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ການຟື້ນຄືນຄວາມລຶກລັບຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Nipah ທີ່ຕາຍແລ້ວໃນ Kerala, ປະເທດອິນເດຍ

ByVicky Stavropoulou

Sep 24, 2023
ການຟື້ນຄືນຄວາມລຶກລັບຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Nipah ທີ່ຕາຍແລ້ວໃນ Kerala, ປະເທດອິນເດຍ

ໃນໂຮງຫມໍໃນ Kozhikode, Kerala, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການດູແລທີ່ສໍາຄັນ Anoop Kumar ໄດ້ປະເຊີນກັບສະຖານະການທີ່ສັບສົນ. ສະມາຊິກ XNUMX ຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນໄດ້ເຂົ້າໂຮງ ໝໍ ຂອງລາວດ້ວຍອາການທີ່ຄ້າຍຄືກັນຄືໄຂ້, ໄອ, ແລະເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່. ​ເມື່ອ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຈາະ​ເລິກ​ປະຫວັດ​ການ​ແພດ​ຂອງ​ຄອບຄົວ, ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ​ພໍ່​ຂອງ​ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ສອງ​ຄົນ​ນີ້​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄປ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ດ້ວຍ​ອາການ​ຄ້າຍຄື​ກັນ. ທີມງານໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງໄວວາກັບເຊື້ອໄວຣັສ Nipah ທີ່ຕາຍແລ້ວ.

ກວດພົບຄັ້ງທຳອິດໃນລັດ Kerala ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2018, ເຊື້ອໄວຣັສ Nipah ແມ່ນເຊື້ອໄວຣັສ zoonotic ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າແຜ່ຈາກເຈຍມາສູ່ຄົນ. ມັນມີອັດຕາການຕາຍສູງ, ຕັ້ງແຕ່ 40 ຫາ 75 ເປີເຊັນ. ​ໃນ​ປີ 2018 ມີ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ 18 ຄົນ, ​ເສຍ​ຊີວິດ 17 ຄົນ. ບໍ່ມີການປິ່ນປົວຫຼືຢາວັກຊີນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບ Nipah, ເຮັດໃຫ້ການກໍານົດຕົວຢ່າງໄວວາແລະການກັກກັນແມ່ນສໍາຄັນ.

ທີມງານຢູ່ໂຮງຫມໍໄດ້ແຍກຄົນເຈັບແລະສົ່ງຕົວຢ່າງເພື່ອທົດສອບ. ຄົນເຈັບສາມຄົນ, ລວມທັງລູກຊາຍແລະນ້ອງຊາຍຂອງພໍ່ທີ່ເສຍຊີວິດ, ກວດພົບວ່າມີຜົນດີຕໍ່ Nipah. ຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ມີອາການຄ້າຍຄືກັນຍັງກວດພົບວ່າເປັນບວກ. ກໍລະນີເບື້ອງຕົ້ນຂອງພໍ່ທີ່ເສຍຊີວິດ, Mohammed Ali, ໄດ້ຖືກລະບຸວ່າເປັນກໍລະນີທໍາອິດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້, ແຕ່ອາດຈະມີກໍລະນີອື່ນໆທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາ incubation ຂອງເຊື້ອໄວຣັສ 14 ຫາ 21 ມື້.

ການຢືນຢັນຂອງ Nipah ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບໂຕ້ຢ່າງໄວວາຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງ Kerala. ​ໄດ້​ວາງ​ມາດ​ຕະການ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ສະກັດ​ກັ້ນ​ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ຂອງ​ພະຍາດ​ດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າເຊື້ອໄວຣັສແຜ່ລາມ, ການກວດພົບໄວແລະການໂດດດ່ຽວຂອງກໍລະນີແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ.

Nipah ແມ່ນຕິດຕໍ່ໂດຍຜ່ານການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບສັດທີ່ຕິດເຊື້ອ, ເຊັ່ນເຈຍຫຼືຫມູ, ຫຼືໂດຍຜ່ານການບໍລິໂພກອາຫານຫຼືນ້ໍາທີ່ປົນເປື້ອນ. ການຕິດຕໍ່ໃກ້ຊິດກັບບຸກຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອຍັງສາມາດເປີດເຜີຍຄົນຫນຶ່ງໄປຫາເຊື້ອໄວຣັສ. Kerala ໄດ້ເຫັນການລະບາດຂອງ Nipah ຫຼາຍຄັ້ງ, ແລະຄວາມພະຍາຍາມເຝົ້າລະວັງແມ່ນ ດຳ ເນີນຕໍ່ໄປ.

ການຟື້ນຕົວຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Nipah ທີ່ຜ່ານມານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກພະຍາດ zoonotic ແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເຝົ້າລະວັງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ການກໍານົດທັນທີທັນໃດ, ແລະຍຸດທະສາດການບັນຈຸປະສິດທິພາບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Thekkumkara Surendran Anish, ຮອງສາດສະດາຈານດ້ານການແພດຊຸມຊົນຢູ່ວິທະຍາໄລການແພດຂອງລັດຖະບານໃນ Manjeri, Kerala
– ໂຮງໝໍ Aster MIMS ໃນ Kozhikode, Kerala

By Vicky Stavropoulou

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