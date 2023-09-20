ໃນໂລກຂອງດາລາສາດ, ການໂຕ້ວາທີລະຫວ່າງການໃຊ້ telescopes ໃຫຍ່, ສັບສົນກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກແບບພົກພາແລະງ່າຍດາຍແມ່ນເປັນຫົວຂໍ້ສົນທະນາສະເຫມີ. ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກມີສະຖານທີ່, ນັກດາລາສາດຫຼາຍຄົນພົບວ່າກ້ອງສ່ອງທາງໄກໃຫ້ທັດສະນະທີ່ແທ້ຈິງແລະເລິກເຊິ່ງຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກສາມາດພົກພາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຍັງໃຫ້ວິທີການສຳຫຼວດ ແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທ້ອງຟ້າທີ່ເປັນເອກະລັກ.
Analog Sky, ໂຄງການໂດຍ Robert Asumendi, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະກາດຊຸດເຮັດດ້ວຍຕົວມັນເອງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ Magic. ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນໍາເອົາ magic ຂອງການສັງເກດເຄົ້າໄດ້ກັບຄືນໄປບ່ອນໂດຍການໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນການສ້າງກ້ອງວິທັດດາລາສາດແບບກ່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຊຸດດັ່ງກ່າວໄດ້ລວມເອົາຄຸນສົມບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທັງສອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ສະໜອງວິທີການໃໝ່ ແລະນະວັດຕະກໍາໃນການສຳຫຼວດທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ.
ການກໍ່ສ້າງ Magic ແມ່ນຂະບວນການທີ່ກົງໄປກົງມາທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ໃນສາມວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດພິມ 3D ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ (ບໍ່ລວມທັງ optics) ໂດຍອີງໃສ່ການສະເພາະທີ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້, ສັ່ງຊື້ພາກສ່ວນຈາກຜູ້ສະຫນອງທີ່ແນະນໍາ, ຫຼືໃຊ້ວິທີການປະສົມແລະປະສົມທັງສອງວິທີການ. ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຸດແມ່ນເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດກະທັດຮັດ ແລະນ້ຳໜັກເບົາທີ່ມີຕົວເບິ່ງມຸມຂວາ, ຄ້າຍກັບບ່ອນວາງເທິງຂອງຜູ້ຊົມ Project Moonwatch ທີ່ໃຊ້ໃນຊຸມປີ 1960.
Magic ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ງ່າຍທີ່ຈະໃຊ້, ແຕ່ມັນຍັງມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຼາຍ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເບິ່ງຫນ້າດິນ, ເບິ່ງນົກ, ແລະແມ້ກະທັ້ງແບ່ງປັນລະຫວ່າງຜູ້ສັງເກດການຫຼາຍຄົນ. ໄລຍະຫ່າງຂອງແວ່ນຕາ diopter ສາມາດປັບໄດ້ໄວ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເປີດມຸມເບິ່ງຈາກຄົນໜຶ່ງໄປຫາຜູ້ອື່ນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Magic ຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບກອງປະຊຸມທາງຫນ້າຢ່າງໄວວາຫຼືສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ຈະປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ.
ຊຸດ Magic ສາມາດຖືກຍົກລະດັບດ້ວຍຕົວກອງແລະປະກອບມີຕົວຊີ້ເລເຊີ 4-milliwatt ສໍາລັບຈຸດປະສົງແລະ foldout 1x finder ເປັນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດໃນການສ້າງ Magic ມີປະລິມານພຽງເລັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ວາ $300 ຖ້າຫາກວ່າພາກສ່ວນທີ່ມີການພິມ 3D ເປັນປະມານ $500 ຖ້າຫາກວ່າ tripod ແນະນໍາໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. ພິຈາລະນາວ່າກ້ອງວິທັດດາລາສາດຄຸນນະພາບສູງສາມາດມີລາຄາສູງເຖິງພັນໂດລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການສ້າງ Magic ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສາມາດໃຫ້ໄດ້.
Analog Sky's Magic ສະເຫນີໂອກາດໃຫ້ຄອບຄົວມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການຮ່ວມກັນແລະເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃຫມ່ກັບຄວາມລຽບງ່າຍແລະຄວາມງາມຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ໃນຍຸກທີ່ຄອບງຳໂດຍເວລາໜ້າຈໍ, Magic ສະໜອງວິທີການທີ່ສົດຊື່ນ ແລະເລິກເຊິ່ງເພື່ອເພີດເພີນໄປກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານຮ່ວມກັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Analog Sky (Robert Asumendi, ຈັກກະວານມື້ນີ້)