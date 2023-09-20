ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ດໍາລົງຊີວິດຄືກັບນັກອາວະກາດອະນາລັອກໃນ Antarctica

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
ດໍາລົງຊີວິດຄືກັບນັກອາວະກາດອະນາລັອກໃນ Antarctica

ໃນເດືອນພະຈິກປີ 2022, Tara Sweeney ໄດ້ເລີ່ມການສຳຫຼວດໄປເຖິງ Thwaites Glacier ໃນຕາເວັນຕົກ Antarctica. ໃນຂະນະທີ່ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງນາງແມ່ນເພື່ອສຶກສາທໍລະນີສາດຂອງ glacier ແລະການລະລາຍຂອງກ້ອນ, Sweeney ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ແຕ່ໄດ້ຮັບການເຕືອນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມັນອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບນັກສຳຫຼວດອາວະກາດ. ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ຫນ້າ​ທີ່​ຂອງ​ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ແລະ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ເອກ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ໃນ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ດວງ​ຈັນ​, ນາງ​ໄດ້​ຮູ້​ສຶກ​ຄວາມ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເລັ່ງ​ລັດ Antarctic ແລະ​ພາ​ລະ​ກິດ​ອະ​ວະ​ກາດ​.

ເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ, ນັກວິທະຍາສາດອາວະກາດໄດ້ສຶກສາປະສົບການຂອງຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍກາດເຊັ່ນ Antarctica ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມທ້າທາຍ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ນັກອາວະກາດອາດຈະປະເຊີນກັບດາວເຄາະອື່ນໆໄດ້ດີຂຶ້ນ. ການສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການປຽບທຽບອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບການສຳຫຼວດອາວະກາດ, ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບດ້ານສະລີລະວິທະຍາ ແລະທາງຈິດໃຈຂອງພາລະກິດໄລຍະຍາວ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ພັກ​ເຊົາ 16 ວັນ​ຂອງ​ນາງ​ຢູ່​ໃນ Thwaites Glacier, Sweeney ແລະ​ທີມ​ງານ​ຂອງ​ນາງ​ໄດ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ tent ແລະ braved ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບພະຍຸ ແລະພາຍຸຫິມະ, ໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ທີ່ຕິດຢູ່ໃນຜ້າເຕັ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. Sweeney ເຖິງແມ່ນພົບວ່າຕົນເອງຖືກຈັບຢູ່ໃນຜິວເນື້ອສີຂາວ, ປຽບທຽບປະສົບການກັບການຢູ່ໃນບານປິງປອງ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ, ນາງຮູ້ສຶກເຖິງຈຸດສຸມແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ນາງບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນທະວີບບ້ານຂອງນາງ.

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນັກອາວະກາດອະນາລັອກປີ 2023 ໃນເດືອນພຶດສະພາໄດ້ໃຫ້ Sweeney ມີໂອກາດພິເສດເພື່ອສຳຫຼວດປະສົບການນັກອາວະກາດອະນາລັອກຕື່ມອີກ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ນໍາ​ເອົາ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຈໍາ​ລອງ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​. ຈັດຂຶ້ນທີ່ Biosphere 2, ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຕົນເອງໃນທະເລຊາຍ Arizona, ເຫດການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງດາວເຄາະທີ່ເປັນສັດຕູ.

ການເດີນທາງຂອງ Sweeney ໄປຫາ Thwaites Glacier ແລະການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນາງໃນກອງປະຊຸມນັກອາວະກາດ Analog ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການສໍາຫຼວດ Polar ແລະພາລະກິດໃນອາວະກາດ. ປະສົບການເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈທີ່ນັກອາວະກາດສາມາດພົບໄດ້ໃນພາລະກິດໃນອະນາຄົດໄປສູ່ດວງຈັນ, ດາວອັງຄານ, ແລະອື່ນໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Texas ຢູ່ El Paso (ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​)
- ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນັກ​ອາ​ວະ​ກາດ Analog (ກອງ​ປະ​ຊຸມ​)

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າເດັກນ້ອຍ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx: ການນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນມະນຸດຕ່າງດາວກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover ຂອງອິນເດຍຍັງຄົງຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບ

Sep 23, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າເດັກນ້ອຍ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx: ການນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນມະນຸດຕ່າງດາວກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover ຂອງອິນເດຍຍັງຄົງຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບ

Sep 23, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ແມງວັນຫມາກໄມ້ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄາດຫວັງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບ

Sep 23, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ