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ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ບຸນ​ຕາມ​ຈັນ​ທະ​ຄະ​ຕິ​: ສາ​ກົນ​ສັງ​ເກດ​ເຫດ​ການ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ຄືນ​ດວງ​ຈັນ​

ByMampho Brescia

Oct 20, 2023
ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ບຸນ​ຕາມ​ຈັນ​ທະ​ຄະ​ຕິ​: ສາ​ກົນ​ສັງ​ເກດ​ເຫດ​ການ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ຄືນ​ດວງ​ຈັນ​

ທຸກໆປີ, ອົງການ NASA ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາພິເສດທີ່ນໍາເອົາປະຊາຊົນຈາກທົ່ວໂລກມາຮ່ວມກັນເພື່ອສັງເກດເບິ່ງດວງຈັນ - ເກືອບທັງຫມົດ. International Observe the Moon Night ເປັນການສະຫລອງສາທາລະນະປະຈໍາປີທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຕົ້າໂຮມຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນດວງຈັນ, ສົ່ງເສີມວິທະຍາສາດແລະການສໍາຫຼວດດວງຈັນ, ແລະໃຫ້ກຽດແກ່ສາຍພົວພັນທາງວັດທະນະທໍາແລະສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຮົາກັບເພື່ອນຮ່ວມຊັ້ນສູງຂອງໂລກ.

ຄວາມງາມຂອງເຫດການນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນການເຂົ້າເຖິງຂອງມັນ. ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນງານບຸນ lunar ໄດ້. ທ່ານ​ມີ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຫຼື​ຈັດ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ virtual ຫຼື​ໃນ​ບຸກ​ຄົນ​, ຫຼື​ພຽງ​ແຕ່​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ດວງ​ຈັນ​ຈາກ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ຂອງ​ເຮືອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ​. ຊຸມຊົນດວງຈັນທົ່ວໂລກມາເຕົ້າໂຮມກັນໂດຍຜ່ານເວທີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຫນ້າເຟສບຸກຂອງເຫດການ, ຊ່ອງທາງສື່ສັງຄົມໂດຍໃຊ້ #ObserveTheMoon, ແລະກຸ່ມ International Observe the Moon Flickr.

ອົງການ NASA ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບເຫດການນີ້. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນເປັນການສະເຫລີມສະຫລອງ, ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຈາກທົ່ວໂລກທີ່ແບ່ງປັນຄວາມຮັກຕໍ່ດວງຈັນ. ມັນຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການດວງຈັນຂອງອົງການ NASA, ເຮັດໃຫ້ວິທະຍາສາດທາງດວງຈັນແລະການສໍາຫລວດສາມາດເຂົ້າເຖິງສາທາລະນະໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, International Observe the Moon Night ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນສາມາດສຳຫຼວດໂລກຂອງດວງຈັນ ແລະວິທະຍາສາດອາວະກາດ, ນຳໃຊ້ດວງຈັນຂອງໂລກເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເດີນທາງຄົ້ນພົບຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແບ່ງປັນເລື່ອງລາວ, ຮູບພາບ, ສິລະປະ, ແລະອື່ນໆອີກ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງສ້າງສັນກັບເພື່ອນບ້ານຊັ້ນສູງຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈໃນການສັງເກດດວງຈັນ, International Observe the Moon Night ຂະຫຍາຍຜົນກະທົບຂອງມັນໄປສູ່ທ້ອງຟ້າກວ້າງກວ່າ ແລະໂລກທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ, ດົນໃຈໃຫ້ມີການສຳຫຼວດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສະນັ້ນໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າ! ເຫດການສັງເກດການຄືນດວງຈັນຂອງສາກົນໃນປີນີ້ສາມາດເປັນພະຍານໄດ້ຜ່ານທາງໂທລະພາບ NASA. ຕິດຕາມເວລາ 7:23 ໂມງ EDT / 00:21 UTC ໃນວັນທີ 2023 ຕຸລາ XNUMX, ແລະເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນດວງຈັນທົ່ວໂລກໃນການເດີນທາງອັນມີສະເໜ່ຂອງການຄົ້ນພົບ ແລະ ການຊື່ນຊົມດວງຈັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ພາລະກິດສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງນາຊາ, ພະແນກສຳຫຼວດລະບົບສຸລິຍະຢູ່ສູນການບິນອະວະກາດ Goddard ຂອງອົງການ NASA, ແລະອົງການ NASA ແລະອົງການດາລາສາດອື່ນໆ.

By Mampho Brescia

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