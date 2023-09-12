ການວິເຄາະທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຂໍ້ມູນ scRNA-Seq ເພື່ອຟື້ນຕົວປະເພດຂອງເຊນທີ່ຂາດຫາຍໄປແລະການສະແດງອອກຂອງພັນທຸກໍາ

ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫ້ອງທົດລອງ Caltech ຂອງ Yuki Oka ແລະຫ້ອງທົດລອງຂອງ Allan-Hermann Pool ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Texas Southwestern Medical Center, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາເຕັກນິກການວິເຄາະທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຂໍ້ມູນລໍາດັບ RNA ເຊນດຽວ (scRNA-seq). ເຕັກນິກນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຟື້ນຕົວປະເພດຂອງເຊນທີ່ຂາດຫາຍໄປແລະຂໍ້ມູນການສະແດງອອກຂອງ gene ທີ່ປົກກະຕິແລ້ວຖືກຍົກເລີກໃນລະຫວ່າງການວິເຄາະ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Methods, ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ scRNA-seq ປະເພດຈຸລັງທີ່ຂາດຫາຍໄປແລະການສະແດງອອກຂອງ gene ທີ່ຄວນຈະເປັນ.
ການກໍານົດປະເພດຂອງຈຸລັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຫນ້າທີ່ຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍແລະການສຶກສາພະຍາດ. ຕົວຢ່າງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງຊອກຫາປະເພດຈຸລັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດເຊັ່ນ Parkinson's. ການກໍານົດທີ່ຊັດເຈນຂອງປະເພດເຊນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງການວິເຄາະຂໍ້ມູນ scRNA-seq ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂັ້ນຕອນສໍາຄັນໃນຂະບວນການວິເຄາະ. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດກໍານົດພັນທຸກໍາຂອງພັນທຸກໍາສໍາລັບຊຸດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ໂດຍການເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະ scRNA-seq ມີຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄົບຖ້ວນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງຊີວະພາບທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນຈຸລັງ.
ການສະແດງອອກຂອງພັນທຸກໍາແມ່ນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງຫນ້າທີ່ຂອງເຊນ. ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງແບ່ງປັນແບບແຜນພັນທຸກໍາອັນດຽວກັນ, ມີພຽງແຕ່ຊຸດຍ່ອຍຂອງພັນທຸກໍາທີ່ສະແດງອອກໃນຈຸລັງສະເພາະໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມ. ການປ່ຽນແປງຂອງການສະແດງອອກຂອງເຊື້ອສາຍນີ້ເຮັດໃຫ້ປະເພດຈຸລັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂດຍການປຽບທຽບ, ຈິນຕະນາການຫ້ອງສະຫມຸດທີ່ປຶ້ມຖືກຈັດຮຽງເປັນພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ເພື່ອສ້າງຍົນ, ທ່ານພຽງແຕ່ກວດເບິ່ງຫນັງສືກ່ຽວກັບການບິນແລະກົນຈັກ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຈຸລັງມີ "ຫ້ອງສະຫມຸດ" ທັງຫມົດຂອງພັນທຸກໍາ, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນ້າທີ່ພິເສດຂອງພວກເຂົາຖືກເປີດໃຊ້.
scRNA-seq ແມ່ນເຕັກນິກທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການກໍານົດປະເພດຂອງເຊນໂດຍການຕິດສະຫລາກຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາທີ່ສະແດງອອກພາຍໃນຈຸລັງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ມູນການຈັດລໍາດັບ RNA ບາງຢ່າງ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງພັນທຸກໍາທີ່ສະແດງອອກ, ມັກຈະຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການຄາດຄະເນການສະແດງອອກຂອງ gene. ການສຶກສາພົບວ່ານີ້ແມ່ນຍ້ອນບັນຫາກັບ transcriptome ອ້າງອີງ, ທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າໃຊ້ໃນແຜນທີ່ຂໍ້ມູນລໍາດັບ. ຖ້າຄໍາບັນຍາຍຂອງ transcriptome ບໍ່ດີຫຼືມີການທັບຊ້ອນກັນລະຫວ່າງການຖ່າຍທອດພັນທຸກໍາ, ການກວດຫາພັນທຸກໍາຂອງພັນທຸກໍາສາມາດຖືກຂັດຂວາງ.
ເຕັກນິກການວິເຄາະທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຂໍ້ມູນ scRNA-seq ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເປີດເຜີຍປະເພດຂອງເຊນທີ່ຂາດຫາຍໄປແລະຂໍ້ມູນການສະແດງອອກຂອງ gene ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຂະບວນການຂອງເຊນແລະການສຶກສາພະຍາດ. ໂດຍການປັບປຸງຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄວາມສົມບູນຂອງການວິເຄາະ scRNA-seq, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມສັບສົນຂອງປະເພດເຊນແລະຫນ້າທີ່ຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ບໍ່ມີ genes ແລະລໍາດັບການອ່ານການລົງທະບຽນໃນການທົດລອງ RNA-seq ເຊນດຽວ. ສິນເຊື່ອ: ວິທີການທໍາມະຊາດ (2023). DOI: 10.1038/s41592-023-02003-w