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ໂຄງ​ການ​ໃຫມ່​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ມາ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ magic ຂອງ​ການ​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ທ້ອງ​ຟ້າ​

ByMampho Brescia

Sep 20, 2023
ໂຄງ​ການ​ໃຫມ່​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ມາ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ magic ຂອງ​ການ​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ທ້ອງ​ຟ້າ​

ໃນໂລກຂອງດາລາສາດ, ການໂຕ້ວາທີລະຫວ່າງການໃຊ້ telescopes ໃຫຍ່, ສັບສົນກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກແບບພົກພາແລະງ່າຍດາຍແມ່ນເປັນຫົວຂໍ້ສົນທະນາສະເຫມີ. ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກມີສະຖານທີ່, ນັກດາລາສາດຫຼາຍຄົນພົບວ່າກ້ອງສ່ອງທາງໄກໃຫ້ທັດສະນະທີ່ແທ້ຈິງແລະເລິກເຊິ່ງຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກສາມາດພົກພາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຍັງໃຫ້ວິທີການສຳຫຼວດ ແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທ້ອງຟ້າທີ່ເປັນເອກະລັກ.

Analog Sky, ໂຄງການໂດຍ Robert Asumendi, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະກາດຊຸດເຮັດດ້ວຍຕົວມັນເອງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ Magic. ໂຄງ​ການ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ເອົາ magic ຂອງ​ການ​ສັງ​ເກດ​ເຄົ້າ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ໂດຍ​ການ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ກ້ອງ​ວິ​ທັດ​ດາ​ລາ​ສາດ​ແບບ​ກ່ອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ​. ຊຸດດັ່ງກ່າວໄດ້ລວມເອົາຄຸນສົມບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທັງສອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ສະໜອງວິທີການໃໝ່ ແລະນະວັດຕະກໍາໃນການສຳຫຼວດທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ.

ການກໍ່ສ້າງ Magic ແມ່ນຂະບວນການທີ່ກົງໄປກົງມາທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ໃນສາມວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ພິມ 3D ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໄດ້ (ບໍ່​ລວມ​ທັງ optics​) ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​, ສັ່ງ​ຊື້​ພາກ​ສ່ວນ​ຈາກ​ຜູ້​ສະ​ຫນອງ​ທີ່​ແນະ​ນໍາ​, ຫຼື​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ປະ​ສົມ​ແລະ​ປະ​ສົມ​ທັງ​ສອງ​ວິ​ທີ​ການ​. ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຸດແມ່ນເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດກະທັດຮັດ ແລະນ້ຳໜັກເບົາທີ່ມີຕົວເບິ່ງມຸມຂວາ, ຄ້າຍກັບບ່ອນວາງເທິງຂອງຜູ້ຊົມ Project Moonwatch ທີ່ໃຊ້ໃນຊຸມປີ 1960.

Magic ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ງ່າຍທີ່ຈະໃຊ້, ແຕ່ມັນຍັງມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຼາຍ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເບິ່ງຫນ້າດິນ, ເບິ່ງນົກ, ແລະແມ້ກະທັ້ງແບ່ງປັນລະຫວ່າງຜູ້ສັງເກດການຫຼາຍຄົນ. ໄລຍະຫ່າງຂອງແວ່ນຕາ diopter ສາມາດປັບໄດ້ໄວ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເປີດມຸມເບິ່ງຈາກຄົນໜຶ່ງໄປຫາຜູ້ອື່ນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Magic ຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບກອງປະຊຸມທາງຫນ້າຢ່າງໄວວາຫຼືສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ຈະປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ.

ຊຸດ Magic ສາມາດຖືກຍົກລະດັບດ້ວຍຕົວກອງແລະປະກອບມີຕົວຊີ້ເລເຊີ 4-milliwatt ສໍາລັບຈຸດປະສົງແລະ foldout 1x finder ເປັນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ. ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທັງ​ຫມົດ​ໃນ​ການ​ສ້າງ Magic ມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ $300 ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ມີ​ການ​ພິມ 3D ເປັນ​ປະ​ມານ $500 ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ tripod ແນະ​ນໍາ​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​. ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ກ້ອງ​ວິ​ທັດ​ດາ​ລາ​ສາດ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ​ສາ​ມາດ​ມີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ເຖິງ​ພັນ​ໂດ​ລາ​, ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ການ​ສ້າງ Magic ແມ່ນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ໄດ້​.

Analog Sky's Magic ສະເຫນີໂອກາດໃຫ້ຄອບຄົວມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການຮ່ວມກັນແລະເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃຫມ່ກັບຄວາມລຽບງ່າຍແລະຄວາມງາມຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ໃນຍຸກທີ່ຄອບງຳໂດຍເວລາໜ້າຈໍ, Magic ສະໜອງວິທີການທີ່ສົດຊື່ນ ແລະເລິກເຊິ່ງເພື່ອເພີດເພີນໄປກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານຮ່ວມກັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Analog Sky (Robert Asumendi, ຈັກກະວານມື້ນີ້)

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