ຄັນຄາກອ້ອຍຂອງອົດສະຕຣາລີ: ໂຕດ້າວ Cannibalistic ເລັ່ງວິວັດທະນາການ

ຄັນຄາກອ້ອຍໃນອອສເຕຣເລຍປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ອັນຮ້າຍແຮງຈາກຊະນິດຂອງມັນເອງ—ລູກກອດທີ່ມັກກິນ. ໂຕດ້າມເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະບໍລິໂພກລູກຟອກ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນພັດທະນາໄວຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເລັ່ງນີ້ມາດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຄັນຄາກອ້ອຍໄດ້ຖືກ ນຳ ສະ ເໜີ ໃນອົດສະຕາລີໃນປີ 1935 ເພື່ອຄວບຄຸມແມງອ້ອຍ. ແທນທີ່ຈະ, ຄັນຄາກກາຍເປັນຊະນິດທີ່ຮຸກຮານ, ທະວີຄູນເກີນການຄວບຄຸມ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ລະບົບນິເວດ. ພິດຂອງຄັນຄາກເຫຼົ່ານີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ marsupials ພື້ນເມືອງຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ຄັນຄາກອ້ອຍຜູ້ໃຫຍ່ວັດແທກຄວາມຍາວປະມານ 25 ຊຕມ (10 ນິ້ວ), ມັນແມ່ນ tadpoles ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ສະແດງພຶດຕິກໍາ cannibalistic, ບໍລິໂພກປະເພດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ພຶດຕິກຳນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກໃນຊະນິດກົບ ແລະຄັນຄາກ, ມັກຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອຊັບພະຍາກອນຂາດແຄນ. ຄັນຄາກອ້ອຍຂອງອົດສະຕຣາລີ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສະແດງພຶດຕິກໍານີ້ເລື້ອຍໆ.
ໃນການທົດລອງທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາຊະນິດຮຸກຮານ Jayna DeVore ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ tadpoles ອົດສະຕຣາລີມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ 2.6 ເທົ່າທີ່ຈະ cannibalize hatchlings ເມື່ອທຽບກັບ tadpoles ທີ່ບໍ່ແມ່ນອົດສະຕາລີ. ການທົດລອງອີກອັນໜຶ່ງເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າລູກໝາກຕອດຂອງອົດສະຕາລີມີຄວາມດຶງດູດໃຫ້ເກີດລູກແຝດຫຼາຍກວ່າໂຕເຕດໂຕອື່ນໆ 30 ເທົ່າ.
Hatchlings ໃນອົດສະຕາລີພັດທະນາໃນຈັງຫວະໄວກ່ວາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ໃນຂະນະທີ່ການພັດທະນາແບບເລັ່ງລັດນີ້ເພີ່ມໂອກາດທີ່ຈະຢູ່ລອດຂອງພວກເຂົາ, ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາພັດທະນາຫນ້ອຍກວ່າຄັນຄາກອ້ອຍທີ່ບໍ່ແມ່ນອົດສະຕຣາລີໃນ tadpole ແລະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
hatchlings ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ພັດທະນາເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມີຂອງ tadpoles ອື່ນໆ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການແຂ່ງຂັນແລະການ cannibalism ທ່າແຮງ. ການປັບຕົວແບບວິວັດທະນາການນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາຂອງຂັ້ນຕອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Cannibalism ໃນບັນດາ toads cane ສາມາດໄດ້ຮັບການເຫັນວ່າເປັນຮູບແບບຂອງການຄວບຄຸມປະຊາກອນ, ຍ້ອນວ່າມັນລົບລ້າງການແຂ່ງຂັນສໍາລັບຊັບພະຍາກອນຈໍາກັດໃນຫນອງ. ມັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໄວທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ວິວັດທະນາການສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້. ຄັນຄາກອ້ອຍຂອງອົດສະຕຣາລີໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ການນໍາມາສູ່ທະວີບ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນຂອງຊະນິດທີ່ຮຸກຮານ ແລະຜົນກະທົບທີ່ພວກມັນສາມາດມີຕໍ່ລະບົບນິເວດພື້ນເມືອງ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ PNAS ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຂ່ງຂັນດ້ານອາວຸດທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນຂອງ tadpole cannibalistic ແລະຂັ້ນຕອນຂອງໄຂ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແລະການ hatchling ໃນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຖືກບຸກລຸກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບ: [ໃສ່ແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບທີ່ນີ້]
- ການສຶກສາ: [ໃສ່ລາຍລະອຽດການສຶກສາທີ່ນີ້]