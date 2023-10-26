ນັກດາລາສາດເປັນພະຍານເຖິງແສງເງິນແສງອາທິດອິນຟາເຣດຄັ້ງທຳອິດເທິງດາວອັງຄານ, ສ່ອງແສງໃສ່ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ແປກປະຫຼາດ

ນັກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ສັງເກດເຫັນແສງເງິນແສງທອງແສງອິນຟາເຣດເທິງດາວ Uranus ເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ການພັດທະນາທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ມີຢູ່ໃນກ້ອນຫີນຍັກທີ່ຫ່າງໄກໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
Aurorae, ທີ່ຮູ້ກັນທົ່ວໄປໃນນາມຂອງແສງພາກເຫນືອແລະພາກໃຕ້, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເກີດມາຈາກລົມແສງຕາເວັນທີ່ປະທະກັບອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າສູງໃນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ການປະທະກັນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກເປັນທາດໄອອອນ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນປ່ອຍແສງອອກມາ ແລະສ້າງການສະແດງສີຂຽວ ແລະມ່ວງທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ໃນເຂດຂົ້ວໂລກ.
ຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງແສງເງິນແສງເງິນແສງທອງໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນດາວອື່ນໆເຊັ່ນທ້ອງຟ້າທີ່ມີບັນຫາຂອງດາວພະຫັດແລະວົງເດືອນຂອງຕົນ. ໃນປີ 1986, ຍານສຳຫຼວດ Voyager 2 ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນອັນທຳອິດຂອງແສງແສງ ultraviolet ເທິງດາວ Uranus. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມານີ້ແມ່ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ aurora infrared ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນດາວເຄາະ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນແລະອົກຊີເຈນຕົ້ນຕໍ, Uranus ມີຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ເດັ່ນໃນ hydrogen ແລະ helium. ດັ່ງນັ້ນ, aurorae ເທິງ Uranus ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງໃນຄວາມຍາວ wavelength ພາຍນອກ spectrum ສັງເກດເຫັນ, ເຊັ່ນ infrared. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການສະແດງຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ຍັງເບິ່ງບໍ່ເຫັນກັບຕາຂອງມະນຸດ, ຂາດສີສັນສົດໃສທີ່ເຫັນຢູ່ໃນດາວບ້ານຂອງພວກເຮົາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການນໍາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Keck II ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຮາວາຍ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດເຫັນແລະວິເຄາະຄວາມຍາວຂອງແສງອິນຟາເຣດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ Uranus. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ແສງ infrared ປ່ອຍອອກມາຈາກອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າບໍລິການທີ່ເອີ້ນວ່າ H3+, ເຊິ່ງຊ່ວຍວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງອະນຸພາກແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງບັນຍາກາດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ H3+ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ Uranus ເພີ່ມຂຶ້ນ 88 ສ່ວນຮ້ອຍ, ເຖິງວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນອຸນຫະພູມ. ພວກເຂົາເຈົ້າຖືວ່ານີ້ເປັນກິດຈະກໍາຂອງ auroral ສ້າງ ionization intensified. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຫ້ຫຼັກຖານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທິດສະດີທີ່ aurorae ພະລັງງານມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງດາວເຄາະອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ເຊັ່ນ Uranus, ຍູ້ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງເງິນແສງທອງໄປສູ່ເສັ້ນສູນສູດແມ່ເຫຼັກ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງ Uranus ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ Neptune ທີ່ເປັນກ້ອນຂອງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັບສົນມາດົນນານ. ເສົາແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຢ່າງແປກປະຫຼາດກັບແກນໝູນວຽນຂອງພວກມັນ. ເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງ aurral ແມ່ນຜູກມັດຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະ, ທີມງານເຊື່ອວ່າການສຶກສາ aurora ຂອງ Uranus ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຍັງສາມາດສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຂະບວນການ enigmatic ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂລກ, ເຊັ່ນ: ການປີ້ນກັບແມ່ເຫຼັກ geomagnetic, ບ່ອນທີ່ຂົ້ວໂລກເຫນືອແລະພາກໃຕ້ຂອງຂົ້ວໂລກໄດ້ປະສິດທິພາບສະຫຼັບສະຖານທີ່. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບລະບົບທີ່ອາໃສຢູ່ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ, ລວມທັງດາວທຽມ, ການສື່ສານ, ແລະການນໍາທາງ.
ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ, ນໍາໂດຍ Emma Thomas, ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຂອງວິທະຍາໄລ Leicester School of Physics ແລະດາລາສາດ, ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຍັກໃຫຍ່ທີ່ມີນ້ໍາກ້ອນຫ່າງໄກໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງແສງເງິນແສງທອງຂອງ Uranus ແລະເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນ exoplanet ອື່ນໆທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ອາດຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຫມາະສົມສໍາລັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຖາມ: ແສງເງິນແສງທອງແມ່ນຫຍັງ?
A: aurora ແມ່ນປະກົດການທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຈາກປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງພະລັງງານລົມແສງຕາເວັນແລະອະນຸພາກຄິດຄ່າໃນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການປ່ອຍແສງ.
ຖາມ: ແສງພາກເຫນືອ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງໂລກແມ່ນຫຍັງ?
A: ແສງພາກເຫນືອ ແລະ ພາກໃຕ້ແມ່ນເກີດຈາກລົມແສງຕາເວັນທີ່ປະທະກັບອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວຂອງດາວເຄາະ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງແສງດາວອັງຄານເທິງດາວອັງຄານຈຶ່ງເບິ່ງບໍ່ເຫັນກັບຕາມະນຸດ?
A: Aurorae ເທິງ Uranus ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງໃນຄວາມຍາວຄື່ນນອກຂອງ spectrum ສັງເກດເຫັນ, ເຊັ່ນ infrared. ເນື່ອງຈາກຕາຂອງມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດຮັບຮູ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້, ແສງເງິນຕາເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.
ຖາມ: ແສງເງິນແສງດາວອິນຟາເຣດເທິງດາວອັງຄານຖືກຄົ້ນພົບແນວໃດ?
A: ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Keck II ໃນລັດຮາວາຍເພື່ອສັງເກດ ແລະວິເຄາະຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະຂອງແສງອິນຟາເຣດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍດາວ Uranus, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ແສງທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າໄຟທີ່ເອີ້ນວ່າ H3+.
ຖາມ: ການສຶກສາແສງເງິນແສງດາວຢູເຣນັສ ຊ່ວຍເຂົ້າໃຈສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກໄດ້ແນວໃດ?
A: ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງ Uranus ສະຫນອງໂອກາດສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດເພື່ອສຶກສາຜົນກະທົບຂອງກິດຈະກໍາ auroral ແລະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ອາດຈະສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການຕ່າງໆເຊັ່ນການປີ້ນກັບແມ່ເຫຼັກທາງພູມິສາດ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກແລະລະບົບທີ່ອີງໃສ່ມັນ.