ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດຈາກຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ຂອງອົງການ NASA ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Rutgers ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເຂດຕົວເມືອງຂອງນະຄອນນິວຢອກກໍາລັງຈົມລົງຢ່າງຊ້າໆ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພນໍ້າຖ້ວມເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນໄລຍະເຈັດປີ, ຈາກ 2016 ຫາ 2023, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າພາກພື້ນແມ່ນຈົມລົງໃນອັດຕາສະເລ່ຍຂອງ 0.06 ນິ້ວຕໍ່ປີ. ການສຶກສາໄດ້ນໍາໃຊ້ radar ຮູຮັບແສງສັງເຄາະ interferometric ເພື່ອວັດແທກການເຄື່ອນໄຫວຂອງດິນຕາມແນວຕັ້ງແລະການວິເຄາະພູມສັນຖານຂອງທີ່ດິນ.
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການຫລົ້ມຈົມທີ່ສັງເກດເຫັນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂື້ນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການດັດແກ້ຫນ້າດິນ, ເຊັ່ນ: ໂດຍຜ່ານການຖົມດິນແລະການກໍ່ສ້າງຂີ້ເຫຍື້ອ. ການດັດແປງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນດິນຢູ່ລຸ່ມຕຶກຫຼັງຈາກນັ້ນວ່າງແລະມີການບີບອັດຫຼາຍຂຶ້ນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຈົມລົງຫຼາຍຂຶ້ນ. ການສຶກສາໄດ້ກໍານົດສະຫນາມກິລາ Arthur Ashe, ກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນບ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອໃນເຂດ Flushing ຂອງ Queens, ເປັນການຈົມລົງໄວທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ 0.18 ນິ້ວຕໍ່ປີ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບ້ານ Woodside ໃນ Queens ແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາ 0.27 ນິ້ວຕໍ່ປີ.
ຢູ່ນອກນະຄອນນິວຢອກ, ຊຸມຊົນຂອງ Newark, Kearny, ແລະ Harrison ໃນ New Jersey ຍັງໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າຈົມລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າການສຶກສາບໍ່ໄດ້ສະຫນອງອັດຕາການຈົມລົງສະເພາະສໍາລັບສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຫນາມບິນ LaGuardia, ຕັ້ງຢູ່ຂ້າງ Flushing Bay ໃນ Queens, ກໍາລັງຈົມລົງຢູ່ທີ່ປະມານ 0.15 ນິ້ວຕໍ່ປີ. ການຈົມລົງຄັ້ງນີ້ ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃນຂະນະທີ່ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສ້ອມແປງ 8 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ບັນດານັກຄົ້ນຄ້ວາເນັ້ນໜັກວ່າ: ເຫດການຈົມນ້ຳແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເຂດຕົວເມືອງ, ພິເສດແມ່ນຍ້ອນລະດັບນ້ຳທະເລເພີ່ມຂຶ້ນ. ລະດັບນໍ້າທະເລຢູ່ທີ່ The Battery, ສວນສາທາລະນະໃນ Manhattan, ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາ 0.12 ນິ້ວຕໍ່ປີນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1900. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 0.17 ນິ້ວຕໍ່ປີ. ດ້ວຍລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພາຍຸລົມແຮງທີ່ຕິດພັນກັບເຫດການດິນຟ້າອາກາດຮ້າຍແຮງ, ເຊັ່ນ Superstorm Sandy ໃນປີ 2012, ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຫລົ້ມຈົມຄັ້ງນີ້, ບວກກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນໃນເຂດຊາຍຝັ່ງຂອງນະຄອນນິວຢອກ.
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສານໍາເອົາຄວາມກັງວົນ, ມັນຍັງສະຫນອງການຄົ້ນພົບໃນທາງບວກບາງຢ່າງ. ຄຸ້ມບ້ານຂອງ East Williamsburg ໃນ Brooklyn ແລະ Woodside ໃນ Queens ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ East Williamsburg ແມ່ນການລະບາຍນ້ໍາຈາກ Newton Creek, ເຊິ່ງໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນ້ໍາຕາເວັນອອກລະຫວ່າງ Queens ແລະ Brooklyn. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງນະຄອນນິວຢອກ, ລວມທັງ Manhattan ຕ່ໍາ, Brooklyn, Queens, ແລະ Long Island, ກໍາລັງປະສົບກັບການຫຼຸດລົງແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພນໍ້າຖ້ວມໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Science Advances
- USA TODAY