Quest ສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມສະຫວ່າງ: ວິທະຍາສາດສ້າງ supermaterial ສົມທົບ DNA ແລະແກ້ວ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ບັນລຸຄວາມກ້າວຫນ້າໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸໂດຍການສົມທົບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ DNA ກັບຄວາມບໍລິສຸດຂອງແກ້ວ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ supermaterial ທີ່ອ່ອນກວ່າຫ້າເທົ່າແລະເຂັ້ມແຂງກວ່າເຫຼັກສີ່ເທົ່າ. ວັດສະດຸໃຫມ່ນີ້, ສ້າງໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Connecticut, ມະຫາວິທະຍາໄລ Columbia, ແລະຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Brookhaven, ໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງວ່າເປັນວັດສະດຸທີ່ "ແຂງແຮງທີ່ສຸດ" ສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມັນ.
ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຊອກຫາວັດສະດຸທີ່ມີທັງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມສະຫວ່າງແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສະເຫມີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທັງສອງຄຸນນະພາບນີ້ແມ່ນບໍ່ສະເພາະເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກລົດຫຸ້ມເກາະຂອງ Iron Man, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງວັດສະດຸທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍສໍາລັບການບິນແຕ່ຍັງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງພຽງພໍທີ່ຈະທົນຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງສັດຕູ.
ຄວາມລັບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ supermaterial ນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນ harnessing ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແກ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ແກ້ວອາດຈະມີຄວາມອ່ອນແອໃນຮູບແບບ ທຳ ມະດາ, ມັນສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເມື່ອຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍລິສຸດ, ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ອະນຸພາກແກ້ວຂະຫນາດ nano ທີ່ອ່ອນກວ່າໂລຫະແລະ ceramics ສ່ວນໃຫຍ່, ໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດຈາກແກ້ວ pristine ນີ້ກາຍເປັນທັງພະລັງງານແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ.
ເພື່ອສ້າງຮູບຮ່າງຂອງອະນຸພາກແກ້ວເປັນກອບ 3D, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຫັນໄປຫາ DNA ເປັນ scaffold. ພວກເຂົາສ້າງກອບ DNA ທີ່ປະກອບດ້ວຍຕົນເອງທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໂຄງກະດູກທີ່ນໍາໃຊ້ການເຄືອບແກ້ວ. ການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນລະຫວ່າງ scaffold DNA ແລະການເຄືອບແກ້ວເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມທົນທານແຕ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ບັນລຸຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຄ້ວາເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນກ່ອນທີ່ເທກໂນໂລຍີນີ້ສາມາດຖືກຈ້າງງານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວາງແຜນແລ້ວທີ່ຈະສ້າງວັດສະດຸທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າໂດຍການລວມເອົາເຊລາມິກ carbide ຫຼືການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ DNA. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເທກໂນໂລຍີນີ້ແມ່ນກວ້າງຂວາງ, ແລະມັນອາດຈະນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາຂອງເກາະຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັບຊຸດຂອງ Iron Man.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Cell Reports Physical Science.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວັດສະດຸ “ແຂງແຮງທີ່ສຸດ” ທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຜູ້ຊາຍທາດເຫຼັກ ທີ່ຖືກຍົກຍ້ອງວ່າເປັນ 'ສັບພະຄຸນ' - Science Daily
– ນັກວິທະຍາສາດສ້າງ supermaterial ທີ່ທັງສອງສີມ້ານແລະເຂັ້ມແຂງກ່ວາເຫຼັກ – CNET