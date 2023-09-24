ການຟື້ນຄືນຄວາມລຶກລັບຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Nipah ທີ່ຕາຍແລ້ວໃນ Kerala, ປະເທດອິນເດຍ

ໃນໂຮງຫມໍໃນ Kozhikode, Kerala, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການດູແລທີ່ສໍາຄັນ Anoop Kumar ໄດ້ປະເຊີນກັບສະຖານະການທີ່ສັບສົນ. ສະມາຊິກ XNUMX ຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນໄດ້ເຂົ້າໂຮງ ໝໍ ຂອງລາວດ້ວຍອາການທີ່ຄ້າຍຄືກັນຄືໄຂ້, ໄອ, ແລະເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເຈາະເລິກປະຫວັດການແພດຂອງຄອບຄົວ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າພໍ່ຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງສອງຄົນນີ້ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ດ້ວຍອາການຄ້າຍຄືກັນ. ທີມງານໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງໄວວາກັບເຊື້ອໄວຣັສ Nipah ທີ່ຕາຍແລ້ວ.
ກວດພົບຄັ້ງທຳອິດໃນລັດ Kerala ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2018, ເຊື້ອໄວຣັສ Nipah ແມ່ນເຊື້ອໄວຣັສ zoonotic ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າແຜ່ຈາກເຈຍມາສູ່ຄົນ. ມັນມີອັດຕາການຕາຍສູງ, ຕັ້ງແຕ່ 40 ຫາ 75 ເປີເຊັນ. ໃນປີ 2018 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 18 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 17 ຄົນ. ບໍ່ມີການປິ່ນປົວຫຼືຢາວັກຊີນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບ Nipah, ເຮັດໃຫ້ການກໍານົດຕົວຢ່າງໄວວາແລະການກັກກັນແມ່ນສໍາຄັນ.
ທີມງານຢູ່ໂຮງຫມໍໄດ້ແຍກຄົນເຈັບແລະສົ່ງຕົວຢ່າງເພື່ອທົດສອບ. ຄົນເຈັບສາມຄົນ, ລວມທັງລູກຊາຍແລະນ້ອງຊາຍຂອງພໍ່ທີ່ເສຍຊີວິດ, ກວດພົບວ່າມີຜົນດີຕໍ່ Nipah. ຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ມີອາການຄ້າຍຄືກັນຍັງກວດພົບວ່າເປັນບວກ. ກໍລະນີເບື້ອງຕົ້ນຂອງພໍ່ທີ່ເສຍຊີວິດ, Mohammed Ali, ໄດ້ຖືກລະບຸວ່າເປັນກໍລະນີທໍາອິດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້, ແຕ່ອາດຈະມີກໍລະນີອື່ນໆທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາ incubation ຂອງເຊື້ອໄວຣັສ 14 ຫາ 21 ມື້.
ການຢືນຢັນຂອງ Nipah ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບໂຕ້ຢ່າງໄວວາຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງ Kerala. ໄດ້ວາງມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າເຊື້ອໄວຣັສແຜ່ລາມ, ການກວດພົບໄວແລະການໂດດດ່ຽວຂອງກໍລະນີແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ.
Nipah ແມ່ນຕິດຕໍ່ໂດຍຜ່ານການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບສັດທີ່ຕິດເຊື້ອ, ເຊັ່ນເຈຍຫຼືຫມູ, ຫຼືໂດຍຜ່ານການບໍລິໂພກອາຫານຫຼືນ້ໍາທີ່ປົນເປື້ອນ. ການຕິດຕໍ່ໃກ້ຊິດກັບບຸກຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອຍັງສາມາດເປີດເຜີຍຄົນຫນຶ່ງໄປຫາເຊື້ອໄວຣັສ. Kerala ໄດ້ເຫັນການລະບາດຂອງ Nipah ຫຼາຍຄັ້ງ, ແລະຄວາມພະຍາຍາມເຝົ້າລະວັງແມ່ນ ດຳ ເນີນຕໍ່ໄປ.
ການຟື້ນຕົວຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Nipah ທີ່ຜ່ານມານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກພະຍາດ zoonotic ແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເຝົ້າລະວັງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ການກໍານົດທັນທີທັນໃດ, ແລະຍຸດທະສາດການບັນຈຸປະສິດທິພາບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Thekkumkara Surendran Anish, ຮອງສາດສະດາຈານດ້ານການແພດຊຸມຊົນຢູ່ວິທະຍາໄລການແພດຂອງລັດຖະບານໃນ Manjeri, Kerala
– ໂຮງໝໍ Aster MIMS ໃນ Kozhikode, Kerala