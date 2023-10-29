New Discovery ເປີດເຜີຍແສງເງິນແສງເງິນແສງທອງອິນຟາເຣດ Enigmatic ຂອງ Uranus

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກດາລາສາດໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການສະແດງແສງສະຫວ່າງທີ່ເປັນຕາຢ້ານຂອງ Uranus. ເປັນເທື່ອທຳອິດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນແສງເງິນແສງອິນຟາເຣດຂອງຍັກກ້ອນນ້ຳກ້ອນຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ສ່ອງແສງຄວາມລັບທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງມັນ. ບໍ່ຄືກັບແສງພາກເຫນືອຂອງໂລກ, Uranus ສະແດງປະກົດການທີ່ເປັນເອກະລັກໃນບັນຍາກາດຂອງມັນ.
ຄືກັນກັບຢູ່ໃນໂລກ, ແສງເງິນແສງທອງຂອງ Uranus ຈະຕິດໄຟເມື່ອອະນຸພາກຈາກລົມແສງຕາເວັນມີປະຕິກິລິຍາກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະ, ນໍາພາພວກມັນໄປສູ່ຂົ້ວແມ່ເຫຼັກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຂະນະທີ່ແສງເງິນແສງທອງຂອງໂລກສ້າງສີສັນອັນສົດຊື່ນອັນເນື່ອງມາຈາກການປະທະກັນກັບອະຕອມຂອງອົກຊີ ແລະໄນໂຕຣເຈນ, Uranus ຈະມີພາບພົດທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ.
Uranus, ເປັນອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່, ຕົ້ນຕໍປະກອບດ້ວຍ hydrogen ແລະ helium ໃນບັນຍາກາດຂອງມັນ. ອາຍແກັສໃນບັນຍາກາດເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນກວ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບດາວເຄາະບ້ານຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ແສງອາລຸນທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ Uranus ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ ultraviolet ແລະ infrared, ສ້າງຄວາມຄົມຊັດໃນສາຍຕາ.
ການຄົ້ນພົບແສງເງິນແສງດາວອິນຟາເຣດຂອງ Uranus ແມ່ນມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ. ແສງເງິນແສງທອງແສງອາລຸນ ultraviolet ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຄັ້ງທໍາອິດໃນລະຫວ່າງການບິນ Voyager 2 ຂອງອົງການ NASA ໃນປີ 1986, ແຕ່ວ່າມັນໄດ້ໃຊ້ເວລາເກືອບສີ່ທົດສະວັດເພື່ອກວດພົບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງອິນຟາເລດ. ລັກສະນະທີ່ເປີດເຜີຍໃຫມ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນໃນໂລກທີ່ຫ່າງໄກນີ້.
ຜົນສໍາເລັດທີ່ຜ່ານມານີ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍທີມງານຂອງນັກດາລາສາດ, ນໍາໂດຍນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາ Emma Thomas ຈາກວິທະຍາໄລ Leicester ໃນອັງກິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບລວບລວມໃນປີ 2006 ໂດຍໃຊ້ Keck II Near-Infrared Spectrometer (NIRSPEC). ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດສາຍການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ມາຈາກໂມເລກຸນ H3+, ເປັນ trihydrogen cation ເປັນເອກະລັກທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງການປ່ອຍອາຍພິດ Uranus ສັງເກດເຫັນ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນນີ້ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຫາຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແສງເຫນືອຂອງ Uranus ແລະຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມທີ່ສູງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ຂອງດາວເຄາະ. Emma Thomas ໄຕ່ຕອງຄຳອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ອັນໜຶ່ງ – ວ່າແສງເງິນແສງທອງທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຜະລິດ ແລະຂັບຄວາມຮ້ອນຈາກແສງເງິນແສງທອງໄປສູ່ເສັ້ນສູນສູດແມ່ເຫຼັກ.
ການສຳຫຼວດດາວອັງຄານຍັງສືບຕໍ່ຈັບໃຈນັກດາລາສາດ ແລະນັກວິທະຍາສາດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງໂລກທີ່ຫ່າງໄກ ແລະໜ້າຈັບໃຈນີ້.
ຄໍາຖາມ
1. ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສາເຫດຂອງແສງດາວອູຣານ?
ແສງເງິນແສງທອງຂອງ Uranus ຈະຖືກໄຟໄໝ້ເມື່ອອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າຈາກລົມແສງຕາເວັນມີປະຕິກິລິຍາກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະ, ນໍາພາພວກມັນໄປສູ່ຂົ້ວແມ່ເຫຼັກ.
2. ແສງເງິນແສງທອງຂອງ Uranus ແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໂລກແນວໃດ?
ໃນຂະນະທີ່ແສງເງິນແສງທອງຂອງໂລກຜະລິດສີທີ່ສົດໃສຍ້ອນການປະທະກັນກັບອະຕອມຂອງອົກຊີເຈນແລະໄນໂຕຣເຈນ, ແສງເງິນແສງທອງຂອງ Uranus ຕົ້ນຕໍຈະປ່ອຍແສງ ultraviolet ແລະແສງ infrared ເນື່ອງຈາກອົງປະກອບຂອງບັນຍາກາດຂອງມັນ, ຕົ້ນຕໍປະກອບດ້ວຍ hydrogen ແລະ helium.
3. ເປັນຫຍັງການຄົ້ນພົບແສງແສງເງິນແສງທອງແສງດາວອັງຄານຂອງ Uranus ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
ການກວດຫາແສງແສງດາວອິນຟາເຣດຂອງ Uranus ສະໜອງລັກສະນະທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນຂອງໂລກທີ່ຫ່າງໄກນີ້, ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ໆກ່ຽວກັບການສະແດງແສງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງດາວເຄາະ.
4. ການຄົ້ນພົບໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແນວໃດ?
ທີມງານຂອງນັກດາລາສາດ, ນໍາໂດຍນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາ Emma Thomas, ໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບລວບລວມໃນປີ 2006 ໂດຍໃຊ້ Keck II Near-Infrared Spectrometer. ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດສາຍການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ມາຈາກໂມເລກຸນ H3+, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການມີແສງ auroral infrared ຢູ່ໃນ Uranus.
5. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ຂອງແສງເງິນແສງທອງຂອງ Uranus ເປີດຊ່ອງທາງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ, ບັນຍາກາດແລະອຸນຫະພູມຂອງດາວເຄາະ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ສູງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ຂອງດາວເຄາະ.