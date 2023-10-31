Aurora ເທິງ Uranus: Unraveling ຄວາມລຶກລັບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງອຸນຫະພູມຂອງດາວເຄາະ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບດາວພະລັງງານ Uranus - ການປະທັບຂອງແສງແສງເງິນແສງແສງທອງອິນຟາເຣດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສາມທົດສະວັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າວ່າເປັນຫຍັງ Uranus, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີໄລຍະຫ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກດວງອາທິດ, ຮັກສາອຸນຫະພູມສູງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້.
Auroras, ການສະແດງແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດໃນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ, ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າຈາກແສງຕາເວັນປະຕິສໍາພັນກັບອາຍແກັສໃນບັນຍາກາດຊັ້ນເທິງ. ປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນສູງ, ເຊັ່ນ flares ແສງຕາເວັນແລະການ ejections ມະຫາຊົນ coronal. ພວກມັນສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ອ້ອມຮອບຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະໃຕ້ຂອງດາວເຄາະຕ່າງໆໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
Jupiter ແລະ Saturn ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບ aurora ທີ່ມີຊີວິດຊີວາແລະມີອໍານາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເນື່ອງຈາກພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະບັນຍາກາດຫນາແຫນ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Uranus ແລະ Neptune, ມີແສງເງິນແສງທອງອ່ອນໆແຕ່ປະທັບໃຈ. ໃນກໍລະນີຂອງ Uranus, ຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ, ມີພຽງແຕ່ auroras ultraviolet ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນນັບຕັ້ງແຕ່ 1986. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມານໍາພາໂດຍນັກດາລາສາດ Emma Thomas ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester ໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານຂອງ aurora infrared ໃນບັນຍາກາດຂອງ Uranus.
ໂດຍການກວດສອບ 224 ຮູບພາບແລະການສຶກສາພຶດຕິກໍາຂອງອະນຸພາກ ionized ສະເພາະທີ່ເອີ້ນວ່າ H3+, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດພົບການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມັນໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຂງແຮງຂອງການມີ aurora infrared ໃນ Uranus, ຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ສັງເກດເຫັນໃນ Jupiter ແລະ Saturn. ການປະກົດຕົວຂອງແສງເງິນແສງທອງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດອະທິບາຍເຖິງອຸນຫະພູມທີ່ສູງຜິດປົກກະຕິຂອງໂລກໄດ້.
"ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນຈຸດສຸດຍອດຂອງການສຶກສາດ້ານແສງດາວໃນດາວອັງຄານເປັນເວລາ 30 ປີ, ເຊິ່ງສຸດທ້າຍໄດ້ເປີດເຜີຍແສງເງິນແສງທອງແສງອິນຟາເຣດ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນຍຸກໃໝ່ຂອງແສງເງິນແສງທອງຢູ່ໃນດາວເຄາະ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ auroras ກ້ອນໃຫຍ່ແລະເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ຢູ່ exoplanets, ແລະແມ້ກະທັ້ງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາເອງ, "Emma Thomas ກ່າວ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ແຕກແຍກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມລຶກລັບຂອງ Uranus ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບແສງເງິນແສງທອງນອກລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຄວາມເລິກອັນມະຫາສານຂອງອາວະກາດ, ການສຶກສາປະກົດການຊັ້ນສູງຄືແສງເງິນແສງອາທິດເປີດປະຕູໃໝ່ເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງຈັກກະວານ.
FAQ
1. ແສງເງິນແສງທອງແມ່ນຫຍັງ?
Aurora ແມ່ນການສະແດງແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດໃນບັນຍາກາດຊັ້ນເທິງຂອງດາວເຄາະທີ່ເກີດຈາກປະຕິສໍາພັນຂອງອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າຈາກແສງຕາເວັນກັບອາຍແກັສ.
2. ແສງເງິນແສງທອງເກີດຢູ່ໃສ?
ແສງເງິນແສງທອງສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ອ້ອມຮອບຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະໃຕ້ຂອງດາວເຄາະຕ່າງໆ, ລວມທັງໂລກ, ດາວພະຫັດ, ດາວອັງຄານ, ດາວພະຫັດ, ດາວເສົາ, ຢູເຣນັສ ແລະເນບຈູນ.
3. ເປັນຫຍັງດວງຈັນຂອງ Uranus ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?
ການຄົ້ນພົບ auroras ແສງອິນຟຣາເຣດໃນ Uranus ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງໂລກເຖິງວ່າຈະມີໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທິດ.
4. ແສງເງິນແສງທອງບອກຫຍັງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະອື່ນໆ?
ການສຶກສາ aurora ເທິງດາວເຄາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ບັນຍາກາດ, ແລະລັກສະນະຂອງດາວເຄາະອື່ນໆໃນທົ່ວລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາແລະນອກ.
5. ແສງເງິນແສງທອງມີຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດກ່ຽວກັບດາວເຄາະຕ່າງໆ?
ແສງເງິນແສງທອງຂອງດາວເຄາະແຕ່ລະໜ່ວຍມີລັກສະນະສະເພາະໂດຍຂຶ້ນກັບປັດໃຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມແຮງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງບັນຍາກາດ ແລະ ປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງອະນຸພາກ ແລະ ທາດອາຍພິດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ແສງເງິນແສງທອງຂອງດາວພະຫັດແມ່ນສົດໃສແລະມີອໍານາດຫຼາຍກ່ວາໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ Venus ແລະ Mars ມີ auroras ອ່ອນລົງເນື່ອງຈາກກົນໄກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.