໃຕ້ດິນເປັນຜົນມາຈາກຂະບວນການຂຸດຄົ້ນອາຍແກັສທໍາມະຊາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນ, helium ໃດໆທີ່ຫຼົບຫນີໃນທີ່ສຸດກໍ່ລອຍໄປຂອບຂອງບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາແລະຖືກລົມແຮງຈາກແສງຕາເວັນ. Federal Helium Reserve ໃນສະຫະລັດ, ເຊິ່ງສະຫນອງ 40% ຂອງ helium ຂອງໂລກ, ກໍາລັງປະເຊີນກັບອະນາຄົດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະຖືກຂາຍໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາເອກະຊົນໃນໄວໆນີ້.

ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ helium, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຄວາມເຢັນທີ່ສຸດກັບຈຸດຮ້ອນຕ່ໍາສຸດຂອງອົງປະກອບໃດກໍ່ຕາມ, ເຮັດໃຫ້ມັນຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແມ່ເຫຼັກ superconducting ໃນເຄື່ອງ MRI ແລະເປັນແຫຼ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສໍາລັບລູກຍານອະວະກາດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຂະຫນາດໃຫຍ່ Hadron Collider ໃນສະວິດເຊີແລນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ 120 metric ໂຕນຂອງ helium ຕໍ່ອາທິດເພື່ອປະຕິບັດງານ.

ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ helium ແມ່ນກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ. NASA ແລະ SpaceX ອີງໃສ່ helium ສໍາລັບຈະລວດເຊື້ອໄຟຂອງແຫຼວ, ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາການຢາແລະກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຍັງຂຶ້ນກັບມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການສະຫນອງທີ່ຈໍາກັດແລະອະນາຄົດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຂອງ helium ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເຫຼົ່ານີ້.

ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະ​ຫນອງ helium ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​, ໂດຍ​ມີ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ທີ່​ມີ​ແຕ່​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ເປັນ 10 ປີ​ເຖິງ​ຫຼາຍ​ເຖິງ 200 ປີ​. ຜູ້ຊ່ຽວຊານບາງຄົນເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການລີໄຊເຄີນ helium ເພື່ອຍືດອາຍຸຂອງມັນ. ຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາແມ່ນເລິກເຊິ່ງ, ພິຈາລະນາລັກສະນະການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາ helium.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຂາດແຄນຂອງ helium ໃນໂລກແລະບົດບາດສໍາຄັນຂອງມັນຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຮີບດ່ວນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການລີໄຊເຄີນ. ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ອ້ອມຮອບ Federal Helium Reserve ແລະແຫຼ່ງທີ່ຈໍາກັດຂອງ helium ໃນປະເທດອື່ນໆເຮັດໃຫ້ມັນສໍາຄັນສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແລະຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອແກ້ໄຂການສະຫນອງໃນອະນາຄົດແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງປະກອບທີ່ບໍ່ມີຄ່ານີ້.

ນິຍາມ:
– Helium: ເປັນອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ມີເລກປະລໍາມະນູ 2, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນ, ຈຸດຮ້ອນຕ່ໍາ, ແລະການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ການສໍາຫຼວດອາວະກາດແລະການຖ່າຍຮູບທາງການແພດ.
– MRI: ການຖ່າຍພາບດ້ວຍສະນະແມ່ເຫຼັກ, ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບທາງການແພດທີ່ໃຊ້ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະຄື້ນວິທະຍຸເພື່ອສ້າງຮູບພາບລະອຽດຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງຮ່າງກາຍ.
– Federal Helium Reserve: ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສະຫະລັດໃນຊຸມປີ 1920 ເພື່ອສະຫນອງ helium ສໍາລັບ blimps, ມັນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສະຫນອງ helium ຂອງໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະມາຄົມເຄມີສາດອາເມລິກາ
– Sophia Hayes, ນັກເຄມີຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Washington ໃນ St
– Bill Halperin, ອາຈານສອນວິຊາຟີຊິກ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern
- Bloomberg
- David Cole-Hamilton, ອາຈານສອນວິຊາເຄມີສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ St Andrews.
- ຂ່າວ NBC

ໝາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ຖືກກວດສອບຄວາມຈິງ ແລະອາດຈະຖືກປັບປຸງດ້ວຍຂໍ້ມູນໃໝ່ ຫຼືການແກ້ໄຂເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງ.

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