ດໍາລົງຊີວິດຄືກັບນັກອາວະກາດອະນາລັອກໃນ Antarctica

ໃນເດືອນພະຈິກປີ 2022, Tara Sweeney ໄດ້ເລີ່ມການສຳຫຼວດໄປເຖິງ Thwaites Glacier ໃນຕາເວັນຕົກ Antarctica. ໃນຂະນະທີ່ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງນາງແມ່ນເພື່ອສຶກສາທໍລະນີສາດຂອງ glacier ແລະການລະລາຍຂອງກ້ອນ, Sweeney ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ແຕ່ໄດ້ຮັບການເຕືອນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມັນອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບນັກສຳຫຼວດອາວະກາດ. ໃນຖານະເປັນອະດີດເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງກອງທັບອາກາດແລະນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກໃນປັດຈຸບັນໃນທໍລະນີສາດດວງຈັນ, ນາງໄດ້ຮູ້ສຶກຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງການເລັ່ງລັດ Antarctic ແລະພາລະກິດອະວະກາດ.
ເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ, ນັກວິທະຍາສາດອາວະກາດໄດ້ສຶກສາປະສົບການຂອງຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍກາດເຊັ່ນ Antarctica ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມທ້າທາຍ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ນັກອາວະກາດອາດຈະປະເຊີນກັບດາວເຄາະອື່ນໆໄດ້ດີຂຶ້ນ. ການສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການປຽບທຽບອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບການສຳຫຼວດອາວະກາດ, ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບດ້ານສະລີລະວິທະຍາ ແລະທາງຈິດໃຈຂອງພາລະກິດໄລຍະຍາວ.
ໃນລະຫວ່າງການພັກເຊົາ 16 ວັນຂອງນາງຢູ່ໃນ Thwaites Glacier, Sweeney ແລະທີມງານຂອງນາງໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນ tent ແລະ braved ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບພະຍຸ ແລະພາຍຸຫິມະ, ໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ທີ່ຕິດຢູ່ໃນຜ້າເຕັ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. Sweeney ເຖິງແມ່ນພົບວ່າຕົນເອງຖືກຈັບຢູ່ໃນຜິວເນື້ອສີຂາວ, ປຽບທຽບປະສົບການກັບການຢູ່ໃນບານປິງປອງ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ, ນາງຮູ້ສຶກເຖິງຈຸດສຸມແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ນາງບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນທະວີບບ້ານຂອງນາງ.
ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນັກອາວະກາດອະນາລັອກປີ 2023 ໃນເດືອນພຶດສະພາໄດ້ໃຫ້ Sweeney ມີໂອກາດພິເສດເພື່ອສຳຫຼວດປະສົບການນັກອາວະກາດອະນາລັອກຕື່ມອີກ. ກອງປະຊຸມໄດ້ນໍາເອົາບຸກຄົນທີ່ຈໍາລອງການເດີນທາງໃນອະວະກາດໃນໄລຍະຍາວມາຢູ່ໃນໂລກ. ຈັດຂຶ້ນທີ່ Biosphere 2, ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຕົນເອງໃນທະເລຊາຍ Arizona, ເຫດການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງດາວເຄາະທີ່ເປັນສັດຕູ.
ການເດີນທາງຂອງ Sweeney ໄປຫາ Thwaites Glacier ແລະການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນາງໃນກອງປະຊຸມນັກອາວະກາດ Analog ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການສໍາຫຼວດ Polar ແລະພາລະກິດໃນອາວະກາດ. ປະສົບການເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈທີ່ນັກອາວະກາດສາມາດພົບໄດ້ໃນພາລະກິດໃນອະນາຄົດໄປສູ່ດວງຈັນ, ດາວອັງຄານ, ແລະອື່ນໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາໄລ Texas ຢູ່ El Paso (ວິທະຍາໄລ)
- ກອງປະຊຸມນັກອາວະກາດ Analog (ກອງປະຊຸມ)