ທຸກໆປີ, ອົງການ NASA ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາພິເສດທີ່ນໍາເອົາປະຊາຊົນຈາກທົ່ວໂລກມາຮ່ວມກັນເພື່ອສັງເກດເບິ່ງດວງຈັນ - ເກືອບທັງຫມົດ. International Observe the Moon Night ເປັນການສະຫລອງສາທາລະນະປະຈໍາປີທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຕົ້າໂຮມຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນດວງຈັນ, ສົ່ງເສີມວິທະຍາສາດແລະການສໍາຫຼວດດວງຈັນ, ແລະໃຫ້ກຽດແກ່ສາຍພົວພັນທາງວັດທະນະທໍາແລະສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຮົາກັບເພື່ອນຮ່ວມຊັ້ນສູງຂອງໂລກ.
ຄວາມງາມຂອງເຫດການນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນການເຂົ້າເຖິງຂອງມັນ. ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນງານບຸນ lunar ໄດ້. ທ່ານມີທາງເລືອກທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຫຼືຈັດກິດຈະກໍາ virtual ຫຼືໃນບຸກຄົນ, ຫຼືພຽງແຕ່ສັງເກດເບິ່ງດວງຈັນຈາກຄວາມສະດວກຂອງເຮືອນຂອງທ່ານເອງ. ຊຸມຊົນດວງຈັນທົ່ວໂລກມາເຕົ້າໂຮມກັນໂດຍຜ່ານເວທີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຫນ້າເຟສບຸກຂອງເຫດການ, ຊ່ອງທາງສື່ສັງຄົມໂດຍໃຊ້ #ObserveTheMoon, ແລະກຸ່ມ International Observe the Moon Flickr.
ອົງການ NASA ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບເຫດການນີ້. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນເປັນການສະເຫລີມສະຫລອງ, ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຈາກທົ່ວໂລກທີ່ແບ່ງປັນຄວາມຮັກຕໍ່ດວງຈັນ. ມັນຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການດວງຈັນຂອງອົງການ NASA, ເຮັດໃຫ້ວິທະຍາສາດທາງດວງຈັນແລະການສໍາຫລວດສາມາດເຂົ້າເຖິງສາທາລະນະໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, International Observe the Moon Night ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນສາມາດສຳຫຼວດໂລກຂອງດວງຈັນ ແລະວິທະຍາສາດອາວະກາດ, ນຳໃຊ້ດວງຈັນຂອງໂລກເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເດີນທາງຄົ້ນພົບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແບ່ງປັນເລື່ອງລາວ, ຮູບພາບ, ສິລະປະ, ແລະອື່ນໆອີກ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງສ້າງສັນກັບເພື່ອນບ້ານຊັ້ນສູງຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈໃນການສັງເກດດວງຈັນ, International Observe the Moon Night ຂະຫຍາຍຜົນກະທົບຂອງມັນໄປສູ່ທ້ອງຟ້າກວ້າງກວ່າ ແລະໂລກທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ, ດົນໃຈໃຫ້ມີການສຳຫຼວດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ສະນັ້ນໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າ! ເຫດການສັງເກດການຄືນດວງຈັນຂອງສາກົນໃນປີນີ້ສາມາດເປັນພະຍານໄດ້ຜ່ານທາງໂທລະພາບ NASA. ຕິດຕາມເວລາ 7:23 ໂມງ EDT / 00:21 UTC ໃນວັນທີ 2023 ຕຸລາ XNUMX, ແລະເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນດວງຈັນທົ່ວໂລກໃນການເດີນທາງອັນມີສະເໜ່ຂອງການຄົ້ນພົບ ແລະ ການຊື່ນຊົມດວງຈັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ພາລະກິດສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງນາຊາ, ພະແນກສຳຫຼວດລະບົບສຸລິຍະຢູ່ສູນການບິນອະວະກາດ Goddard ຂອງອົງການ NASA, ແລະອົງການ NASA ແລະອົງການດາລາສາດອື່ນໆ.