ວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄ່າສຳປະສິດການແຜ່ກະຈາຍຂອງ Quark ໜັກ: ການສຳຫຼວດ Quark-Gluon Plasma

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄຳນວນຄ່າສຳປະສິດການແຜ່ກະຈາຍຂອງ quark ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ເປັນການວັດແທກຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກນ້ຳຊຸບຂອງ quarks ແລະ gluons ໄປສູ່ quark ໜັກ. ການບຸກທະລຸນີ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີຊຸບເປີຄອມພິວເຕີທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດໃນໂລກ. ການຄິດໄລ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຍົກຍ້າຍຂອງປັດຈຸບັນແມ່ນໄວທີ່ສຸດ, ບັນລຸຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍກົນໄກ quantum. ປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງ quarks ທີ່ຖືກປົດປ່ອຍແລະ gluons ແລະ quarks ຫນັກກວ່ານັ້ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະເລື້ອຍໆທີ່ພວກມັນດຶງ quarks ຫນັກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຜົນການທົດລອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ quarks ຫນັກກາຍເປັນຕິດຢູ່ໃນການໄຫຼຂອງສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນການ collision ion ຢ່າງຮຸນແຮງ. ການປະທະກັນ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ການຂັດກັນຂອງອະນຸພາກເຊັ່ນ Relativistic Heavy Ion Collider ແລະ Large Hadron Collider, ຈະສ້າງລັດທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ quark-gluon plasma (QGP). ການວິເຄາະຍັງໃຫ້ຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມທີ່ສະຫນັບສະຫນູນສົມມຸດຕິຖານວ່າ QGP ເປັນຂອງແຫຼວທີ່ເກືອບສົມບູນແບບ, ມີຄວາມຫນືດຕ່ໍາຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ເຂົ້າຫາຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງກົນໄກການ quantum. ການຄົ້ນຄວ້າບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການປະທະກັນເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກທິດສະດີສາກົນແລະຊຸມຊົນການຄົ້ນຄວ້າຟີຊິກນິວເຄຼຍ.
ຄວາມຫນືດຕ່ໍາຂອງ QGP ສາມາດປຽບທຽບໄດ້ກັບກ້ອນຫີນຫນັກທີ່ໄຫຼຢູ່ໃນສາຍນ້ໍາ. ປະຕິສໍາພັນຢ່າງເຂັ້ມງວດລະຫວ່າງ quarks ແລະ gluons ທີ່ຖືກປົດປ່ອຍສົ່ງຜົນໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ມີຄ່າເສລີ່ຍ, ຫຼືໄລຍະຫ່າງທີ່ອະນຸພາກສາມາດເດີນທາງກ່ອນທີ່ຈະພົວພັນກັບຄົນອື່ນ, ນັ້ນແມ່ນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ quarks ຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ມີເສັ້ນທາງເສລີຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈະມີປະສົບການການໂຕ້ຕອບພຽງພໍທີ່ຈະຖືກດຶງໄປໂດຍອະນຸພາກທີ່ຖືກປົດປ່ອຍໃນ QGP.
ເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າສໍາປະສິດການແຜ່ກະຈາຍຂອງ quark ຢ່າງຮຸນແຮງ, ນັກຟິສິກຈາກ HotQCD Collaboration ໄດ້ນໍາໃຊ້ supercomputers ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະໃຊ້ lattice QCD, ເຕັກນິກການແກ້ໄຂບັນຫາສົມຜົນສະລັບສັບຊ້ອນຂອງ quantum chromodynamics. ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າຄ່າສໍາປະສິດການແຜ່ກະຈາຍຂອງ quark ຫນັກແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ພິເສດ, ຢືນຢັນວ່າເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ມີຄ່າສະເລ່ຍຂອງ quarks ຫນັກພາຍໃນ QGP ແມ່ນສັ້ນຫຼາຍ. ການຄິດໄລ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍນັກທິດສະດີໃນການປັບປຸງການຈໍາລອງວິທີການ quarks ຫນັກແມ່ນຜະລິດພາຍໃນ QGP ແລະວິທີການປະຕິສໍາພັນຂອງເຂົາເຈົ້າພັດທະນາຍ້ອນວ່າ QGP ມີການປ່ຽນແປງ.
ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກພະແນກພະລັງງານຂອງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງການຂອງຟີຊິກນິວເຄລຍ, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຄົ້ນພົບວິທະຍາສາດໂດຍຜ່ານຄອມພິວເຕີຂັ້ນສູງ (SciDAC) ແລະທິດສະດີການປຸງລົດຊາດຫນັກ (HEFTY). ການລະດົມທຶນຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆສໍາລັບຜູ້ຮ່ວມມືສ່ວນບຸກຄົນກໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ. ການສຶກສາໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຄອມພິວເຕີຢູ່ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງ USQCD Collaboration.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://www.energy.gov/